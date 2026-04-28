Children’s Booker Prize : le jury dévoilé et un appel aux jeunes lecteurs

Ce nouveau prix, soutenu par l’AKO Foundation, entend distinguer la meilleure fiction contemporaine pour la jeunesse, écrite ou traduite en anglais et publiée au Royaume-Uni ou en Irlande. Les éditeurs peuvent dès à présent soumettre leurs ouvrages, tandis qu’un concours est lancé à l’échelle du Royaume-Uni pour sélectionner les jeunes jurés.

Le prix repose sur un jury mixte, associant professionnels du livre et jeunes lecteurs. Le collège adulte sera présidé par Frank Cottrell-Boyce, actuel Children’s Laureate - distinction honorifique britannique attribuée tous les deux ans à une personnalité majeure de la littérature jeunesse (auteur ou illustrateur). Il sera accompagné de l’actrice et autrice Lolly Adefope, connue notamment pour la série Ghosts, et de la libraire spécialisée Sanchita Basu De Sarkar, à la tête de la Children’s Bookshop de Muswell Hill.

Les trois jurés adultes établiront une liste de huit ouvrages finalistes, annoncée le 24 novembre. Ils seront ensuite rejoints par trois enfants âgés de 8 à 12 ans pour désigner le livre lauréat.

Un concours ouvert aux jeunes lecteurs

Les candidatures pour devenir juré enfant sont ouvertes dès maintenant, via un formulaire en ligne rempli par des parents, enseignants ou encadrants. Les participants doivent expliquer leur rapport à la lecture et leurs motivations. La première phase de sélection se clôt le 2 juin 2026.

Les trois enfants retenus recevront notamment : les huit livres finalistes, une médaille de juré, un séjour à Londres pour la délibération, une participation à la cérémonie, ainsi que plusieurs récompenses liées au partenariat avec le magazine Beano.



Ce nouveau prix intervient dans un contexte préoccupant : la lecture plaisir chez les enfants atteint son niveau le plus bas depuis vingt ans au Royaume-Uni. Le lancement coïncide avec l’Année nationale de la lecture, initiée par le gouvernement britannique.

L’objectif est clair : « Créer une nouvelle génération de lecteurs », selon Gaby Wood, directrice de la Booker Prize Foundation, qui insiste sur l’importance de proposer des livres « qui donnent envie de lire, de relire et de partager ». Au-delà de la récompense, le dispositif prévoit la distribution d’au moins 30.000 exemplaires des ouvrages finalistes et du lauréat à des enfants défavorisés.

Une dotation équivalente au Booker Prize

Le Children’s Booker Prize adopte des standards proches de ceux des prix destinés aux adultes : 2500 £ (environ 2900 €) pour chaque finaliste, 50.000 £ (environ 58.000 €) pour le lauréat. Comme pour l’International Booker Prize, la récompense sera partagée en cas de traduction ou de collaboration (illustrateur, auteur).

Le projet s’appuie sur un large réseau d’acteurs : le National Literacy Trust, organisation caritative engagée dans la lutte contre les inégalités d’accès à la lecture ; The Reading Agency, qui développe des programmes pour encourager la lecture auprès de tous les publics ; Bookbanks, structure dédiée à la redistribution de livres aux personnes qui en ont le plus besoin ; ou encore The Children’s Book Project, association spécialisée dans la collecte et la distribution d’ouvrages jeunesse à des enfants défavorisés.

La cérémonie se déroulera au Young V&A à Londres, avec une retransmission en direct pour les écoles. Le prix s’associe également à Beano, qui proposera des contenus éditoriaux et pédagogiques autour de la sélection.

À LIRE - David Szalay, Booker Prize 2025 pour Flesh : triomphe d’un roman viscéral

Il s’agit du premier nouveau prix créé par la fondation depuis près de vingt ans, après l’International Booker Prize. Avec cette extension vers la littérature jeunesse, l’organisation entend désormais accompagner les lecteurs « tout au long de leur vie ».

Crédits photo : de gauche à droite : Lolly Adefope, Frank Cottrell-Boyce et Sanchita Basu De Sarkar, membres du jury du Children’s Booker Prize 2027.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com