Lui survivre de Claire McGowan : retour aux racines du mal

Remonter le cours de l’histoire, rencontrer les familles des victimes, revenir chez sa mère à Marebridge en Angleterre, Karen n’était pas préparée à ces bouleversements, elle qui tentait d’oublier cette sordide histoire en mettant un océan entre son passé et sa nouvelle vie.

Elle est convaincue que Bagman sait, ou peut aider à retrouver la jeune fille disparue, mais pour cela, il faut aller en prison le revoir, accepter un jeu de pouvoir entre eux et de séduction à la fois. Il lui rappelle qu’ils avaient un pacte et que ce pacte lié au premier meurtre, celui de la meilleure amie de Karen, a été trahi. Mais de quel pacte s’agit-il ?

Claire McGowan est une spécialiste du genre, elle a l’art de nous tenir en haleine, décortiquer les histoires et les secrets des personnages tout en maintenant du mystère. Chaque personnage est une pièce d’un puzzle qui ne s’assemblera qu’en toute fin de lecture. Elle nous gratifie de fausses pistes, de contre-vérités et de vrais mensonges, elle semble s’amuser de nous pour nous rendre addict à la narration.

Et ça marche : on tourne les pages avec hâte afin de déceler un indice, même infime, pour trouver le fin mot de l’histoire avant l’héroïne.

Le roman est construit comme une course contre la montre, le paradoxe, est de remonter le temps pour en gagner, car la vie d’une jeune fille est en danger et c’est dans le passé qu’il faut fouiller pour comprendre le présent. Le lecteur est pris en otage, pas moyen de s’en sortir avant de connaître l’issue et de sauver une innocente.

Bien mené, bien ficelé, bien huilé, ce thriller est efficace, redoutable, chaque piste mène à des impasses ou des rebondissements, et l’autrice promet de belles surprises qu’elle tient jusqu’au bout. Pendant longtemps, Claire McGowan s’est revendiquée comme la seule autrice irlandaise écrivant des thrillers.

Elle connait à chaque parution un grand succès et écrit des scénarios pour la télévision. Elle a également dirigé pendant six ans un Master en écriture policière, une sacrée référence qui explique l’efficacité de ce roman. Un bon bouquin à ne pas oublier de prendre en partant en vacances.

Traduit par Karine Forestier.

Par Christian Dorsan

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