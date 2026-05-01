Comme au premier jour : le portrait d’une mère face au départ des enfants

Julia Ames, cinquante-sept ans, voit son quotidien bouleversé lorsque ses enfants quittent la maison familiale. Ce moment de bascule la pousse à revenir sur son parcours, marqué par une enfance instable, une amitié fondatrice avec Helen, femme plus âgée, et une liaison qui a fragilisé son couple.

Le retour de cette amie dans sa vie ravive des interrogations anciennes et met à nu les tensions qui traversent son histoire personnelle. Le récit s’attache à montrer les failles derrière une vie en apparence accomplie, en mêlant introspection et humour, et en explorant les contradictions qui structurent les relations familiales et affectives.

Les éditions Rivages vous proposent un extrait en avant-première :

Claire Lombardo, née à Oak Park dans l’Illinois, s’est fait connaître avec son premier roman Tout le bonheur du monde, publié chez Rivages, qui a rencontré un accueil critique notable. Formée à l’Iowa Writers’ Workshop, elle développe une écriture attentive aux dynamiques du couple, aux liens familiaux et aux ambivalences du désir. Elle vit aujourd’hui à Iowa City.

Par Clotilde Martin

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