Lena Situations : son parcours, des débuts au succès

Dans une chambre parisienne, une adolescente consigne ses pensées, ses doutes et ses idées dans des carnets. Très vite, l’envie de partager ces réflexions prend le dessus : au lycée, elle lance un blog, puis investit les réseaux sociaux. Elle y développe un ton personnel, apprend en expérimentant, en se trompant aussi, et en ajustant sa manière de s’exprimer.

Progressivement, une discipline s’installe, avec la publication régulière de contenus, jusqu’à créer un rendez-vous suivi par une communauté de plus en plus large. Le récit suit cette évolution, depuis les premiers formats bricolés jusqu’à une visibilité internationale, en passant par des moments marquants comme les séries de vidéos estivales ou les apparitions dans des événements médiatisés. L’ensemble met en lumière un cheminement fait de constance, d’adaptation et de fidélité à un cercle proche.

Les éditions HugoPublishing vous proposent un extrait en avant-première :

Carole Coatsaliou est journaliste et animatrice, ayant travaillé pour différentes chaînes de télévision et stations de radio. Intéressée à la fois par l’actualité, l’écriture et les thématiques liées au paranormal, elle explore dans ses travaux des univers variés. Avec ce livre, elle s’attache à raconter un parcours contemporain en s’appuyant sur son expérience de narration et son regard sur les trajectoires médiatiques.

Par Clotilde Martin

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