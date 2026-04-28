Les Éditions du Jasmin : une maison indépendante qui fait voyager la littérature

Les Éditions du Jasmin occupent une place singulière dans le paysage éditorial français. Fidèles à leur devise — proposer « des textes du monde entier pour faire découvrir de nouveaux horizons » — elles publient un catalogue riche et éclectique, allant de la littérature jeunesse aux romans, en passant par les contes, essais, biographies ou albums. Leur ligne éditoriale se distingue par une forte ouverture culturelle : chaque ouvrage est une invitation au voyage, à la rencontre des traditions, des imaginaires et des réalités sociales de différents continents.

Au cœur de ce projet, les Éditions du Jasmin défendent une littérature accessible mais exigeante, capable de sensibiliser les lecteurs — jeunes comme adultes — aux grandes questions humaines : l’exil, la transmission, la liberté ou encore la créativité. Trois titres récents illustrent particulièrement cette ambition.

Le roman Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert incarne la dimension engagée du catalogue. Situé au Darfour, il suit le destin d’un enfant confronté à la violence des conflits et contraint à l’exil. À travers une narration poignante, l’ouvrage met en lumière la réalité des migrations forcées. Ce texte, à la fois accessible et profondément émouvant, témoigne de la volonté de l’éditeur de mettre en avant les sujets sociétaux contemporains. Ce titre fait partie de la première sélection du prix Hors Concours 2026

Avec Omar tisserand d’art, la maison explore la question de l’émancipation individuelle dans un cadre culturel précis, ici la Tunisie. Le jeune Omar rêve de devenir tisserand, un métier traditionnellement réservé aux femmes. Ce texte sensible aborde avec finesse les normes sociales et la liberté de choisir sa voie. En nous projetant dans une autre culture, l’auteur nous amène à prendre conscience des normes sociales auxquelles nous sommes nous-mêmes assujettis. Ce titre est sélectionné pour le prix des incorruptibles 2026-2027.

Enfin, L’abécédaire des buveurs de thé révèle une autre facette du catalogue : la poésie et l’imaginaire. À travers un abécédaire original, chaque lettre devient prétexte à explorer un thé et un univers fantaisiste. Ludique, sensoriel et délicat, cet ouvrage célèbre la créativité et le plaisir des mots, tout en invitant à un voyage doux et contemplatif.

À travers leurs titres, les Éditions du Jasmin affirment une identité forte : celle d’un éditeur-passeur, qui relie les cultures, valorise les récits singuliers et propose une littérature ouverte, humaniste et profondément ancrée dans le monde.

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Par Auteur invité

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