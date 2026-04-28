Économie du livre : le grand trou d'air des librairies Gibert

Une audience, ce mardi 28 avril, permettra au Tribunal des Activités Économiques de Paris d'examiner la situation du groupe Gibert et sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La veille, la direction a officialisé « un déséquilibre durable pour notre activité prise dans un effet ciseau », citant, dans une lettre aux employés, le recul des ventes de livres neufs et la hausse des coûts fixes.

Les difficultés des enseignes du groupe ne sont pas une nouveauté. L'année dernière, la librairie Gibert Joseph de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, avait été fermée en avril, peu de temps après son placement en redressement judiciaire. Dans quelques semaines, un autre point de vente, situé dans le 13e arrondissement de Paris, baissera définitivement le rideau.

En 2025 toujours, le réseau avait néanmoins gagné deux nouveaux points de vente, avec le rachat de la Librairie Doucet, au Mans, en mai 2025, et l'inauguration d'une nouvelle librairie parisienne, dans le quartier Saint-Germain, fief historique de l'enseigne. Cette boutique, inaugurée en novembre 2025, est centrée sur la romance, un genre porteur, mais dont l'attrait aurait tendance à reculer, ces derniers mois.

La stratégie développée par la direction du groupe, qui reste assez discrète dans les médias, a été à plusieurs reprises critiquée par les représentants du personnel, tout comme son « plan stratégique » pour la période 2024-2028. Il y a quelques semaines encore, une partie des équipes parisiennes du groupe avait débrayé pour dénoncer des aménagements « décidés par la direction d’une manière précipitée et sans concertation avec les membres du personnel ou les représentants », dénonçait alors Sophie Rachet, déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris dans nos colonnes.

Des librairies en difficulté

Le groupe Gibert revendique aujourd'hui 26 points de vente, un ensemble bientôt réduit à 25 avec la fermeture de la librairie du 13e arrondissement de Paris. Plusieurs de ces librairies affichent des résultats déficitaires, avec des pertes qui dépassent parfois la centaine de milliers d'euros.

Localisation des points de vente Gibert (site du groupe Gibert)

Sur certains territoires, les difficultés ne sont pas récentes. À Poitiers, l'exercice 2025 s'est ainsi terminé sur une perte de 230.000 €, poursuivant une série noire : en 2024, le déficit s'élevait à 286.342 €, en 2023, il atteignait les 218.000 €. À Lyon, où deux enseignes Gibert se côtoient, les résultats économiques se creusent eux aussi : la perte était évaluée à 85.000 € en 2023, avant de plonger à 158.000 € en 2024, puis 166.000 € en 2025. À Saint-Germain-en-Laye, l'année passée a aussi été compliquée, et s'est conclu sur un déficit de 197.000 €, après deux années déjà en négatif, à un niveau bien moindre cependant.

À Évreux, dans l'Eure, le résultat net est négatif, également, à -109.000 €, après une année 2024 déjà déficitaire (- 40.000 €). Du côté de la librairie-papeterie de Marseille, le bilan reste négatif depuis 2022, avec une perte de 70.000 € environ en 2024 et de plus de 60.000 € l'année dernière.

Pour d'autres points de vente, les problématiques ont émergé plus récemment. À Dijon, l'année 2025 est ainsi marquée par une perte, de 109.000 €, selon les comptes sociaux publiés en septembre dernier. Les enseignes situées à Grenoble essuient également un résultat négatif, avec un déficit de 29.000 €. À Versailles, les deux boutiques ont subi des pertes en 2024 et 2025, successivement autour de 50.000 €.

Les commerces Gibert de Toulouse, eux, suivent une tendance inverse, avec une perte qui s'est considérablement réduite ces dernières années, passant de 200.000 € en 2022 à 16.000 € en 2025. Au Mans, un an après le rachat de la Librairie Doucet par l'enseigne bleue, les salariés sont confiants et le service de vente et d’achat de livres d’occasion fonctionne bien, d'après Ouest-France.

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Enfin, les librairies parisiennes, fers de lance du groupe, ont terminé l'année 2025 en positif, aidées en cela par la cession d'un entrepôt à Vitry-sur-Seine pour un montant total de 9,4 millions €. Rappelons que la Financière Palidis, holding propriétaire du groupe Gibert, affiche pour sa part un déficit de 2,84 millions € en 2025, creusé par rapport à l'année précédente (- 2,2 millions €).

Trois entités du groupe sont exclues de la procédure de redressement judiciaire, a indiqué la direction de Gibert : Gibert Joseph Montpellier, dont les résultats sont restés bénéficiaires ces dernières années, Gibert Joseph La Rochelle, ainsi que Gibert Joseph Interactive, qui gère les activités en ligne de l'enseigne.

Photographie : La librairie Gibert de Montpellier, une des rares du groupe à afficher des résultats positifs en 2025 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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