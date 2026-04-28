Économie du livre : le grand trou d'air des librairies Gibert

Le groupe Gibert demande au Tribunal des Activités Économiques de Paris, ce mardi 28 avril, son placement en redressement judiciaire. La Financière Palidis, propriétaire, évoque un besoin de « marges de manœuvre financières » pour réorienter sa stratégie. Un certain nombre d'enseignes du groupe affichent des résultats négatifs en 2025, et parfois même dès 2024.
Le 28/04/2026 à 13:11 par Antoine Oury
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28/04/2026 à 13:11
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Une audience, ce mardi 28 avril, permettra au Tribunal des Activités Économiques de Paris d'examiner la situation du groupe Gibert et sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La veille, la direction a officialisé « un déséquilibre durable pour notre activité prise dans un effet ciseau », citant, dans une lettre aux employés, le recul des ventes de livres neufs et la hausse des coûts fixes.
Les difficultés des enseignes du groupe ne sont pas une nouveauté. L'année dernière, la librairie Gibert Joseph de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, avait été fermée en avril, peu de temps après son placement en redressement judiciaire. Dans quelques semaines, un autre point de vente, situé dans le 13e arrondissement de Paris, baissera définitivement le rideau.
En 2025 toujours, le réseau avait néanmoins gagné deux nouveaux points de vente, avec le rachat de la Librairie Doucet, au Mans, en mai 2025, et l'inauguration d'une nouvelle librairie parisienne, dans le quartier Saint-Germain, fief historique de l'enseigne. Cette boutique, inaugurée en novembre 2025, est centrée sur la romance, un genre porteur, mais dont l'attrait aurait tendance à reculer, ces derniers mois.
La stratégie développée par la direction du groupe, qui reste assez discrète dans les médias, a été à plusieurs reprises critiquée par les représentants du personnel, tout comme son « plan stratégique » pour la période 2024-2028. Il y a quelques semaines encore, une partie des équipes parisiennes du groupe avait débrayé pour dénoncer des aménagements « décidés par la direction d’une manière précipitée et sans concertation avec les membres du personnel ou les représentants », dénonçait alors Sophie Rachet, déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris dans nos colonnes.
Le groupe Gibert revendique aujourd'hui 26 points de vente, un ensemble bientôt réduit à 25 avec la fermeture de la librairie du 13e arrondissement de Paris. Plusieurs de ces librairies affichent des résultats déficitaires, avec des pertes qui dépassent parfois la centaine de milliers d'euros.
Sur certains territoires, les difficultés ne sont pas récentes. À Poitiers, l'exercice 2025 s'est ainsi terminé sur une perte de 230.000 €, poursuivant une série noire : en 2024, le déficit s'élevait à 286.342 €, en 2023, il atteignait les 218.000 €. À Lyon, où deux enseignes Gibert se côtoient, les résultats économiques se creusent eux aussi : la perte était évaluée à 85.000 € en 2023, avant de plonger à 158.000 € en 2024, puis 166.000 € en 2025. À Saint-Germain-en-Laye, l'année passée a aussi été compliquée, et s'est conclu sur un déficit de 197.000 €, après deux années déjà en négatif, à un niveau bien moindre cependant.
À Évreux, dans l'Eure, le résultat net est négatif, également, à -109.000 €, après une année 2024 déjà déficitaire (- 40.000 €). Du côté de la librairie-papeterie de Marseille, le bilan reste négatif depuis 2022, avec une perte de 70.000 € environ en 2024 et de plus de 60.000 € l'année dernière.
Pour d'autres points de vente, les problématiques ont émergé plus récemment. À Dijon, l'année 2025 est ainsi marquée par une perte, de 109.000 €, selon les comptes sociaux publiés en septembre dernier. Les enseignes situées à Grenoble essuient également un résultat négatif, avec un déficit de 29.000 €. À Versailles, les deux boutiques ont subi des pertes en 2024 et 2025, successivement autour de 50.000 €.
Les commerces Gibert de Toulouse, eux, suivent une tendance inverse, avec une perte qui s'est considérablement réduite ces dernières années, passant de 200.000 € en 2022 à 16.000 € en 2025. Au Mans, un an après le rachat de la Librairie Doucet par l'enseigne bleue, les salariés sont confiants et le service de vente et d’achat de livres d’occasion fonctionne bien, d'après Ouest-France.
À LIRE - Loyers des librairies : des parlementaires au secours des commerces de proximité
Enfin, les librairies parisiennes, fers de lance du groupe, ont terminé l'année 2025 en positif, aidées en cela par la cession d'un entrepôt à Vitry-sur-Seine pour un montant total de 9,4 millions €. Rappelons que la Financière Palidis, holding propriétaire du groupe Gibert, affiche pour sa part un déficit de 2,84 millions € en 2025, creusé par rapport à l'année précédente (- 2,2 millions €).
Trois entités du groupe sont exclues de la procédure de redressement judiciaire, a indiqué la direction de Gibert : Gibert Joseph Montpellier, dont les résultats sont restés bénéficiaires ces dernières années, Gibert Joseph La Rochelle, ainsi que Gibert Joseph Interactive, qui gère les activités en ligne de l'enseigne.
Photographie : La librairie Gibert de Montpellier, une des rares du groupe à afficher des résultats positifs en 2025 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La maison d’édition Copie Gauche sous licence CC-By-SA lance le 4e recueil de la collection C’était Mieux Demain, des récits d’anticipation écologistes centrés autour d’un optimisme lucide. Les cinq nouvelles de ce recueil tournent autour de la thématique des Sciences, de leur manipulation et de la hiérarchisation artificielle des différents domaines de recherche. Comme toujours, 25 % des droits d’auteurs sont destinés aux artistes.
22/04/2026, 17:04
L'écrivain et journaliste français Kamel Daoud a annoncé, sur le réseau social X, avoir été condamné à 3 années de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars algériens, soit un peu plus de 30.000 €. La parution de son livre Houris (Gallimard), qui évoque la guerre civile algérienne, serait en cause, en application de la charte de réconciliation nationale de 2005.
22/04/2026, 16:12
Le mercredi 15 avril dernier, la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat recevait plusieurs représentants des métiers de la chaine du livre, invités à s'exprimer sur l'« économie fragile » du secteur. Les intervenants ont peint un tableau peu reluisant, lequel esquisse déjà le bilan tout aussi discutable des deux mandats d'Emmanuel Macron pour le livre et la lecture.
22/04/2026, 15:13
La plainte californienne contre Amazon franchit un cap. Des éléments judiciaires rendus publics décrivent un mécanisme par lequel la plateforme aurait poussé vendeurs et distributeurs à relever leurs tarifs ailleurs pour éviter d’être battue sur les prix. Pour le commerce du livre, l’affaire réactive une question ancienne : celle du pouvoir contractuel d’Amazon sur tout un écosystème.
22/04/2026, 13:10
Dans une décision inédite, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la Hongrie avait violé le droit de l’Union à plusieurs niveaux distincts en interdisant ou en restreignant l'accès aux contenus « représentant ou promouvant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité ». Une répression orientée contre les personnes LGBTQIA+, qui concerne aussi les livres.
22/04/2026, 10:15
La plus importante maison d’édition de Russie, Eksmo, est visée par une nouvelle opération des forces de l’ordre. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs de ses locaux dans le cadre d’une enquête liée à la diffusion de contenus qualifiés de « propagande LGBT », selon des informations rapportées par l’agence officielle TASS, reprise par l'AFP.
21/04/2026, 17:31
La romancière Camille Laurens a été nommée présidente de la Maison Roger Martin du Gard, à Sérigny (Orne), explique Ouest-France. Membre du jury du prix Goncourt, elle succède à la tête de ce lieu consacré à l’écrivain, prix Nobel de littérature en 1937, dont elle devra accompagner les activités et la gestion.
21/04/2026, 14:54
À Milan, l’assemblée des actionnaires de Mondadori a validé les comptes 2025 et Marina Berlusconi salue un groupe « fort et robuste ». Une sacrée posture au moment même où le marché italien du livre recule. Derrière ce contraste, un fait central : le premier éditeur du pays transforme sa puissance financière en promesse de nouvelles opérations.
21/04/2026, 14:53
Sur TV5 Monde, Boualem Sansal banalisait son départ de Gallimard et son arrivée chez Grasset. L’entretien produit l’effet inverse. Entre limogeage d’Olivier Nora, inquiétudes sur la liberté éditoriale et questions sur son positionnement politique dans l’orbite médiatique de Vincent Bolloré, le transfert de l’écrivain prend la forme d’un concentré des tensions qui traversent aujourd’hui l’édition française.
21/04/2026, 12:44
En Russie, la progression des livres patriotiques dépasse désormais la seule logique de vente. Soutenue par des recommandations officielles, par la modernisation annoncée des bibliothèques scolaires et par des listes de lecture destinées aux régions, cette production entre dans une politique culturelle structurée. Les éditeurs répondent ainsi à une demande de marché désormais relayée, organisée et amplifiée par l’État.
21/04/2026, 12:34
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