Die My Love, adaptation du roman de l'autrice argentine Ariana Harwicz

Avec le dramaturge irlandais Enda Walsh (coscénariste de Hunger de Steve McQueen, scénariste de Tu ne mentiras point, de Tim Mielants, entre autres), Lynne Ramsay a elle-même adopté le roman d'Ariana Harwicz pour le cinéma.

En France, l'ouvrage original est disponible aux éditions 10/18, dans une traduction d'Isabelle Gugnon. Il est paru en grand format aux éditions du Seuil en janvier 2020 et avait été remarqué par la critique. La traduction anglaise figurait ainsi dans la sélection de l'International Booker Prize, en 2018.

Outre Lawrence et Pattinson, le casting de Die My Love convoque Lakeith Stanfield, Sissy Spacek, Nick Nolte ou encore Gabrielle Rose.

Par Antoine Oury

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