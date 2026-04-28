Rosalie, alias Solitude, une figure historique devenue héroïne littéraire

La chaine France 3, les plateformes La1ere.fr et france.tv diffuseront prochainement le documentaire Solitude, une figure de la liberté, réalisé par Chris Macari. Il revient sur l'histoire de Rosalie, alias Solitude, incarnation de la résistance guadeloupéenne contre le rétablissement de l'esclavage sur l'île par Napoléon Bonaparte, en 1802. Son destin fut mis en avant dans le roman La mulâtresse Solitude d'André Schwarz-Bart, paru en 1972 au Seuil.
Le 28/04/2026 à 09:30 par Dépêche
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28/04/2026 à 09:30
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Retour sur le destin d'un personnage mythique, entre réalité et fiction, à travers des archives de l'écrivaine Simone Schwarz-Bart et les témoignages de Myriam Cottias, historienne et directrice de recherche au CNRS, Romuald Fonkoua, directeur de l'UFR de littérature, et Frédéric Régent, maître de conférence en histoire.
Solitude est née esclave. Sa peau claire et ses yeux colorés en disent long sur les atrocités que sa mère, arrachée à sa terre natale, a dû subir à bord du bateau négrier qui les a conduites toutes deux en Guadeloupe. Désormais en âge de raison, la jeune femme prend peu à peu conscience de sa condition et voue son existence à un seul but, le combat contre l'esclavage.
Lors de la première abolition, en juin 1794, elle trouve refuge auprès d’une communauté de « marrons », ces esclaves insoumis qui ont fui les plantations. Mais, en 1802, le général Richepanse est envoyé par Napoléon Bonaparte pour rétablir l’ordre colonial sur l'île et s'opposer aux résistants menés par le colonel Delgrès, chef militaire républicain et anti-esclavagiste. L'insoumise Solitude rejoint les rebelles à Pointe-à-Pitre, avant d'être faite prisonnière. Enceinte, elle est condamnée à mort, puis pendue au lendemain de son accouchement.
Entre mémoire et fiction, Solitude, l'esclave marronne et révoltée, est devenue un symbole majeur de la lutte contre l'oppression et de la réappropriation de l'histoire antillaise. Si la contribution des femmes à la résistance à l'esclavage a longtemps été invisibilisée, la redécouverte de figures comme Solitude a contribué à leur redonner une place. Pour preuve, deux statues à son effigie lui ont été dédiées en 1999 et en 2022, respectivement dans la commune des Abymes en Guadeloupe et dans le XVIIe arrondissement à Paris.
À LIRE - Le 6 mai prochain, La Grande Librairie prend le large vers les îles
D'une durée de 52 minutes, le documentaire a été coécrit par Françoise Ellong-Gomez et Sébastien Onomo, et produit par Special Touch Studio et Karaïbes Touch Studios, avec la participation de France Télévisions.
Photographies : © Special Touch Studios et Karaïbes Touch Studios
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 12/02/2015
155 pages
Points
6,95 €
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Le milieu de l’animation japonaise pleure la disparition de Mori Satoshi. La nouvelle a été rendue publique via son compte X, où sa famille a fait savoir qu’il était en traitement depuis un certain temps et qu’il s’est éteint le 20 février 2026. Il est né en 1984.
02/03/2026, 15:52
Le message est tombé dans les boîtes mail des administrateurs et membres l'avant-veille de l'échéance : les Amazon Book Clubs fermeront au 1er mars 2026. Le service disparaît, avec ses utilisateurs et leurs contenus. La firme concentrera ses efforts sur d’autres fonctions de découverte de livres, précise-t-elle, et reroute les usagers vers Goodreads, le réseau social de lecture, propriété du groupe depuis 2013.
02/03/2026, 11:03
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