Festival du LÀC 2026 : auteurs, jeunesse et quatre prix au programme

Lancé en 2021, le Festival du LÀC s’est imposé en quelques années dans le paysage littéraire romand. Installé à la Ferme de Saint-Maurice, à Collonge-Bellerive, le rendez-vous se tient face au lac Léman et à la chaîne du Jura. Les organisateurs annoncent une fréquentation supérieure à 5000 visiteurs chaque année, avec entrée et un parking gratuits. Les festivités se tiendront le samedi 6 et le dimanche 7 juin de 10h à 19h, précédées d’une soirée inaugurale le vendredi 5 juin à 20h.

La manifestation est placée sous la présidence de Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt, et pilotée par Sandrine Bourgeois, Delphine Stouff et Laure Perrette. L’événement repose également sur une équipe d’une douzaine de bénévoles. L’objectif affiché reste inchangé : proposer des rencontres directes entre auteurs et lecteurs dans un cadre accessible, en dehors des grands circuits urbains.

Au total, plus d’une centaine d’auteurs sont attendus. L’écrivain américain Douglas Kennedy figure comme invité d’honneur, à l’occasion de la sortie de son roman L’homme qui n’avait pas assez d’une vie. L’auteur suisse Alain Claude Sulzer est invité exceptionnel, tandis qu’Adeline Dieudonné bénéficie d’un « coup de projecteur ». La programmation inclut également Boualem Sansal, Yasmina Khadra, Pascal Bruckner, Sophie Astrabie, Sandrine Collette, Valentin Musso, Gilles Paris ou encore Agnès Desarthe.

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Une programmation dense et des prix littéraires

La thématique du courage structure la programmation 2026. Elle sera abordée à travers des récits et témoignages variés, qu’ils soient littéraires, autobiographiques ou engagés. Parmi les intervenants, la sportive afghane Marzieh Hamidi évoquera son combat pour les droits des femmes, tandis que Louis Arnaud reviendra sur sa détention en Iran. Albina du Boisrouvray et Louis-Henri Derungs proposeront également des témoignages liés à des parcours de vie marqués par des épreuves.

Le programme prévoit près de 50 événements répartis sur deux jours. Il comprend des rencontres publiques, des tables rondes, des lectures, des conférences et des séances de dédicaces. Les échanges sont animés notamment par Isabelle Falconnier et Céline Argento, figures de la scène littéraire romande. Une librairie Payot sera installée sur place pour accompagner les signatures d’ouvrages.

Quatre prix littéraires seront décernés durant le festival. Le Prix du LÀC distingue un ouvrage francophone en lien avec la thématique annuelle, sur décision d’un jury composé d’une centaine de lecteurs.

Quatre prix seront remis pendant le festival. Le Prix du LÀC met à l’honneur un auteur francophone dont le thème de l’ouvrage fait écho à celui du festival. Le lauréat est désigné par un jury d’une centaine de lectrices et lecteurs. La sélection 2026 réunit :

Je voulais vivre, d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Grasset)

Nourrices, de Séverine Cressan (Dalva)

L’Homme sous l’orage, de Gaëlle Nohant (L’Iconoclaste)

Le ciel est immense, de Feurat Alani (JC Lattès)

La Joueuse d’échecs, de Mitra Hejazipour, avec Sarah Doraghi (Albin Michel)

Une pension en Italie, de Philippe Besson (Julliard)

Le Berger d’Alep, de Stéphanie Perez (Récamier)

Le Prix Gonet récompense, pour la sixième année consécutive, un ouvrage francophone original et indépendant, en lien avec les enjeux sociétaux actuels. La sélection 2026 comprend :

Je suis Romane Monnier, de Delphine de Vigan (Gallimard)

Mazel Love, de Lana Calzolari (5 Sens Editions)

Le Dernier Choix, de Bettina Ferdman, avec Catherine Siguret (L’Observatoire)

La Collision, de Paul Gasnier (Gallimard)

Grand prince, d’Alexia Stresi (Flammarion)

Le Prix Coup de cœur Betjeman & Barton, créé pour cette édition, récompensera Catherine Bardon. Il lui sera remis en public le samedi 6 juin, autour de son livre Un rêve immense (Flammarion).

Le Prix du LÀC Jeunesse des bibliothèques de campagne est organisé en partenariat avec des bibliothèques et des écoles associées. Le lauréat sera choisi par des enfants âgés de 4 à 8 ans. La sélection 2026 est composée de :

Bergère, de Marion Brand (Helvetiq)

Quel coquin ce coucou !, de Noémie Pétremand et Adrienne Barman (Antipodes)

Jean-Blaise papa poule, d’Émilie Boré et Vincent (La Joie de lire)

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Une place renforcée pour la jeunesse et la transmission

Le festival accorde une place importante au jeune public, avec un espace dédié aux enfants de 3 à 14 ans. Celui-ci propose des ateliers créatifs, des animations et des rencontres avec des auteurs spécialisés. Parmi les invités figurent Anne Goscinny ainsi que le duo Albertine et Germano Zullo. L’espace jeunesse est parrainé par Philippine de Gréa.

Le Prix du LÀC Jeunesse s’inscrit dans une démarche de participation active. Les enfants, issus de bibliothèques et d’écoles partenaires de la région (Cologny, Bellevue, Genthod, Pregny-Chambésy et Collonge-Bellerive), sont invités à lire la sélection de trois albums et à voter jusqu’à la fin du mois d’avril. Chaque participant reçoit un badge de membre du jury, et une collation est prévue lors de la remise du prix le samedi 6 juin à 10h30.

Les organisateurs mettent en avant l’importance d’impliquer les jeunes lecteurs dans la vie du festival, en leur donnant un rôle actif dans la sélection et la valorisation des ouvrages.

Théâtre, exposition et ouverture à d’autres formes artistiques

L’édition 2026 introduit une ouverture au spectacle vivant avec une représentation théâtrale en amont du festival. Le vendredi 5 juin à 20h, la pièce Nos inconséquences d’Esther Rotenberg sera jouée, avec Rebecca Bonvin, Thierry Piguet et Daniel Vouillamoz. La représentation est payante, avec un tarif fixé à 35 francs suisses (environ 38 euros).

Une exposition photographique consacrée à Jack London est également programmée. Elle présentera des clichés réalisés par l’écrivain à l’occasion du tremblement de terre de San Francisco, dont on commémore le 120e anniversaire.

Le site accueillera par ailleurs un espace gourmand avec plusieurs foodtrucks proposant des produits locaux, ainsi qu’une buvette. L’organisation prévoit un cadre accessible, avec accueil des personnes à mobilité réduite, parc de jeux pour enfants et accès facilité par les transports publics (lignes G, 38 et E).

Crédits illustration : ZEP

Par Dépêche

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