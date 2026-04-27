Livre numérique : l’Espagne creuse l’écart sur le marché mondial

Le livre numérique en espagnol a franchi en 2025 un seuil que le secteur attendait depuis plusieurs années. À l’échelle mondiale, ce marché a atteint 130 millions d’euros, avec une progression de 1,2 % selon El diaro de Madrid.

Dans ce paysage, l’Espagne concentre l’essentiel de la dynamique. Le pays pèse 74 millions d’euros, soit 57 % de la valeur totale du marché hispanophone, loin devant le Mexique, crédité de 20 %, et les États-Unis, à 10 %. La donnée mérite attention : elle confirme que la lecture dématérialisée en langue espagnole ne repose plus sur une diffusion éclatée entre territoires, mais sur un centre de gravité nettement espagnol.

L’Espagne impose son rythme au secteur

Cette domination ne signifie pas que le format ait conquis l’ensemble de l’économie éditoriale. En Espagne, le numérique représente encore autour de 6 % du marché du livre. En revanche, son poids devient beaucoup plus fort sur les nouveautés : selon les données, il capte entre 15 % et 25 % des ventes lors des lancements, et peut monter jusqu’à 40 % sur certains titres.

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Le signal semble limpide : le dématérialisé reste minoritaire en volume global, mais il s’impose comme un levier commercial de premier plan au moment de la mise en marché.

Le modèle économique demeure, lui aussi, très concentré. La vente à l’unité via librairies et plateformes conserve 87,6 % de part de marché. Les offres par abonnement progressent, mais restent limitées à 5,6 %. Ce déséquilibre distingue encore le livre électronique hispanophone d’autres secteurs culturels dominés par l’accès illimité. Ici, l’acte d’achat reste la norme, ce qui maintient le fichier dans une logique éditoriale proche de celle du livre imprimé.

Le rapport met aussi en lumière une autre réalité structurante : le fonds continue de porter l’activité. En 2025, 66 % des acquisitions concernent des ouvrages publiés avant l’année en cours, contre 34 % pour les nouveautés. Autrement dit, le numérique sert moins à accélérer une rotation qu’à prolonger la vie commerciale des catalogues. Pour les éditeurs, l’enjeu ne se limite donc pas à la conversion technique des titres : il touche à la valorisation durable des fonds disponibles.

Bibliothèques et audio déplacent la croissance

L’autre fait marquant concerne les usages publics. Le prêt dématérialisé en bibliothèque a progressé de 11 % sur un an. Le service eBiblio, rappelle le ministère espagnol de la Culture dans une communication repérée par le moteur de recherche du web, a enregistré en 2025 près de 4,8 millions de prêts et presque 240.000 usagers uniques.

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Ce mouvement retire le numérique du seul champ marchand : il en fait aussi un outil d’accès, de circulation et de fidélisation de la lecture. L’audiolivre confirme de son côté sa montée en puissance. Les revenus du segment ont progressé de 16 %. Mais se dessine surtout un marché dominé à plus de 80 % par l’abonnement.

Cette croissance ne bouleverse pas seulement les formats : elle recompose les habitudes d’écoute, les modes de prescription et les arbitrages de diffusion. En 2025, le livre numérique en espagnol ne relève plus d’un marché d’appoint ; il constitue un espace de revenus, d’usage public et d’exploitation de catalogue désormais installé.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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