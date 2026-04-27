Michel Houellebecq finaliste du Prix Paul-Jean Toulet 2026

La sélection finale réunit quatre titres :

Combat toujours perdant, de Michel Houellebecq (Flammarion)

Les Tendresses de Zanzibar, de Thomas Morales (Le Rocher)

Ma Gloire, de Florent Oiseau (Gallimard)

Rapport d’activité, de Sarah Orokieta (Zoé)

Le jury rassemble des personnalités issues de différents horizons : Fanny Ardant, Florence Chataignier, Aude Lancelin, Frédéric Beigbeder, Guillaume Durand, Fabrice Gaignault, Jean Le Gall, Frédéric Martinez, Léon Mazzella, Frédéric Pajak et Frédéric Schiffter.

Le prix s’inscrit dans une certaine continuité, ayant été marqué par la participation passée de figures comme Michel Déon ou Jean Dutourd. Sa relance récente doit notamment à Frédéric Beigbeder et au philosophe Frédéric Schiffter.

Paul-Jean Toulet, une œuvre à redécouvrir

Né à Pau, Paul-Jean Toulet a partagé sa vie entre Paris, le Pays basque et plusieurs voyages. Après une existence marquée par les cercles mondains parisiens et des excès, il s’installe finalement à Guéthary.

Son écriture, souvent associée à une forme de mélancolie élégante, se caractérise par une grande précision stylistique et une ironie constante. Il est notamment l’auteur des Contrerimes, publiées à titre posthume en 1921, où il développe une forme poétique singulière alternant vers longs et courts.

Longtemps perçu comme un écrivain régionaliste, il propose en réalité une œuvre plus large, traversée par une réflexion sur la condition humaine.

Lors de sa première édition, le prix Paul-Jean Toulet a été attribué à Frédéric Pajak pour Les Étrangers, publié aux éditions Noir sur Blanc. La remise avait alors eu lieu dans le jardin de la maison Etcheberria, à Guéthary.

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Crédits photo : Prix Paul-Jean Toulet

Par Hocine Bouhadjera

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