Michel Houellebecq finaliste du Prix Paul-Jean Toulet 2026

Créé en 2025, le prix Paul-Jean Toulet entend distinguer une œuvre - roman, poésie, essai ou biographie - publiée en début d’année. Il rend hommage à l’écrivain Paul-Jean Toulet (1867–1920). La remise du prix est prévue le 30 mai prochain à Guéthary, un lieu chargé de sens puisque l’auteur y passa les dernières années de sa vie.
Le 27/04/2026 à 16:10 par Hocine Bouhadjera
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27/04/2026 à 16:10
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La sélection finale réunit quatre titres :
Combat toujours perdant, de Michel Houellebecq (Flammarion)
Les Tendresses de Zanzibar, de Thomas Morales (Le Rocher)
Ma Gloire, de Florent Oiseau (Gallimard)
Rapport d’activité, de Sarah Orokieta (Zoé)
Le jury rassemble des personnalités issues de différents horizons : Fanny Ardant, Florence Chataignier, Aude Lancelin, Frédéric Beigbeder, Guillaume Durand, Fabrice Gaignault, Jean Le Gall, Frédéric Martinez, Léon Mazzella, Frédéric Pajak et Frédéric Schiffter.
Le prix s’inscrit dans une certaine continuité, ayant été marqué par la participation passée de figures comme Michel Déon ou Jean Dutourd. Sa relance récente doit notamment à Frédéric Beigbeder et au philosophe Frédéric Schiffter.
Né à Pau, Paul-Jean Toulet a partagé sa vie entre Paris, le Pays basque et plusieurs voyages. Après une existence marquée par les cercles mondains parisiens et des excès, il s’installe finalement à Guéthary.
Son écriture, souvent associée à une forme de mélancolie élégante, se caractérise par une grande précision stylistique et une ironie constante. Il est notamment l’auteur des Contrerimes, publiées à titre posthume en 1921, où il développe une forme poétique singulière alternant vers longs et courts.
Longtemps perçu comme un écrivain régionaliste, il propose en réalité une œuvre plus large, traversée par une réflexion sur la condition humaine.
Lors de sa première édition, le prix Paul-Jean Toulet a été attribué à Frédéric Pajak pour Les Étrangers, publié aux éditions Noir sur Blanc. La remise avait alors eu lieu dans le jardin de la maison Etcheberria, à Guéthary.
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Crédits photo : Prix Paul-Jean Toulet
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 04/03/2026
72 pages
Flammarion
12,00 €
Paru le 04/03/2026
120 pages
Editions du Rocher
14,00 €
Paru le 15/01/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 05/02/2026
160 pages
Editions Zoé
17,50 €
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