Ils ont piqué Pikachu : les vendeurs Pokemon angoissés

À Chicago, le marché des cartes à collectionner rappelle qu’il ne relève plus seulement du loisir. Plus de 100.000 $ de cartes Pokémon et de cartes de football américain ont été dérobés dans la boutique Elite Sports Cards and Comics, rapporte une enquête de ABC7 Chicago. Le commerce, hybride, vend tout à la fois des cartes, de comics et autres produits de collection.

Le cambriolage s’est produit lundi 20 avril, à 1h54, au 3406 North Harlem Avenue. Selon la police de Chicago, deux suspects ont brisé la vitrine, sont entrés dans le magasin, ont emporté la marchandise, puis ont fui dans un véhicule non identifié. Les images de vidéosurveillance ont capté l’intrusion et les détectives poursuivent l’enquête.

Quand le rayon devient coffre-fort

Le propriétaire, Ronnie Holloway, affirme que les voleurs ont visé des produits précis et explique : « Ils se sont concentrés sur certains produits haut de gamme destinés aux passionnés. » Le préjudice porte sur des paquets de cartes Pokémon et des cartes sportives récemment entrées en stock. Le butin comprenait aussi des cartes de basket-ball haut de gamme.

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Le casse frappe directement l’équilibre d’une petite entreprise, souligne Holloway, car son activité repose sur ces stocks, coûteux et difficiles à remplacer : « C’est clairement un coup dur pour moi, en tant que petite entreprise. C’est de cela que je dépends. C’est ainsi que je fais vivre ma famille. » Son précédent magasin, situé dans le quartier de Montrose, avait déjà été ciblé en 2022.

Le vol confirme la vulnérabilité d’un commerce dont les produits conjuguent faible encombrement, forte valeur et revente aisée. Il illustre aussi le changement de statut des cartes, passées de l’objet ludique au bien spéculatif. Les lots dérobés ne valent pas seulement par leur licence : leur rareté, leur état, leur disponibilité et la demande des collectionneurs les rapprochent d’un stock à forte liquidité.

La collection change de statut économique

Cette affaire s’inscrit dans une séquence plus large à Chicago. Le 10 avril, on apprenait l’arrestation d’un suspect dans une série de vols à main armée liés à des cartes Pokémon. Cinq chefs d’inculpation criminels visaient Anthony Garcia, 23 ans, soupçonné d’avoir attiré des vendeurs particuliers dans un bâtiment avant de les dépouiller sous la menace d’une arme, en mars 2026.

Le point commun entre ces dossiers tient à la transformation d’un objet culturel en actif recherché. Les cartes Pokémon ne circulent plus seulement dans les cours d’école ou les arrière-salles de boutiques. Elles alimentent un marché où rareté, état de conservation, licences et désir de collection déterminent des prix élevés.

Zach Horwitz, copropriétaire de Running to the Rip, qui compare cette dynamique à un mécanisme fondé sur l’offre, la demande et le nombre limité d’exemplaires disponibles.

Plus un univers culturel s’installe durablement, plus ses objets rares attirent acheteurs, collectionneurs et acteurs opportunistes. Selon ABC7 Chicago, des détaillants renforcent leurs systèmes de sécurité, jusqu’aux portes verrouillées à distance, sur le modèle de certaines bijouteries.

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À Chicago, l’enquête reste ouverte et aucun élément disponible ne permet d’identifier les suspects. Le préjudice déclaré inscrit le dossier dans une logique de vol ciblé contre un inventaire culturel immédiatement revendable sur des circuits difficiles à contrôler.

Dans ses multiples déclinaisons, la franchise Pokemon s’articule autour de calendrier, de livres de jeux, les fameux Pokédex, réunissant les caractéristiques des créatures, mais également les mangas signés Hidenori Kusaka et illustrés par Mato et publiés chez Kurokawa…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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