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#Vie littéraire

Après la Fête, le quotidien des librairies reprend ses droits

Le samedi 25 avril, plus de 700 libraires indépendants se sont mobilisés à travers le pays pour rappeler leur rôle central dans la vie culturelle et sociale. Entre initiatives locales, ouvertures de nouveaux lieux et difficultés économiques persistantes, le secteur offre aujourd’hui un visage contrasté, pris entre vitalité du terrain et fragilités structurelles.

Le 27/04/2026 à 17:40 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

27/04/2026 à 17:40

Hocine Bouhadjera

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À cette occasion, un ouvrage, tiré à plus de 27.000 exemplaires en partenariat avec Gallimard - Umberto Saba, poète et libraire à Trieste - sera offert aux clients par les librairies participantes. Le constat reste contrasté. Partout en France, les initiatives se multiplient pour attirer les lecteurs, mais les inquiétudes demeurent dans un contexte économique tendu et de fréquentation en baisse. 

« Les temps sont durs »

Dans les librairies, le principal levier reste le lien avec les lecteurs. À Aurillac, dans le Cantal, une libraire résume ainsi ce qui distingue ces commerces : « Notre différence et notre richesse, c’est l’humain, c’est nous. Il y a le conseil du libraire, l’échange avec les clients », explique Sandrine Lebreton. « Elles connaissent mes goûts. Je passe commande et je les reçois rapidement. On peut échanger dessus », témoigne de son côté un habitué.

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À Vif, en Isère, Marina Bonnet incarne cette approche personnalisée à la tête de la librairie L’Esprit Vif. Dans ses 40 m² et ses 7000 références, elle revendique une connaissance fine de sa clientèle, privilégiant la recommandation à la mise en avant des best-sellers.

Derrière cette vitalité, les équilibres restent précaires. « Les temps sont durs », alerte Marie-Rose Guarnieri, à l’origine de la Fête de la librairie indépendante. Elle évoque une fréquentation en baisse depuis le début de l’année et prévient : « Un certain nombre d’entre elles ne savent pas si elles vont passer l’année. »

Les libraires pointent une concurrence multiple : grandes surfaces culturelles, vente en ligne, mais aussi développement du marché de l’occasion. Dans ce contexte, maintenir une activité rentable devient un exercice délicat.

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Vigilance face aux évolutions du secteur

À ces difficultés économiques s’ajoutent des inquiétudes sur l’évolution du paysage éditorial. En Saône-et-Loire, l’éviction d’Olivier Nora chez Grasset a suscité des réactions. Évelyne Levallois, de la librairie La Promesse de l’Aube à Autun, estime ainsi : « Ce n’est pas une bonne nouvelle. On entre dans une ère du soupçon. »

« Si la ligne éditoriale change complètement, […] le catalogue Grasset, c’est quelque chose qu’on aura beaucoup moins en librairie », explique de son côté Nolwenn Gadon, cogérante de la Petite Librairie de la gare, à Nantes.

Pour autant, les professionnels insistent sur une approche au cas par cas : « Ce qu’on veut défendre, c’est l’auteur », souligne-t-elle, refusant d’écarter certains textes pour des raisons purement éditoriales. Même position chez Clara Da Silva, de la librairie Maison Marguerite : « On va être attentif […] et après bye bye », indique-t-elle, tout en revendiquant le droit de choisir ses ouvrages.

Les libraires revendiquent leur rôle de prescripteurs, souvent orienté vers des catalogues moins visibles : « On fonctionne au coup de cœur… On défend les auteurs avant tout », explique Benjamin Touillon, de la librairie De deux choses Lune à Montceau-les-Mines.

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Face à ces défis, les librairies multiplient les initiatives. La Fête des librairies indépendantes en est un exemple. Au quotidien, les actions se diversifient : rencontres d’auteurs, ateliers, événements locaux. Marina Bonnet organise une vingtaine de rencontres par an et multiplie les idées pour faire vivre son espace : « Il faut tout faire pour sortir le livre des lieux poussiéreux où il est souvent relégué », affirme-t-elle. « Il est vital de ne pas déserter ces librairies », insiste plus généralement Marie-Rose Guarnieri.

Certains parlent même d’un engagement plus large : « Venir dans une librairie indépendante est un acte politique », souligne Élise Guichoux, gérante de la librairie Le Phare de Terre, à Aurillac. Dans le sillage de la Fête des librairies indépendantes, l’actualité du secteur ne se limite pas aux inquiétudes : elle se traduit aussi par de nouvelles ouvertures. 

Des ouvertures qui redynamisent les centres-villes

À Carpentras, dans le Vaucluse, la librairie Le Maquis a ouvert mi-avril en centre-ville, au 2 rue Galonne. Son fondateur, Florian Collet, ancien agent territorial, y propose des livres et vinyles de seconde main à prix accessibles, de 1 à 15 euros. L’objectif est clairement affiché : permettre à tous, y compris les publics les plus précaires, d’accéder au livre. 

À Pau, un nouveau lieu également a ouvert rue Guichenné, prenant la place d’une ancienne pharmacie. Baptisée L’Oiseau rare, cette librairie-galerie mêle livres et exposition artistique. À Bernay, dans l'Eure, la librairie de l’Hôtel de ville, commerce historique fondé au XIXe siècle, s’est récemment dotée d’une nouvelle enseigne.

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Les gérants, Régis et Élisabeth Barillère, ont remplacé les anciennes lettres gothiques après un projet longtemps repoussé en raison de contraintes administratives. Située en zone protégée, la boutique a nécessité un dossier validé par l’Architecte des bâtiments de France. Réalisée par l’entreprise locale Urban Connect, la nouvelle enseigne s’inspire notamment de l’abbatiale voisine, avec des motifs de vitraux aux couleurs Arlequin.

D’un coût d’environ 3000 €, cet investissement semble porter ses fruits : les clients saluent le changement et la fréquentation est en légère hausse. Les gérants regrettent toutefois l’absence d’aides financières spécifiques pour ce type de projet.

Un maillage territorial en renouvellement continu

À Chalon-sur-Saône, la librairie d’occasion Calliope & Bergamote a ouvert récemment rue Pasteur, portée par Joëlle Canciani. Après une quinzaine d’années dans l’insertion, elle concrétise un projet de reconversion autour du livre.

Le lieu se veut à la fois librairie et espace de convivialité, proposant aussi thé, café et animations. L’offre se concentre sur des ouvrages récents, avec des prix à partir de 1 euro, incluant notamment grands caractères et littérature érotique. Le projet a bénéficié du soutien de la CCI, de l’APEC et du Studio Pénélope, ainsi que de l’accompagnement du libraire Christophe Reynaud. Ouverte du mercredi au samedi, la boutique entend devenir un lieu de vie culturel accessible à tous.

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Une nouvelle librairie s’est installée avenue Foch à Saint-Genest-Malifaux (Loire), portée par une professionnelle qui met en avant le conseil personnalisé et les services aux clients. Le projet repose sur une relation de proximité avec les lecteurs, avec une attention particulière portée à l’accompagnement dans le choix des ouvrages. La libraire entend proposer une offre adaptée aux attentes locales, en misant sur l’échange et la recommandation.

L’objectif est de redynamiser le quartier tout en répondant à une demande de conseils que ne proposent pas toujours les grandes enseignes. Ce type d’installation s’inscrit dans un contexte de renouvellement du tissu des librairies indépendantes.

Une offre large pour tous publics

À Carentan (Manche), Emmanuel Vial ouvrira au printemps 2026 une nouvelle librairie-papeterie baptisée Rayon, en lieu et place de l’ancienne Maison de la presse, place de la République. Associé à son épouse Anne-Laure, il poursuit ainsi son implantation dans le Cotentin après une première librairie à Beaumont-Hague. Le magasin, d’une surface de 130 m², proposera plus de 10.000 références, couvrant littérature, histoire, régionalisme, jeunesse ou encore sciences humaines. 

L’équipe, composée notamment de Véronique Boyer et Morgane Grégoire, entend accueillir tous les publics et offrir un service de commande pour les ouvrages non disponibles. Une partie du lieu sera dédiée à la papeterie et aux cartes postales. Les fondateurs souhaitent en faire un espace de vie, avec rencontres, ateliers et partenariats locaux. 

À Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, Dorothée Souvignet a ouvert début avril le café-librairie K Fée Lecture, place de la Fontaine, derrière l’église. Après vingt ans dans l’industrie plastique, elle se reconvertit pour créer un lieu dédié à la lecture et à la convivialité. L’établissement propose des livres neufs, une offre de boissons (thé, café, sirops) et des animations régulières comme ateliers d’écriture, clubs de lecture ou rencontres d’auteurs.

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Des produits artisanaux fabriqués en France y sont également vendus. Les clients peuvent aussi commander des ouvrages. La boutique est ouverte du lundi au samedi, avec des horaires étendus en semaine.

Le danger Cultura

À Alès, dans le Gard, l’ouverture d’un magasin Cultura sur la rocade, le 24 avril, relance les inquiétudes pour les librairies du centre-ville. La librairie Sauramps, déjà fragilisée, voit son offre se réduire, avec des rayons partiellement vides. Si la direction ne souhaite pas commenter, certains acteurs locaux redoutent un impact économique.

Pour Sylvain Cérène (Alès BD), Cultura capte une clientèle de passage, différente mais concurrente sur certains achats. Les librairies indépendantes misent sur leur expertise, le conseil et leur ancrage local pour se différencier. Le maire, Christophe Rivenq, estime toutefois que les difficultés tiennent d’abord à la baisse globale de la lecture. Il défend un équilibre entre centre-ville et périphérie, tandis que Cultura met en avant une offre culturelle accessible. L’enseigne emploie une quinzaine de personnes.

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À Nolay, en Côte-d’Or, la librairie-papeterie Les petits bonheurs de Nataline s’apprête à fermer ses portes fin avril, après quatre années d’activité. Sa propriétaire, Bérangère Leverdez, évoque une décision difficile malgré un démarrage encourageant. Située rue de la République, la boutique proposait livres, papeterie, cadeaux et animations.

Un déstockage est en cours avant la fermeture, avec l’espoir de trouver un repreneur ou un nouveau locataire. Cette fermeture intervient après celle d’une autre librairie à Nuits-Saint-Georges quelques mois plus tôt. La gérante dit vouloir rebondir, malgré la fin de l’aventure.

Patti Smith enfin, auprès de Libération, explique qu’après la sortie de son album Horses, elle pensait simplement revenir à une vie plus discrète, centrée sur l’écriture et le travail en librairie. Elle rappelle qu’elle se voyait avant tout comme poète et autrice, le rock n’étant au départ qu’un prolongement de cette démarche. Le succès de l’album a finalement bouleversé ce projet, l’emmenant vers une carrière musicale qu’elle n’avait pas anticipée.

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Au fond, cette aspiration à la librairie, évoquée par Patti Smith, dit quelque chose de plus large sur le secteur. Les librairies continuent d’incarner un espace singulier dans le paysage culturel : un point d’ancrage, souvent discret, mais toujours essentiel.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Alors qu'un des acteurs historiques du livre d’occasion, Gibert, fait face à des difficultés et envisage un redressement judiciaire, l'allemand momox confirme la solidité de son modèle. Le spécialiste du re-commerce (achat, remise en état et revente de produits d’occasion) affiche 393,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 4,4 %.

27/04/2026, 12:58

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Laurence Deschamps prend la direction commerciale de Plon, Bouquins et Belfond

Laurence Deschamps a rejoint les maisons Plon, Bouquins et Belfond (Editis) en tant que directrice commerciale. 

27/04/2026, 11:44

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Dick Matena, le Néerlandais qui passait d’un monde graphique à l’autre, est mort

Le dessinateur et scénariste néerlandais Dick Matena est mort le 26 avril 2026, deux jours après son 83e anniversaire. Auteur prolifique, formé chez Maarten Toonder avant de devenir l’une des figures les plus mobiles de la bande dessinée des Pays-Bas, il laisse une œuvre traversée par l’humour, la science-fiction, l’expérimentation graphique et l’adaptation littéraire.

27/04/2026, 11:36

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Drac Nouvelle-Aquitaine : qui succédera à Maylis Descazeaux-Roques ?

Maylis Descazeaux-Roques, directrice de la Direction régionale des Affaires culturelles depuis 2021, est susceptible de quitter son poste d'ici quelques semaines, prévient le ministère de la Culture. L'appel à candidatures est ouvert pour prendre la tête du service déconcentré, doté de 280 emplois.

27/04/2026, 10:35

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Crise Grasset : imaginer une loi pour protéger les auteurs de Bolloré (et d'autres)

L’éviction d’Olivier Nora chez Grasset ouvre un chantier parlementaire : des élus travaillent à une clause de conscience pour les auteurs, inspirée de celle des journalistes. Le texte reste à construire, mais il poserait une question décisive : comment quitter une maison dont la ligne éditoriale change sans perdre ses droits ?

26/04/2026, 21:14

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En Allemagne, des retraités piégés par une fausse vente de livres

En Allemagne, la police du Brandebourg alerte sur une escroquerie visant des particuliers qui cherchent à vendre leurs collections de livres. Sous couvert de trouver un acheteur, de faux intermédiaires réclament des frais de numérisation, d’enregistrement ou de notaire. Une fraude de proximité où la valeur supposée du livre sert d’appât.

25/04/2026, 11:40

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George R.R. Martin : une fausse fuite relance l'impatience éditoriale

Une rumeur virale (donc mauvaise pour la santé) annonçait l’achèvement de The Winds of Winter et une sortie en 2026 a contraint l’éditeur américain de George R.R. Martin à intervenir. Contraint au démenti public obligatoire pour contrer la fuite, Bantam Books ne corrige pas seulement une intox : il rappelle qu’autour de Westeros, l’attente éditoriale est devenue un terrain où l'infox circule presque aussi vite que l’info.

25/04/2026, 10:32

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Dans sa librairie, on ne vendait aucun livre : Anna Hilbe est décédée

À Bologne, la mort d’Anna Hilbe, 81 ans, laisse en suspens le destin de Libri Liberi, librairie de via Fondazza où les ouvrages ne se vendaient pas. Dans ce lieu alimenté par les dons, chacun pouvait prendre, garder, rapporter ou déposer des livres. Les messages laissés sur le rideau fermé disent l’attachement d’une ville à cette expérience de circulation non marchande du livre.

25/04/2026, 10:12

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Derrière le livre d'Éric Ciotti, la plume du rédacteur en chef du JDD ?

Selon des informations révélées par La Lettre, le rédacteur en chef du Journal du dimanche, Raphaël Stainville, aurait participé à la rédaction du livre d’Éric Ciotti, Je ne regrette rien, paru chez Fayard en juin 2025. Déjà sollicité pour d’autres ouvrages, il aurait également été impliqué, toujours comme prête-plume, dans Bannie, le livre de l’ancienne directrice de RT France Xenia Fedorova, publié en mars 2025. Dans les deux cas, il aurait été missionné par la direction de Fayard pour recueillir les propos des auteurs et les mettre en forme.

24/04/2026, 17:09

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Face aux menaces contre la liberté de création, le plan-plan du ministère de la Culture

Dans un contexte de plus en plus oppressant de menaces, d'intimidations ou de pressions contre les artistes auteurs, y compris de la part de l'État et des collectivités territoriales, le ministère de la Culture avance de nouvelles mesures pour défendre la liberté de création. 10 ans après la loi dédiée, la crise du financement de la culture ou la concentration économique mettent à rude épreuve son application. Le ministère de la Culture avance un plan centré sur l'action interministérielle, sans grande ambition.

24/04/2026, 16:11

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Cartographier les interactions : un bel ouvrage, sensible et analytique, pour décrypter les comportements et les relations.

En partant vivre en Chine, Margaux Alamartine s’est confrontée à une autre culture, à un autre rapport au temps, à d’autres façons d’interagir et de communiquer. Cette prise de distance par rapport à ce qu’elle connaissait a poussé Margaux à s’interroger sur le rôle de la culture, de l’environnement, du territoire dans les processus interactions et dans nos comportements. A travers le récit de son expérience et de ses travaux de recherche en géographie sociale, Margaux décrypte la manière dont les éléments d'un écosystème interagissent. 

24/04/2026, 11:52

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David Malouf meurt, laissant la littérature australienne en deuil

David Malouf, mort le 22 avril à 92 ans, occupait une place centrale dans la littérature australienne contemporaine. Romancier, poète, essayiste et librettiste, il a construit une œuvre ample, traversée par Brisbane, l’histoire coloniale et les grands récits fondateurs. De Johnno à Ransom, en passant par Remembering Babylon, son parcours mesurait l’influence mondiale acquise par les lettres australiennes.

24/04/2026, 11:29

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Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé

L’auteur de bande dessinée Jean-Benoît Meybeck, dit Meybeck, est mort en avril 2026 à l’âge de 53 ans, nous apprend le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, dont il fut l’une des figures. Le natif de Grenoble laisse derrière lui une œuvre marquée par l’engagement, la transmission et une exigence intellectuelle constante, ainsi qu’un souvenir fort auprès de ses pairs.

24/04/2026, 11:14

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Inspirée par le modèle français, l'Espagne veut taxer l’envoi des livres

L’Espagne envisage d’imposer des frais d’envoi obligatoires pour les achats de livres en ligne. Portée par le ministre de la Culture Ernest Urtasun, la mesure réduirait l’avantage des grandes plateformes et soutiendrait les librairies indépendantes. Le signal est politique, mais il s’appuie déjà sur un précédent français et sur des données de marché qui montrent la progression du canal numérique.

24/04/2026, 10:26

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Une voix libre de la science-fiction s’éteint : Dominique Douay

L’écrivain de science-fiction Dominique Douay est mort le 19 avril 2026, à l’âge de 82 ans. Né le 16 mars 1944 à Romans-sur-Isère, il laisse derrière lui une œuvre singulière, marquée par les engagements politiques et les expérimentations formelles qui ont traversé la science-fiction française des années 1970 à aujourd’hui.

23/04/2026, 17:20

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Amazon officialise son entrepôt géant en Alsace, après cinq ans de recours

Amazon a officialisé, le 14 avril, la construction d’un nouveau centre de distribution à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, au terme de plusieurs années de contestation et de recours. Le chantier a démarré la veille, pour une ouverture annoncée fin 2027. Le groupe promet un investissement de plus de 250 millions € et 2000 emplois en CDI.

23/04/2026, 14:34

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La Cour de justice de l'Union européenne distingue copie privée et accès hors ligne

Le 16 avril dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a publié un arrêt très attendu dans l'affaire C‑496/24, qui opposait deux organismes néerlandais aux constructeurs HP et Dell, ainsi qu'à l'organisation Stobi, qui représente les intérêts des sociétés qui s'acquittent de la taxe sur la copie privée. La CJUE a estimé que cette dernière n'était pas due dans le cas d'une copie pour lecture en continu hors ligne au sein d'un service de streaming.

23/04/2026, 12:19

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Pour la “liberté du monde du livre”, le PS veut une “puissance publique forte”

Le Parti socialiste (PS) n'a pas encore désigné son candidat pour l'élection présidentielle de 2027, mais avance déjà les grandes lignes de son programme. Ce mercredi 22 avril, la coordinatrice nationale à la refondation du projet de la formation politique, Chloé Ridel, a présenté quelques éléments à la presse. Et a notamment évoqué la « liberté du monde du livre » face à l'appétit des milliardaires.

23/04/2026, 11:23

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Libraires, éditeurs, auteurs : la filière du livre québécois réunie à Montréal pour son avenir

Le secteur du livre québécois s’apprête à se réunir à Montréal, le 29 avril, pour une nouvelle édition des Rencontres interprofessionnelles. Organisé par l’Association des libraires du Québec, l’événement mettra cette année l’accent sur la relève et les conditions nécessaires à la continuité du milieu.

23/04/2026, 11:22

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Quand les juges retombent en enfance, l'édition encaisse

Aux États-Unis, plusieurs membres de la Cour suprême convertissent leur notoriété institutionnelle en livres pour enfants – et autres déclinaisons destinées aux jeunes lecteurs. Le phénomène observé montre comme un prestige public aboutit à de fortes avances (et de sérieux revenus), au moment où l’éthique des magistrats fait déjà l’objet d’un examen serré.

23/04/2026, 11:01

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Ces nouvelles maisons d’édition qui redessinent le paysage indépendant

Rêves Étoilés, Prochain Chapitre, Yékri, La Dissidence, Solodolo ou encore Fresco : portées par des fondateurs aux parcours variés, ces maisons dessinent des projets très différents - fiction inclusive, non-fiction professionnelle, rééditions patrimoniales, essais critiques ou bande dessinée internationale. À travers leurs titres et leurs partis pris, elles racontent, chacune à leur manière, ce que signifie aujourd’hui faire de l’édition indépendante.

22/04/2026, 18:33

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Astrolabe : une nouvelle maison d’édition dédiée à la BD de genre

Une nouvelle structure éditoriale fait son entrée dans le paysage de la bande dessinée. Baptisée Astrolabe, elle se consacre aux récits de genre et entend s’ouvrir largement à la scène internationale. Son premier album, Pourpre-Sang de Léo Chérel, doit paraître le 7 mai.

22/04/2026, 17:40

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De nouveaux futurs désirables aux éditions Copie Gauche !

La maison d’édition Copie Gauche sous licence CC-By-SA lance le 4e recueil de la collection C’était Mieux Demain, des récits d’anticipation écologistes centrés autour d’un optimisme lucide. Les cinq nouvelles de ce recueil tournent autour de la thématique des Sciences, de leur manipulation et de la hiérarchisation artificielle des différents domaines de recherche. Comme toujours, 25 % des droits d’auteurs sont destinés aux artistes.

22/04/2026, 17:04

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Pour avoir publié Houris, Kamel Daoud condamné à trois ans de prison en Algérie

L'écrivain et journaliste français Kamel Daoud a annoncé, sur le réseau social X, avoir été condamné à 3 années de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars algériens, soit un peu plus de 30.000 €. La parution de son livre Houris (Gallimard), qui évoque la guerre civile algérienne, serait en cause, en application de la charte de réconciliation nationale de 2005.

22/04/2026, 16:12

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Au Sénat, l'écosystème du livre déroule ses angoisses et ses contrariétés

Le mercredi 15 avril dernier, la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat recevait plusieurs représentants des métiers de la chaine du livre, invités à s'exprimer sur l'« économie fragile » du secteur. Les intervenants ont peint un tableau peu reluisant, lequel esquisse déjà le bilan tout aussi discutable des deux mandats d'Emmanuel Macron pour le livre et la lecture.

22/04/2026, 15:13

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Amazon manipule les prix, la Californie contre-attaque

La plainte californienne contre Amazon franchit un cap. Des éléments judiciaires rendus publics décrivent un mécanisme par lequel la plateforme aurait poussé vendeurs et distributeurs à relever leurs tarifs ailleurs pour éviter d’être battue sur les prix. Pour le commerce du livre, l’affaire réactive une question ancienne : celle du pouvoir contractuel d’Amazon sur tout un écosystème.

22/04/2026, 13:10

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En censurant les récits LGBTQIA+, la Hongrie a violé le droit de l'Union européenne

Dans une décision inédite, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la Hongrie avait violé le droit de l’Union à plusieurs niveaux distincts en interdisant ou en restreignant l'accès aux contenus « représentant ou promouvant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité ». Une répression orientée contre les personnes LGBTQIA+, qui concerne aussi les livres.

22/04/2026, 10:15

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En Russie, la plus grande maison d’édition perquisitionnée pour “propagande LGBT”

La plus importante maison d’édition de Russie, Eksmo, est visée par une nouvelle opération des forces de l’ordre. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs de ses locaux dans le cadre d’une enquête liée à la diffusion de contenus qualifiés de « propagande LGBT », selon des informations rapportées par l’agence officielle TASS, reprise par l'AFP.

21/04/2026, 17:31

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Livres générés par IA : les éditeurs accusent Amazon de “parasitisme”

L'édition hausse le ton face à Amazon. S'exprimant sur la « prolifération de faux livres, notamment en jeunesse », le président du Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne (Média-Participations), a accusé la multinationale Amazon de « parasitisme ». Il estime que la vente de ces contenus sur la plateforme constitue une « tromperie aggravée du consommateur ».

21/04/2026, 15:46

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Camille Laurens prend la tête de la Maison Roger Martin du Gard

La romancière Camille Laurens a été nommée présidente de la Maison Roger Martin du Gard, à Sérigny (Orne), explique Ouest-France. Membre du jury du prix Goncourt, elle succède à la tête de ce lieu consacré à l’écrivain, prix Nobel de littérature en 1937, dont elle devra accompagner les activités et la gestion.

21/04/2026, 14:54

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Avec Mondadori, Marina Berlusconi mise sur le livre et sur la croissance

À Milan, l’assemblée des actionnaires de Mondadori a validé les comptes 2025 et Marina Berlusconi salue un groupe « fort et robuste ». Une sacrée posture au moment même où le marché italien du livre recule. Derrière ce contraste, un fait central : le premier éditeur du pays transforme sa puissance financière en promesse de nouvelles opérations.

21/04/2026, 14:53

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Auzou en deuil après la disparition de leur responsable marketing

Les éditions Auzou ont annoncé avec « une immense tristesse » le décès de Luc Manea, membre de l’entreprise depuis plus d’une décennie. Les circonstances de son décès n’ont pas été rendues publiques.

21/04/2026, 14:23

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“Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré”

Sur TV5 Monde, Boualem Sansal banalisait son départ de Gallimard et son arrivée chez Grasset. L’entretien produit l’effet inverse. Entre limogeage d’Olivier Nora, inquiétudes sur la liberté éditoriale et questions sur son positionnement politique dans l’orbite médiatique de Vincent Bolloré, le transfert de l’écrivain prend la forme d’un concentré des tensions qui traversent aujourd’hui l’édition française.

21/04/2026, 12:44

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Dans les écoles de Russie, l’État pousse les livres patriotiques

En Russie, la progression des livres patriotiques dépasse désormais la seule logique de vente. Soutenue par des recommandations officielles, par la modernisation annoncée des bibliothèques scolaires et par des listes de lecture destinées aux régions, cette production entre dans une politique culturelle structurée. Les éditeurs répondent ainsi à une demande de marché désormais relayée, organisée et amplifiée par l’État.

21/04/2026, 12:34

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