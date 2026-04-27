Une deuxième édition pour le festival Place aux Livres à Paris

Le festival Place aux Livres revient dans le nord-est parisien pour une nouvelle édition après un premier rendez-vous organisé dans le même quartier. Pensé comme un événement de proximité, il investira plusieurs lieux culturels et espaces publics autour de la Place des Fêtes. La médiathèque James Baldwin, le Centre Paris Anim’, le Cabanon de la Place des Fêtes et le square Monseigneur Maillet accueilleront les différents temps de la journée.

La programmation réunit onze écrivain·es, dont Rim Battal, Pauline Delabroy-Allard, Cloé Korman, Grace Ly ou Isabelle Pandazopoulos. Le public pourra assister à des tables rondes, des entretiens, des lectures et des ateliers, répartis de la matinée jusqu’en soirée. L’ensemble se déroule en accès libre, sans inscription préalable.

Plusieurs rencontres aborderont la question du corps sous différents angles. « Naissance d’un corps », « Corps visible, corps invisibilisé » ou « Le corps amoureux » figurent parmi les thématiques annoncées. Les échanges porteront sur les représentations du corps dans les récits contemporains, qu’ils relèvent de l’expérience intime ou de dimensions collectives.

Rencontres, écritures et participation du public

La journée s’organise autour de formats variés. Trois tables rondes et plusieurs entretiens d’auteur·ices sont prévus, dont une conférence et une rencontre réalisée en partenariat avec le podcast OPEN BOOK. Ces rendez-vous visent à proposer des discussions approfondies avec les invité·es.

Un appel à textes a été lancé en amont sur le thème « Un corps en son monde ». Les contributions retenues seront lues publiquement pendant le festival par la comédienne Marieva Jaime-Cortez. Cette restitution s’accompagne d’une mise en avant des textes sélectionnés.

Un atelier d’écriture, animé par deux étudiantes du master de création littéraire de l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, permettra aux participant·es d’écrire à partir des problématiques abordées durant la journée. Ce temps pratique complète les rencontres proposées avec les auteur·ices invité·es.

Un programme ouvert aux plus jeunes et une clôture artistique

Un volet spécifique s’adresse aux enfants et aux adolescents. Des lectures sont prévues pour les plus jeunes, tandis que les adolescents pourront participer à un atelier d’écriture et à une rencontre avec une autrice.

Des jeunes du Centre Paris Anim’ Place des Fêtes prennent part à la sélection des textes issus de l’appel à contributions, dans le cadre d’un jury constitué pour l’édition 2026.

Les ouvrages des auteur·ices présent·es seront proposés à la vente sur place par la librairie L’Atelier, également impliquée dans l’animation de certaines rencontres. La journée se terminera par la lecture des textes lauréats, suivie d’une performance littéraire et musicale réunissant Rim Battal et la DJ Isa Stragliati autour du recueil x et excès.

Crédits illustration : Festival Place aux Livres

Par Dépêche

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