Le Printemps du Livre de Montaigu prend le large en 2026

Si Terres de Montaigu ne borde pas le littoral, le territoire revendique une histoire étroitement liée à la marine française. Plusieurs figures locales ont marqué cette tradition, comme l’amiral Louis-Charles du Chaffault ou le capitaine de vaisseau Georges Maxime Delahet.

Aujourd’hui encore, cette culture maritime se prolonge à travers différentes initiatives. Le territoire parraine notamment La Vertonne, une vedette des Affaires maritimes - un navire de service de l’État chargé de missions de contrôle et de sécurité en mer - avec lequel il entretient un lien symbolique et institutionnel. Terres de Montaigu participe également à des commémorations et à des projets emblématiques, comme la restauration de la frégate L’Hermione.

Cet héritage se conjugue également avec des exploits contemporains. En janvier 2026, le skipper Thomas Coville et son équipage, soutenus par l’entreprise vendéenne Sodebo, ont remporté le Trophée Jules Verne à bord du trimaran du même nom, établissant un nouveau record autour du monde.

« À Terres de Montaigu, la mer et notre histoire maritime font partie de notre identité. Le Printemps du Livre est l’occasion de partager avec nos visiteurs ces récits qui racontent notre lien au large, à l’aventure et à l’exploration », souligne Antoine Chéreau, président de Terres de Montaigu. « En ce week-end des commémorations du 8 mai, nous célébrons notre mémoire collective et transmettons aux générations futures cet héritage unique. »

Une programmation littéraire tournée vers le large

Festival généraliste, le Printemps du Livre décline cette année sa programmation autour de la mer, avec rencontres, dédicaces et animations.

Didier Decoin en sera le président d’honneur. Auteur notamment de La Femme de chambre du Titanic et Avec vue sur la mer, il entretient dans son œuvre un lien régulier avec les horizons maritimes. Membre de l’association des Écrivains de Marine, qu’il a présidée de 2007 à 2022, il participera à plusieurs temps forts du festival.

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Fondée en 2003 par Jean-François Deniau, cette association rassemble une vingtaine d’auteurs dont les œuvres entretiennent un rapport étroit avec la mer, en lien avec la Marine nationale.

Didier Decoin sera accompagné de plusieurs membres de ce cercle :

Patrice Franceschi, actuel président des Écrivains de Marine, écrivain, aviateur et marin, lauréat du prix Goncourt de la nouvelle pour Première personne du singulier. Son dernier ouvrage, Dernière lutte avant l’aube (Grasset, 2025), prolonge ses réflexions sur l’engagement et la liberté.

Arnaud de La Grange, grand reporter et directeur adjoint du service étranger du Figaro, prix Roger-Nimier, auteur de La promesse du large, récompensé par le prix des écrivains de Marine.

Katell Faria, journaliste et réserviste militaire, qui a embarqué quarante jours à bord de la frégate Nivôse et en a tiré Aux vents des mers australes (Stock, 2024).

Le vice-amiral Loïc Finaz, engagé sur les questions maritimes et auteur de La Liberté du commandement, l’esprit d’équipage (2020).

Parmi les événements marquants, le festival proposera le samedi 9 mai à 18h30 un concert dessiné intitulé Nuit Noire, au cinéma Grand Écran.

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Ce spectacle réunira Younn Locard au dessin en direct, Ojûn à la musique et Titwann au slam et à la narration. Inspiré de La longue route de Bernard Moitessier, il plonge le public dans une nuit décisive de navigation, entre introspection et aventure maritime.

L’intégralité du programme de l’édition 2026, ainsi que la liste complète des auteurs, est disponible ici.

Crédits photo : CC0

Par Hocine Bouhadjera

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