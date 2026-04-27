Agnès Desarthe, Prix de la ville de Deauville Livres & Musiques 2026

Créé en 2004, le Prix de la Ville de Deauville Livres & Musiques reste fidèle à sa vocation première, « faire entendre la voix singulière d’un écrivain inspirée par la musique ». 7 romans étaient en compétition, dont celui de la lauréate Agnès Desarthe.

C'était un hiver lumineux et sec où rien ne semblait vouloir mourir. » Un petit garçon intenable rencontre un homme au bout du rouleau. Une femme retrouve son amant disparu. Un musicien prépare un concours avec un jeune prodige qui ne sait pas lire une note. Deux adolescents filent à moto sans casque. Ces personnages — et bien d'autres encore — paraissent n'avoir aucun lien entre eux, si ce n'est que tous appartiennent à la même harmonie municipale. Mais une fillette timide, promise à un brillant avenir, les observe sans qu'ils le sachent. Elle comprend qu'un fil les relie et qu'un sort a suspendu pour un temps les drames individuels. Que ce fil vienne à rompre, et tous tomberont. La musique, alors, s'arrêtera. – Le résumé de l'éditeur pour L'oreille absolue

Portée aujourd’hui par Les Franciscaines, lieu de création, de mémoire et d’expériences artistiques à Deauville, la récompense célèbre chaque printemps un roman inspiré par la musique. Elle a été décernée, au cours de son histoire, à Jean Echenoz, Virginie Despentes, Pascal Quignard, Valentine Goby, Colette Fellous, ou encore Jean-Baptiste Andréa.

Le jury de la récompense réunissait Jérôme Garcin, journaliste et écrivain (président du jury) ; Philippe Augier, maire de Deauville ; Belinda Cannone, écrivaine ; Arnaud Cathrine, écrivain ; Lilia Hassaine, journaliste et écrivaine ; Stéphane Héaume, écrivain ; Christine Orban, écrivaine ; Jérémie Rhorer, musicien, et Vanessa Schneider, journaliste et écrivaine.

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L'année dernière, le prix était revenu à Jean-Louis Ezine, lauréat pour La chaise (Gallimard)

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Photographie : De gauche à droite, Jérôme Garcin, président du jury, Agnès Desarthe, et Philippe Augier, maire de Deauville, président des Franciscaines et juré du prix. Remise du Prix de la Ville de Deauville Livres & Musiques 2026 (© Sandrine Boyer-Engel)

Par Dépêche

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