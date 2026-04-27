Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?

La question taraude de plus en plus de professionnels du livre, dans le monde entier : comment expliquer la baisse de l'intérêt pour lecture, souvent observée à travers l'ensemble de la population ? Une enquête de l'Ifop, consacrée aux pratiques culturelles des Français, suggère une absence d'envie pour la lecture, plus qu'un manque de temps ou d'argent.
Le 27/04/2026 à 16:05 par Antoine Oury
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27/04/2026 à 16:05
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Le premier trimestre de l'année 2026 annonce une année moribonde pour l'industrie du livre, avec un recul des ventes des livres neufs de 6,5 % en valeur sur l’ensemble du trimestre par rapport à l'année dernière. Du côté des librairies indépendantes, l'inquiétude est également de mise, avec un chiffre d'affaires en baisse de 5 à 6 % depuis janvier 2026, selon les données du Syndicat de la Librairie française.
Au-delà de ces préoccupations économiques, le recul des pratiques de lecture semble réel. Mi-avril, le Centre national du livre dévoilait les résultats d'une étude commandée à Ipsos/BVA, consacrée au rapport des jeunes Français, de 7 à 19 ans, avec la lecture.
Parmi ses points saillants, une appréciation générale de la lecture, mais, paradoxalement, un temps de plus en plus court qui lui est réellement consacré, chaque jour (18 minutes), face aux écrans (3h01). Cet éloignement de la lecture n'est pas circonscrit aux jeunes, puisque toutes les classes d'âge, en France, sont concernées par le phénomène : d'ailleurs, une partie des interrogés, dans le cadre du sondage Ipsos/BVA, indiquait qu'ils voyaient rarement leurs parents ouvrir un livre.
L'Ifop, cette fois, a mené une étude, pour la Fondation Art Explora en partenariat avec France Culture, centrée sur les pratiques culturelles de plus de 4000 Français et Françaises. Premier constat, et non des moindres : 86 % d'entre eux jugent la culture essentielle à la qualité de vie, juste après les moments en famille (93 %) et entre amis (89 %).
Sans surprise, les catégories de la population les plus diplômées, les plus aisées et dont l'accès à la culture est le plus facile ont tendance à juger la culture plus essentielle à la qualité de vie. Les 65 ans et plus ont également tendance à considérer la culture comme plus importante dans leur vie que le reste de la population.
Parmi les répondants, 72 % ont indiqué avoir lu au moins un livre au cours des douze derniers mois, un résultat en forte baisse par rapport aux réponses d'il y a près de 10 ans, en 2017 (85 %). Même punition pour les visites en bibliothèques ou médiathèques : ils sont 33 % à avoir franchi leurs portes au moins une fois l'année passée, contre 49 % en 2017.
La littérature reste pourtant un art jugé proche de soi (par 13 % des répondants, derrière le cinéma et la musique contemporaine), mais aussi peu hermétique (3 % s'en sentent éloignés, loin derrière l'opéra, le ballet classique ou la danse contemporaine).
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Par ailleurs, une bonne partie des répondants se dit désireuse de pratiquer plus d'activités culturelles (62 %), avant tout pour le bien-être physique et mental que cela procure, le côté divertissant ou l'acquisition de connaissances. Mais alors, pour quelle raison ne pas s'y mettre ?
Interrogés quant à la raison principale derrière la pratique moindre de telle ou telle occupation culturelle, pour la lecture de livre, les concernés évoquent, à 48 %, le fait de ne pas en « éprouver l'envie », devant le manque de temps (35 %), et très loin devant le manque d'argent (6 %) ou d'informations (4 %). Ainsi, la concurrence des autres loisirs, qui limiterait le temps disponible pour la lecture, ou encore les prix en hausse des ouvrages neufs ne seraient pas en cause dans l'éloignement de la lecture.
Les bibliothèques et médiathèques sont elles aussi victimes de cette apathie, puisque 55 % des répondants n'éprouvaient pas l'envie d'en pousser la porte au cours des douze derniers mois. 23 % pointent le manque de temps, et 10 % l'absence d'équipements de lecture publique à proximité.
Pour mieux comprendre cette « non-envie » de culture, et plus particulièrement de lecture, l'Ifop a complété son étude d'un volet qualitatif, constitué de 12 entretiens semi-directifs de 1h. Cet échantillon plus réduit réunissait des représentants du « public paradoxal », qui reconnait l'importance de la culture sans pour autant la pratiquer.
Les répondants étaient âgés de 18 à 70 ans, hommes ou femmes, mais relevaient de la catégorie des CSP+, résidents de grandes métropoles françaises et ayant reçu une éducation culturelle pendant l'enfance. Difficile, donc, d'établir des généralités à partir de ces profils.
Les réponses ont permis d'identifier trois types de freins à l'origine du manque d'envie. Les premiers sont des « freins de contexte », liés à l'inertie des routines quotidiennes ou à l'isolement culturel. Pour ce dernier, l'absence de recommandations de la part de proches, ou d'une possibilité de discuter des expériences culturelles avec l'entourage, peut dissuader.
La deuxième catégorie est celle des « freins cognitifs », où l'on trouve notamment la peur « de perdre son temps », de s'ennuyer ou d'être déçu : on se tourne alors vers des loisirs moins « risqués ». Y apparait aussi la notion d'« engagement », qui suppose une disponibilité mentale, un effort d'attention et une confrontation avec l'inconnu. Enfin, toutes les contrariétés et difficultés liées à l'organisation d'une sortie culturelle y figurent — ce qui peut concerner les visites en bibliothèque ou médiathèques, moins le fait d'ouvrir un livre.
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Enfin, des « freins d'expérience » complètent le tableau, lesquels détourneraient le public de la culture à cause de discours politiques et de thématiques idéologiques trop présents ou d'un sentiment d’obligation implicite à découvrir telle ou telle œuvre. Un sentiment qui croise parfois celui d'une standardisation des propositions.
La partie qualitative de l'enquête formule quelques recommandations pour susciter le désir, en mettant par exemple l'accent sur la spontanéité — dans le cas des visites et autres expériences culturelles, principalement.
L'Ifop suggère ainsi d'explorer la possibilité des pratiques culturelles « interstitielles », peu chronophages, qui peuvent se glisser entre le travail et le domicile ou pendant une pause déjeuner. Ou encore d'orienter les espaces culturels vers des « espaces multifonctions, dans lesquels on se rend facilement pour autre chose qu’une activité culturelle, avec un système de services permettant bar, ateliers découvertes, boutique, espaces de travail, dépôt de colis avec une réduction sur le billet d’entrée ».
Enfin, l'entreprise de sondages estime que le discours sur les pratiques culturelles peut être revu, pour insister sur les bénéfices en matière de santé mentale et de compétences sociales, par exemple. La lecture pourrait ainsi être valorisée en tant qu'activité utile pour renforcer sa discipline attentionnelle ou affiner son empathie.
Les résultats détaillés de l'étude sont accessibles à cette adresse.
Photographie : illustration, Ed Yourdon, CC BY-NC-SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Après l’éviction d’Olivier Nora de la tête de Grasset, la Société des Gens de Lettres dénonce une emprise croissante des actionnaires sur les orientations éditoriales. Dans un communiqué offensif, l’organisation alerte sur un risque systémique pour la liberté de création et appelle à des mesures d’urgence, de la clause de conscience à une régulation accrue du secteur.
18/04/2026, 10:26
Après Fayard, Grasset : le limogeage d’Olivier Nora cristallise les inquiétudes d’une profession confrontée à une transformation brutale du groupe Hachette. Dans cette tribune, le syndicat des libraires dénoncent une reprise en main idéologique et ses effets sur l’équilibre du secteur. Au-delà d’un départ, c’est toute la chaîne du livre qui se dit fragilisée.
16/04/2026, 18:13
La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires publie une tribune offensive dans le contexte de la crise chez Grasset. Le syndicat y dénonce une concentration accrue du secteur, qu’il associe à un « tournant politique et économique » depuis la prise de contrôle d’Hachette par Vincent Bolloré. Évoquant une dégradation des conditions de travail et une évolution des lignes éditoriales, il appelle l’ensemble des professionnels du livre à se mobiliser collectivement.
16/04/2026, 18:05
Alors que les réactions d’auteurs et d’éditeurs se multiplient dans le secteur après l'éviction d'Olivier Nora par le groupe Bolloré, Étienne Galliand, éditeur indépendant, prend la plume. Il revient sur sa rencontre avec André Schiffrin, figure majeure de la critique de la financiarisation de l’édition, et livre un texte à la fois personnel et engagé en faveur de l’édition indépendante. L'éditeur alerte sur les dérives actuelles et invite les auteurs à soutenir concrètement le monde de l'édition.
16/04/2026, 15:48
Bolloré a encore frappé. Mardi 14 avril restera dans les annales du groupe Hachette Livre : Olivier Nora, homme « charismatique » comme le souligne Le Monde, à sa tête depuis plus de vingt ans, s’est fait évincer par le groupe Bolloré. Un très grand nombre d’auteurs et d’éditeurs ont vite réagi et montré publiquement leur soutien et leur mécontentement : ils veulent partir. Mais ce n’est pas si simple que ça…
16/04/2026, 10:49
Comment, diable, peut-on se lever un matin et, « en se rasant », avoir l’idée de créer un jeu sur la politique, à l’heure où (presque) plus personne n’y croit ? Oser s’amuser de la rubrique « faits divers » de la vie publique, alors que, H24 7/7, le monde entier la commente sur le zinc des plateaux et des réseaux ? Et qui plus est, préciser en gros et en gras, que ce nouveau jeu satirique ne s’adresse qu’« aux pourris uniquement » ?
16/04/2026, 10:32
Le départ d’Olivier Nora éclaire une séquence de tensions anciennes entre pouvoir politique et direction éditoriale au sein du groupe Hachette. À travers les relations conflictuelles entretenues avec Nicolas Sarkozy, puis les recompositions imputées à Vincent Bolloré, se dessine un affrontement durable autour de l’indépendance des maisons d’édition, entre influence, gouvernance et liberté de publication.
15/04/2026, 11:22
Sauter des pages dans un livre papier relevait déjà d’une petite entorse à la lecture classique – bien que cautionnée par Daniel Pennac. Avec le livre audio, ce geste devient invisible, presque banal. Pourtant, avancer dans un récit, ignorer des passages ou accélérer l’écoute transforme profondément notre rapport au texte, entre liberté nouvelle et fragmentation de l’expérience narrative.
14/04/2026, 16:18
Dieu a un plan, moi j’ai une réunion à 14 heures de Jessica Mazencieux ne s’impose pas par une ambition formelle démonstrative, mais par une énergie immédiate, presque brute, qui traverse chaque page. Une voix s’y fait entendre — au sens propre comme au sens figuré — et c’est sans doute là que réside sa première force : une sincérité rarement prise en défaut. Probablement l'histoire d'un parcours éditorial qui n'y est pas non plus étrangère.
14/04/2026, 14:50
Durant une trentaine d’années passées dans le monde du livre, Laurence H. aura exercé différents métiers en diffusion, distribution et peut-être d’autres encore. Depuis quelque temps, elle a rejoint le monde professionnel du spectacle vivant. Mais elle renoue parfois, et volontiers, avec l’édition. « Et vous êtes un de ces liens », écrit-elle à ActuaLitté. Elle nous adresse un texte, « une saute d’humeur en quelque sorte ».
14/04/2026, 14:31
Le numérique a transformé l’accès aux œuvres, mais a figé leur circulation économique. Livres numériques et jeux vidéo restent enfermés dans des droits d’usage, sans véritable marché secondaire. En s’appuyant sur un système de revente encadrée et de rémunération continue des créateurs, Thotario propose un modèle inédit, à la croisée du droit, de la technologie et des usages culturels. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
14/04/2026, 12:23
La francophonie affiche une croissance soutenue à l’échelle mondiale, mais se confronte à un défi majeur : garantir un accès réel à la lecture et à l’écriture pour tous. Portée par des initiatives internationales autour du braille et de l’inclusion, une nouvelle dynamique s’organise. Institutions, enseignants et réseaux émergents redéfinissent les conditions d’une langue véritablement accessible.
14/04/2026, 09:43
Ce samedi 11 avril, à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Prix du livre Les Visionnaires a été décerné à Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa (Stock). Le texte a été choisi parmi une sélection de trois ouvrages par le public et par un jury, lequel a échangé et confronté ses avis pendant près de deux heures avant de se prononcer. Nous avons pu assister, en toute discrétion, à ces délibérations.
13/04/2026, 16:57
Lancé comme une solution hybride entre application et objet dédié, Prose s’inscrit dans un segment en pleine expansion : celui des dispositifs visant à simplifier l’accès au livre audio, en particulier pour des publics éloignés du numérique. Son positionnement repose sur un solution simple : rendre l’écoute aussi immédiate que possible, sans frictions techniques.
12/04/2026, 14:25
Au Livre à Metz, l’édition 2026 a choisi pour fil conducteur une question simple en apparence : « Habiter le monde ». Derrière ces mots, un thème vaste, ouvert, qui traverse les livres, les imaginaires et les façons de vivre. En ce samedi de salon, entre rencontres d’auteurs et déambulations, nous avons pris le parti de poser la question telle quelle, sans détour, aux visiteurs. Avant de leur révéler qu’elle était au cœur de cette édition - et de voir comment, à travers la lecture, chacun tente d’y répondre à sa manière.
12/04/2026, 09:41
Face à la précarité structurelle des auteurs, revient l'idée de créer un statut d’« intermittents de l’écrit », inspiré de celui du spectacle, afin de garantir un revenu stable et une reconnaissance professionnelle. Cette tribune met en lumière une économie fragilisée où les écrivains, pourtant au cœur de la chaîne du livre, peinent à vivre de leur activité. Par Mathias de Breyne.
11/04/2026, 09:47
Les ventes de livres reculent en ce début d’année 2026, mais le phénomène dépasse la simple baisse conjoncturelle. Derrière les chiffres du premier trimestre, un basculement s’opère : les lecteurs achètent moins, arbitrent davantage et redéfinissent la hiérarchie des titres. Le marché entre dans une phase plus sélective, où visibilité, recommandation et justesse éditoriale deviennent décisives. Par Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco.
10/04/2026, 09:31
Face à l’érosion du temps de lecture et à la domination des écrans, la Fnac déploie une campagne nationale au slogan provocateur : « Une autre addiction est possible. » L’enseigne entend réhabiliter le plaisir de lire sans culpabiliser, en mobilisant ses librairies, ses événements et ses réseaux. Une offensive culturelle qui interroge : la lecture peut-elle encore reconquérir l’attention collective ?
09/04/2026, 15:59
Lauréate du Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange 2026 pour Des enfants uniques (Flammarion), Gabrielle de Tournemire signe un premier roman déjà largement salué. Elle revient, pour ActuaLitté, sur cette distinction, son travail d’écriture et la manière dont son roman s’inscrit dans le thème de cette édition du Livre à Metz, « Habiter le monde ».
09/04/2026, 14:34
À l’occasion de l’édition 2026 du Livre à Metz, dont le thème « Habiter le monde » irrigue l’ensemble de la programmation, le Prix Graoully-Batigère a été attribué à Mais où va Paulette ? (Actes Sud jeunesse), écrit par Camille Giordani et illustré par Thomas Baas. Ce prix distingue chaque année une œuvre qui, par son écriture et son regard, se situe à la croisée de la littérature et d’une certaine manière de raconter le réel. Rencontre croisée avec ses deux lauréats.
08/04/2026, 15:59
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