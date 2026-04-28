L’audiovisuel public face aux menaces politiques

Elle montre ce que le service public fait concrètement, pourquoi personne d’autre ne peut le faire, et ce qui arriverait s’il disparaissait. Elle examine aussi, sans complaisance, les rigidités internes et les renoncements politiques qui l’affaiblissent depuis des années. Ni plaidoyer nostalgique ni rapport d’expert : un essai de combat, à quelques mois d’une élection présidentielle qui pourrait décider du sort de l’audiovisuel public français.

Les éditions de l'Observatoire vous proposent un extrait en avant-première :

Nathalie Sonnac est professeure à l’université Paris-Panthéon-Assas, spécialiste de l’économie des médias et du numérique. Ancienne membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA, devenu Arcom) de 2015 à 2021, elle est l’auteure du Nouveau Monde des médias. Une urgence démocratique (Odile Jacob, 2023).

Les Éditions de l’Observatoire et le Laboratoire de la République s’associent pour lancer « Alerte ! », une collection de textes courts et incisifs qui décryptent les sujets les plus brûlants de notre époque.

Maison de référence en matière d’essais politiques, les Éditions de l’Observatoire publient des livres témoins de notre société, attentifs aux mouvements qui la traversent et aux idées qui façonnent l’avenir.

Cercle de réflexion et d’action fondé par Jean-Michel Blanquer, le Laboratoire de la République réunit experts et acteurs de différents secteurs pour élaborer une pensée républicaine et proposer des pistes face aux fractures contemporaines.

De cette alliance naît une conviction partagée : pour comprendre l’époque, il faut des ouvrages « coups de poing », capables d’éclairer les urgences démocratiques, environnementales, géopolitiques et technologiques. Une collection qui percute l’actualité, dépasse le bruit médiatique et anticipe les enjeux de demain en alliant rigueur intellectuelle, pédagogie et engagement.

Parution le 21 mai 2026.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com