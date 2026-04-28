Jusqu’où peut aller le pouvoir des juges ?

En remontant aux sources, depuis les parlements d’Ancien Régime jusqu’aux cours suprêmes contemporaines, elle montre comment le pouvoir des juges n’a cessé de croître, par l’interprétation de la loi, par le contrôle de constitutionnalité, par l’influence du droit européen, jusqu’à concurrencer le Parlement dans sa fonction normative.

Elle analyse sans complaisance le paradoxe qui mine l’institution : plus les magistrats revendiquent leur indépendance, plus ils paraissent fuir leurs responsabilités. Un essai indispensable pour comprendre l’une des crises les plus profondes de notre démocratie, et pour en sortir.

Les éditions de l'Observatoire vous proposent un extrait en avant-première :

Béatrice Brugère est magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats. Elle est l’autrice de Justice : la colère qui monte (Éditions de l’Observatoire, 2024).

Les Éditions de l’Observatoire et le Laboratoire de la République s’associent pour lancer « Alerte ! », une collection de textes courts et incisifs qui décryptent les sujets les plus brûlants de notre époque.

Maison de référence en matière d’essais politiques, les Éditions de l’Observatoire publient des livres témoins de notre société, attentifs aux mouvements qui la traversent et aux idées qui façonnent l’avenir.

Cercle de réflexion et d’action fondé par Jean-Michel Blanquer, le Laboratoire de la République réunit experts et acteurs de différents secteurs pour élaborer une pensée républicaine et proposer des pistes face aux fractures contemporaines.

De cette alliance naît une conviction partagée : pour comprendre l’époque, il faut des ouvrages « coups de poing », capables d’éclairer les urgences démocratiques, environnementales, géopolitiques et technologiques. Une collection qui percute l’actualité, dépasse le bruit médiatique et anticipe les enjeux de demain en alliant rigueur intellectuelle, pédagogie et engagement.

Parution le 21 mai 2026.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com