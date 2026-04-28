Violences contre les enfants : des solutions possibles

Révélant comment le danger, loin d’être uniquement familial, est profondément structurel, elle propose des solutions évidentes : suspension immédiate de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement en cas de maltraitances, ou encore suppression du devoir de secours envers un conjoint condamné.

Entre récit intime et expertise juridique, un diagnostic sans concession sur les dysfonctionnements sidérants de nos institutions dans le nécessaire combat contre les violences intrafamiliales subies par les enfants, qu’elles soient éducatives, sexuelles, ou ancrées dans le cadre conjugal.

Les éditions de l'Observatoire vous proposent un extrait en avant-première :

Fondatrice de l’Association Carl, qui accompagne depuis quatre ans des enfants victimes de violences intrafamiliales et sexuelles, Steffy Alexandrian, elle-même ancienne victime, est juriste et doctorante en droit privé.

Les Éditions de l’Observatoire et le Laboratoire de la République s’associent pour lancer « Alerte ! », une collection de textes courts et incisifs qui décryptent les sujets les plus brûlants de notre époque.

Maison de référence en matière d’essais politiques, les Éditions de l’Observatoire publient des livres témoins de notre société, attentifs aux mouvements qui la traversent et aux idées qui façonnent l’avenir.

Cercle de réflexion et d’action fondé par Jean-Michel Blanquer, le Laboratoire de la République réunit experts et acteurs de différents secteurs pour élaborer une pensée républicaine et proposer des pistes face aux fractures contemporaines.

De cette alliance naît une conviction partagée : pour comprendre l’époque, il faut des ouvrages « coups de poing », capables d’éclairer les urgences démocratiques, environnementales, géopolitiques et technologiques. Une collection qui percute l’actualité, dépasse le bruit médiatique et anticipe les enjeux de demain en alliant rigueur intellectuelle, pédagogie et engagement.

Parution le 21 mai 2026.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com