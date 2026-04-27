Le Studio Ghibli réserve un film inédit uniquement à son parc japonais

Le Studio Ghibli présentera le 8 juillet 2026 un court métrage inédit exclusivement au Ghibli Park, près de Nagoya. Réalisé par Goro Miyazaki et Akihiko Yamashita, Une nuit dans la vallée des sorcières sera projeté dans l’Orion, au Grand Entrepôt. L’annonce confirme au passage la bscule dans l'économie de la rareté : associer une œuvre nouvelle à un lieu, à une billetterie et à une expérience de visite.
Le 27/04/2026 à 11:49 par Dépêche
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27/04/2026 à 11:49
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Studio Ghibli réserve son prochain court métrage à un lieu précis : le parc consacré à son univers, près de Nagoya. Le studio japonais a annoncé la projection, à partir du 8 juillet 2026, d’Une nuit dans la vallée des sorcières, réalisé par Goro Miyazaki et Akihiko Yamashita.
L’œuvre entrera à l’affiche de l’Orion, salle du Grand Entrepôt de Ghibli Park : ni lancement en salles, ni mise en ligne, mais film pensé pour un espace de visite.
Selon Studio Ghibli, le récit prend pour cadre la Vallée des sorcières, zone du parc ouverte autour des œuvres où des figures de magiciennes occupent une place majeure. Le studio précise qu’il s’agit de son premier court métrage original conçu pour Ghibli Park. Cette exclusivité transforme le film en extension du site, au même titre que ses décors visitables et ses parcours.
Ghibli Park détaille les conditions d’accès : la séance réclame la réservation ou l’achat d’un billet donnant accès au Grand Entrepôt. Le premier jour, une projection spéciale réunira les deux réalisateurs, avec une rencontre après la séance. La jauge annoncée atteint 150 participants, sur inscription préalable, pour un créneau fixé de 9 h 45 à 10 h 25. Les billets liés à l’entrée de juillet et à cette projection inaugurale seront mis en vente le 10 mai 2026 à 14 heures, précise Ghibli Park.
Le dispositif confirme une stratégie déjà lisible dans le fonctionnement du site : la rareté devient un élément de médiation culturelle. L’Orion n’est pas une salle généraliste : son Grand Entrepôt présente environ 170 places et dix courts métrages produits par Studio Ghibli, déjà projetés au musée Ghibli de Mitaka, y figurent également au programme. À partir du 8 juillet, Une nuit dans la vallée des sorcières remplacera cette logique de reprise par une création attachée directement au parc.
La Vallée des sorcières occupe un rôle plus large qu’un simple décor. Ghibli Park la décrit comme une zone inspirée par les œuvres du studio où apparaissent des sorcières, avec bâtiments, restaurants, boutiques et attractions. On y trouve notamment la maison d’Okino, le château de Hurle, la maison de la sorcière, une boulangerie, un manège et une machine volante. Le court métrage donne une forme narrative à un espace déjà construit comme parcours de références.
Cette annonce accompagne aussi une modification commerciale. Ghibli Park indique qu’à partir des entrées de juillet 2026, certains billets seront renouvelés, notamment pour la Vallée des sorcières et le Village de Mononoké. Les tarifs annoncés s’établissent à 3300 yens en semaine pour les adultes et 1650 yens pour les enfants, puis 3800 yens et 1900 yens les week-ends et jours fériés.
Pour l’industrie culturelle, le mouvement dépasse la simple actualité d’un studio. Il déplace la valeur d’un film vers son contexte d’apparition. La diffusion limitée organise la relation entre œuvre, lieu et public.
Ce choix s’inscrit dans une histoire où l’image animée entretient un lien étroit avec le livre, l’illustration et la visite muséale. ActuaLitté rappelait voilà quelque temps la place de la littérature jeunesse dans les références de Hayao Miyazaki, à travers une liste de cinquante titres présentée lors d’une exposition autour de l’éditeur Iwanami Shoten. Le média signalait aussi en 2022 la publication américaine du Voyage de Shuna, conte illustré écrit plusieurs décennies auparavant par le cinéaste.
La nouvelle production ne livre pas encore de résumé détaillé. Ghibli Park indique que les informations complémentaires seront communiquées ultérieurement.
Les éléments établis suffisent toutefois à définir l’enjeu : Studio Ghibli ne présente pas seulement un court métrage inédit, il lie une œuvre à une architecture de visite, à une billetterie et à un territoire. À partir du 8 juillet 2026, découvrir ce film supposera donc de se rendre au Grand Entrepôt de Ghibli Park, à Nagakute.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, rencontre avec les éditions Ardavena.
14/04/2026, 12:02
Les Hôtels Littéraires consacrent une exposition à Marcel Proust à travers celles qui ont profondément marqué sa vie et son œuvre. Intitulée Proust et les femmes de sa vie : muses et héroïnes, cette présentation s’appuie notamment sur des pièces prêtées par le collectionneur brésilien Pedro Corrêa do Lago, lauréat du prix Céleste Albaret en 2023, parmi lesquelles figurent photographies et lettres manuscrites issues de sa collection privée.
14/04/2026, 11:54
Hiro Mashima revient enfin en France, pour la première fois depuis 2018, pour le plus grand bonheur des fans ! L’auteur de Fairy Tail (trad. Vincent Zouzoulkovsky) et Edens Zero (trad. Thibaud Desbief) sera présent aux Rendez-vous de la BD d’Amiens les 6 et 7 juin.
13/04/2026, 17:06
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, lever de rideau sur ARTDERIEN, au cœur des scènes expérimentales. Par ARTDERIEN.
13/04/2026, 16:34
Après cinq jours d’animations, de rencontres et d’expositions réparties dans près de 25 lieux, le 39e Festival Québec BD s’est refermé sur une forte présence du public. Portée par plus de 110 activités et près de 160 auteur·ices invités, l’édition 2026 confirme l’ancrage du rendez-vous dans la vie culturelle québécoise, tandis que l’équipe prépare déjà le cap symbolique du 40e anniversaire.
13/04/2026, 14:17
La galerie Daniel Maghen présente du 22 avril au 16 mai 2026 une exposition consacrée à Patrick Prugne et Riff Reb’s. Organisée autour de l’album Cheyenne pour le premier et Kernok le Pirate pour le second, elle réunit planches originales et illustrations inédites, ainsi que des œuvres antérieures pour Riff Reb’s. Un vernissage est prévu le 23 avril à 19 heures, suivi d’une dédicace de Patrick Prugne le 25 avril.
13/04/2026, 12:10
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, cap sur les éditions de La Reine Blanche, qui font voyager la littérature espagnole.
13/04/2026, 10:58
À la médiathèque Verlaine, à Metz, l’invité d’honneur jeunesse du Livre à Metz 2026 s’expose en grand format. Jusqu'au 26 avril, Ronan Badel investit les espaces de la BMM avec une sélection de dessins originaux et de reproductions, offrant une plongée directe dans l’univers graphique de l’un des illustrateurs les plus reconnaissables de la littérature jeunesse contemporaine.
12/04/2026, 18:07
Au Livre à Metz, samedi 11 avril, l’« Hommage à Terre Humaine » n’avait rien d’un simple salut patrimonial. Pendant une heure, à Saint-Pierre-aux-Nonnains, l’animateur Antoine Kauffer a remis en circulation une question toujours vive : qu’est-ce qu’une grande collection d’anthropologie, d’ethnologie et de récits de vie peut encore produire aujourd’hui ? Face à lui, Caroline Audibert et Olivier Weber n’étaient pas là pour commenter un mausolée éditorial, mais pour montrer comment cette lignée reste active, nerveuse, poreuse au contemporain.
11/04/2026, 21:22
Il plane sur cette rencontre organisée, dans la cadre de Livre à Metz 2026, une figure qui en impose : celle de Joseph Kessel. Écrivain, grand reporter, homme de guerre et de terrains, il sert ici de fil conducteur. D’origine russe, familier des marges et des conflits, l'auteur de La steppe rouge aurait sans doute reconnu quelque chose de profondément ancien dans la Russie contemporaine.
11/04/2026, 17:55
Du 15 mai 2026 au 3 janvier 2027, le [mac], musée d’art contemporain de Marseille présente AFRICA, une exposition de Louisa Babari. Photographies, collages, photomontages et créations sonores y composent un ensemble consacré aux imaginaires antiques de l’Afrique du Nord. Le projet, gratuit, se prolonge par une œuvre sonore diffusée dans l’espace public à partir de septembre 2026.
09/04/2026, 14:36
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