Le Studio Ghibli réserve un film inédit uniquement à son parc japonais

Studio Ghibli réserve son prochain court métrage à un lieu précis : le parc consacré à son univers, près de Nagoya. Le studio japonais a annoncé la projection, à partir du 8 juillet 2026, d’Une nuit dans la vallée des sorcières, réalisé par Goro Miyazaki et Akihiko Yamashita.

L’œuvre entrera à l’affiche de l’Orion, salle du Grand Entrepôt de Ghibli Park : ni lancement en salles, ni mise en ligne, mais film pensé pour un espace de visite.

Un film comme billet d’entrée

Selon Studio Ghibli, le récit prend pour cadre la Vallée des sorcières, zone du parc ouverte autour des œuvres où des figures de magiciennes occupent une place majeure. Le studio précise qu’il s’agit de son premier court métrage original conçu pour Ghibli Park. Cette exclusivité transforme le film en extension du site, au même titre que ses décors visitables et ses parcours.

Ghibli Park détaille les conditions d’accès : la séance réclame la réservation ou l’achat d’un billet donnant accès au Grand Entrepôt. Le premier jour, une projection spéciale réunira les deux réalisateurs, avec une rencontre après la séance. La jauge annoncée atteint 150 participants, sur inscription préalable, pour un créneau fixé de 9 h 45 à 10 h 25. Les billets liés à l’entrée de juillet et à cette projection inaugurale seront mis en vente le 10 mai 2026 à 14 heures, précise Ghibli Park.

Le dispositif confirme une stratégie déjà lisible dans le fonctionnement du site : la rareté devient un élément de médiation culturelle. L’Orion n’est pas une salle généraliste : son Grand Entrepôt présente environ 170 places et dix courts métrages produits par Studio Ghibli, déjà projetés au musée Ghibli de Mitaka, y figurent également au programme. À partir du 8 juillet, Une nuit dans la vallée des sorcières remplacera cette logique de reprise par une création attachée directement au parc.

Le parc devient support de création

La Vallée des sorcières occupe un rôle plus large qu’un simple décor. Ghibli Park la décrit comme une zone inspirée par les œuvres du studio où apparaissent des sorcières, avec bâtiments, restaurants, boutiques et attractions. On y trouve notamment la maison d’Okino, le château de Hurle, la maison de la sorcière, une boulangerie, un manège et une machine volante. Le court métrage donne une forme narrative à un espace déjà construit comme parcours de références.

Cette annonce accompagne aussi une modification commerciale. Ghibli Park indique qu’à partir des entrées de juillet 2026, certains billets seront renouvelés, notamment pour la Vallée des sorcières et le Village de Mononoké. Les tarifs annoncés s’établissent à 3300 yens en semaine pour les adultes et 1650 yens pour les enfants, puis 3800 yens et 1900 yens les week-ends et jours fériés.

Pour l’industrie culturelle, le mouvement dépasse la simple actualité d’un studio. Il déplace la valeur d’un film vers son contexte d’apparition. La diffusion limitée organise la relation entre œuvre, lieu et public.

Une rareté cohérente avec l’histoire Ghibli

Ce choix s’inscrit dans une histoire où l’image animée entretient un lien étroit avec le livre, l’illustration et la visite muséale. ActuaLitté rappelait voilà quelque temps la place de la littérature jeunesse dans les références de Hayao Miyazaki, à travers une liste de cinquante titres présentée lors d’une exposition autour de l’éditeur Iwanami Shoten. Le média signalait aussi en 2022 la publication américaine du Voyage de Shuna, conte illustré écrit plusieurs décennies auparavant par le cinéaste.

La nouvelle production ne livre pas encore de résumé détaillé. Ghibli Park indique que les informations complémentaires seront communiquées ultérieurement.

Les éléments établis suffisent toutefois à définir l’enjeu : Studio Ghibli ne présente pas seulement un court métrage inédit, il lie une œuvre à une architecture de visite, à une billetterie et à un territoire. À partir du 8 juillet 2026, découvrir ce film supposera donc de se rendre au Grand Entrepôt de Ghibli Park, à Nagakute.

Par Dépêche

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