Laurence Deschamps prend la direction commerciale de Plon, Bouquins et Belfond

Après cinq années passées aux Presses de la Cité, maison également inscrite dans le groupe Editis, Laurence Deschamps a pris, depuis mars, la direction commerciale de trois autres maisons du groupe : Plon, Bouquins et Belfond. Elle évoque elle-même « trois belles maisons » avec « pour objectif, de continuer à défendre la diversité éditoriale et partager la vitalité de chacune ».

Cette arrivée marque une nouvelle étape dans une carrière construite à la croisée de la librairie, de la distribution et de l’édition. Elle revendique 25 ans d’expérience au sein de structures variées, de la librairie indépendante à la grande distribution culturelle.

Une spécialiste de la commercialisation du livre

Une part importante de sa carrière s’est déroulée à la Fnac, où elle est restée près de quinze ans. Elle y a notamment occupé les fonctions de chef de marché à la direction des achats, avec la responsabilité des relations éditeurs et du management des équipes commerciales.

Elle y participe, entre autres, à la définition de stratégies commerciales dans un contexte concurrentiel renforcé, avec pour objectif de maintenir la part de marché du livre. Elle contribue aussi au développement du « click & mortar » - combinaison de la vente en ligne et du réseau de magasins physiques - et au renforcement du fonds en magasin. Elle pilote également des opérations structurantes pour l’image de prescripteur de l’enseigne, notamment autour de la rentrée littéraire et du prix du roman Fnac.

Comme chef de produit littérature, elle met en avant son rôle dans la détection de talents et l’identification de titres à potentiel.

Laurence Deschamps débute à La Procure, où elle passe près de dix ans. Elle y apprend « les fondamentaux du métier de libraire », fondés sur « une connaissance approfondie des fonds éditoriaux, un service-client de grande qualité et une exigence dans les relations humaines ». Elle y développe aussi une première expérience d’animation commerciale, avant de rejoindre la Fnac.

Aujourd’hui, elle résume son engagement en une ligne directrice claire : « Œuvrer là où je suis à porter la voix singulière d’un auteur le plus loin possible. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

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