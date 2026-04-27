Énergie, achats, déchets : que peuvent les librairies pour l'écologie ?

Près de deux ans après un guide consacré à la transition écologique des bibliothèques, le ministère de la Culture publie un document semblable pour les librairies, conçu avec le concours du Centre national du livre et du Syndicat de la librairie française (SLF), mais aussi l'accompagnement de la Direction générale des entreprises (DGE).

Signalons d'emblée qu'un certain nombre de ressources existent d'ores et déjà sur le sujet. Le SLF lui-même avait avancé une série de « bonnes pratiques » en 2022, une liste mise à jour en 2024. La même année, la Fédération européenne et internationale des libraires avait commandé une étude, assortie de recommandations, invitant les libraires à planifier leur transition écologique.

Le guide du ministère de la Culture ne révolutionnera donc pas la réflexion ni les modes d'action associés, mais il ambitionne d'être synthétique et de « réunir, au même endroit, les informations utiles pour les libraires qui veulent développer une approche globale du sujet et mieux s’orienter parmi les dispositifs de soutien public existants ».

Ne pas gaspiller son énergie

En une dizaine de pages, le guide balaie les différents postes où des économies sont possibles, en commençant bien sûr par le plus évident, la consommation d'énergie. Fermeture des portes et fenêtres (même quand la librairie est ouverte au public), limitation du chauffage et de la climatisation, installation de volets et rideaux isolants, voire des travaux d'isolation thermique, qui dépendent cependant du propriétaire du local.

Les déplacements des équipes pourront aussi être optimisés, avec des incitations comme une prime vélo ou la prise en charge des abonnements de transport public par l’employeur. Les clients pourront aussi être associés à ce mouvement après conduite d'une enquête qui aidera à déterminer si l'installation d'arceaux pour les vélos ou l'instauration d'une réduction pour encourager les mobilités décarbonées sont pertinentes.

Concernant les achats de livres, les libraires ne seront pas surpris d'apprendre qu'une « gestion fine des stocks est nécessaire afin de limiter le taux de retour et le risque de destruction des invendus ». Le guide suggère, ici aussi, d'informer et d'associer la clientèle aux choix plus raisonnés en matière de livraison : expliquer l'engagement écologique permet de faire mieux accepter un délai de réception un peu plus long pour les commandes.

Hors livres, le recours à la seconde main est encouragé, ou à des structures relevant de l'économie sociale et solidaire. Il est aussi opportun de signifier aux éditeurs son refus de la publicité sur le lieu de vente (PLV), des présentoirs promotionnels, souvent encombrants, qui mobilisent des ressources pour leur production et leur destruction. À ce sujet, le traitement des déchets est abordé, avec un mot d'ordre simple : « Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. » Pour le reste, le tri ou la valorisation sont incontournables.

Enfin, l'action, au niveau local, par l'information de la clientèle, la participation à des manifestations ou le développement de l'accès à la lecture, et au niveau professionnel, par l'implication dans les débats de la filière, reste des leviers de changement concrets.

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Dans une seconde partie, le guide La transition écologique des librairies liste les dispositifs d'accompagnement existants et les contacts utiles, ainsi que quelques interlocuteurs dans la filière du livre et au-delà.

Le document complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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