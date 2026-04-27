Dick Matena, le Néerlandais qui passait d’un monde graphique à l’autre, est mort

Dick Matena, né à La Haye le 24 avril 1943, est mort le 26 avril 2026 à Amsterdam. Son nom reste attaché à une carrière longue de plus de six décennies, menée sous sa signature mais aussi sous plusieurs pseudonymes, dont A. den Dooier, John Kelly et Dick Richards. Dessinateur, scénariste, illustrateur, il aura circulé avec une aisance rare entre le dessin humoristique, le réalisme, la bande dessinée jeunesse, la science-fiction et les adaptations de grands textes littéraires.

Une présence discrète en France

En 1960, à 17 ans, il entre aux studios Toonder, d’abord sans être rémunéré, et participe aux productions liées à Tom Poes et Panda, deux piliers de la culture populaire néerlandaise. Cette proximité avec Maarten Toonder, créateur de Tom Poes, sera déterminante : il y apprend le métier, la discipline de studio, mais aussi la souplesse nécessaire pour passer d’un registre à l’autre. Il travaille aux Toonder Studio’s jusqu’en 1968, avant de multiplier les collaborations avec des revues aux Pays-Bas comme à l’étranger.

Dans les années 1960 et 1970, Dick Matena devient une signature régulière de la presse néerlandaise de bande dessinée. Il n’a jamais vraiment appartenu à une seule école. Il pouvait produire une série humoristique efficace, puis basculer vers un dessin réaliste, dense et parfois inquiétant. En 1977, avec Virl, il affirme un registre plus adulte et plus graphique. Ce tournant ouvre la voie à des récits marqués par la science-fiction, l’étrange, l’érotisme, très éloignés de ses débuts dans la bande dessinée jeunesse.

Entre 1982 et 1984, il vit en Espagne et travaille pour l’agence catalane Selecciones Ilustradas. Sa présence française reste toutefois fragmentaire : il n’a jamais été en France une vedette comparable à son statut dans le monde néerlandophone. Côté francophone, son nom apparaît notamment chez Les Humanoïdes Associés, où Virl est publié en français. On trouve aussi La Fille du prêcheur, ainsi que d’autres titres comme Gauguin et Van Gogh, Virl 2 : Objectif terre ou encore sa participation à Storm.

Des classiques néerlandais revisités en BD

Dick Matena a aussi travaillé pour Donald Duck, dans la version néerlandaise du Journal de Mickey, et a repris plus tard l’univers de Tom Poes. En 1997, à la demande des studios Toonder, il redonne vie au personnage dans deux histoires publiées dans Donald Duck. En 2013 encore, il signe un nouveau récit de Tom Poes, De Pas-Kaart, comme scénariste et dessinateur.

À partir des années 2000, Dick Matena se distingue aussi par un projet ambitieux : adapter en bande dessinée des classiques de la littérature néerlandaise et flamande. Son adaptation de De Avonden (Les Soirs), roman de Gerard Reve, publiée d’abord dans Het Parool, devient l’un des sommets de cette veine. Il s’attaque aussi à des textes de Jan Wolkers et Willem Elsschot, dont Kort Amerikaans (Un court séjour en Amérique), Kaas (Fromage) et Dwaallicht (Feu follet).

Les prix reçus par Matena disent aussi cette reconnaissance. Il reçoit le Stripschapprijs en 1986 pour l’ensemble de son œuvre, puis le Bronzen Adhemar en 2003. Ce second prix distingue notamment son travail autour de De Avonden et confirme sa place dans le champ de la bande dessinée néerlandophone et flamande.

Crédits photo : Dick Matena en 2010 à Amsterdam (Domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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