Une traque dans les années 80, entre folie et mensonges

C’est un premier roman noir haletant, un ovni dans le champ de la littérature policière. Toquet raconte la folie d’un tueur en série dans les années 80, ainsi que ses interrogations. C’est un livre intéressant sur la place du destin et du hasard dans nos vies : qu’en est-il des rencontres, qui vous font basculer du côté du bien ou du mal ? Et pourquoi ce double meurtre ? Est-ce juste dû au fait d’avoir été au mauvais moment au mauvais endroit ?

On admire l’écriture très fluide, enveloppée et synthétique, qui rend difficile de refermer la dernière page de ce roman, de l’interrompre tout court, car il se lit d’un trait.

Tout cela fait prétexte pour présenter des personnages pleins d’épaisseur, chacun avec leurs univers, qui finiront par se rencontrer et se « cogner » entre eux. Il y a l’inspecteur Marceau, passionné de musique, à la fin des années 70. Il poursuit Tiburce le tueur fou, ou presque. La traque menée par l’inspecteur permet à l’auteur de parler de multiples thèmes qui lui tiennent à coeur, de la folie au rapport mère-fils.

L’action se situe dans les Corbières, puis à Charleville Mézières – la patrie de Rimbaud auquel il est souvent fait allusion - ou à Paris. Chaque personnage est imprégné de l’endroit où on le rencontre. Les protagonistes qui composent cette galerie de portraits sont tous attachants. Celui de Tiburce est le plus intéressant car il nous plonge dans une psyché perturbée. L’intrigue policière est bien menée, et le thème central du livre qui porte sur la folie mérite qu’on s’y arrête.

La langue est travaillée, et le plaisir de l’auteur à jouer du vocabulaire et de la formule semble évident. On n’échappe pas à un mélange des genres assumé entre affirmations rondement pesées, ton familier et quelques formules bien chauvines. Cette variation sémantique permet de donner beaucoup de relief à quelques rebondissements inattendus et aux croisements entre les personnages et les intrigues. Enfin, la musique est omniprésente ; le dédale présenté des morceaux des années 80 le prouve. Tout comme la mélopée des phrases, leur rythme.

Voici un premier roman au caractère bien trempé, on attend la suite.

1er Extrait :

Avant d’être un flic solitaire qui arrive à la quarantaine, Marceau fut très amoureux. Elle s’appelait Justine comme chez le Marquis de Sade. Ils s’étaient rencontrés à un concert des Pink Floyd pour la tournée Animals, le 22 février 1977 à Paris ; ce jour-là, elle était vêtue d'une magnifique robe rouge ajustée à son corps de fée, elle ne portait pas de soutien-gorge ce qui attira le regard de Marceau, sensible aux poitrines féminines généreuses. Une fois le concert terminé, il la suivit discrètement jusqu’à une célèbre brasserie du boulevard du Montparnasse où elle s’installa avec des amis. Ils étaient carrément nombreux et très bruyants. Attablé non loin de cette bande d’excités aux looks très bariolés, croisement de deux styles opposés, le hippie baba cool et le néo punk stylé, l’inspecteur était comme fasciné. Une faune pareille, il n’y avait qu’à Paris qu’on pouvait la rencontrer.

2ème extrait :

En attendant, il doit régler les affaires courantes avec son collègue l’inspecteur Pierre Juin, un vieux de la vieille qui passe son temps à lui raconter que c’était mieux avant, quand les voyous avaient un peu de morale, idée farfelue qui a le don de révolter Marceau. Néanmoins ils s’entendent bien, Juin ayant la blague de cul facile, ce qui fait marrer Marceau, bon public pour ce genre d’humour. Depuis que Mitterrand est président, le ministre de l’Intérieur, c’est Gaston Deferre, cela fait grincer de nombreux cadors de la police car le Marseillais est bien connu pour avoir des accointances avec le milieu, surtout celui de sa région. La rumeur dit qu’il a connu des caïds corses et du Midi durant ses années de résistance et qu’ensemble ils ont combattu les nazis. Certains en concluent donc que le ministre serait plutôt « compréhensif » vis-à-vis de cette mafia à partir du moment où elle ne tue pas, ou alors que des voyous.

Par Laurence Biava

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