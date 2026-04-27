Face à un “déséquilibre durable”, le groupe Gibert demande un redressement judiciaire

Dans un contexte de ralentissement des ventes de livres et de contraction générale du marché, l'enseigne Gibert espère obtenir, de la part du Tribunal des Activités Économiques de Paris, un placement en procédure de redressement judiciaire.

Dans un courrier envoyé aux collaborateurs et collaboratrices de l'enseigne, consulté par ActuaLitté, la direction du groupe évoque « un déséquilibre durable pour notre activité prise dans un effet ciseau », soit le recul des achats de livres neufs et la hausse des coûts fixes. Les marges dégagées par les librairies, elles, restent limitées en raison de la loi sur le prix unique du livre.

Confirmant une information d'ActuParis, le message de la Financière Palidis assure que « le rebond de Gibert passe par un repositionnement stratégique renforcé sur le livre d’occasion ». Ce segment est en croissance dans le secteur du livre, si bien qu'une partie de la profession, réunissant des éditeurs et des auteurs, réclame désormais que les plateformes spécialisées dans la seconde main, comme Vinted ou Le Bon Coin, participent au financement de la création.

Selon un baromètre Ifop publié en octobre 2024, 58 % des Français achètent des livres d’occasion, un chiffre en nette progression. Parmi eux, 76 % déclarent en avoir acheté plus que les années précédentes. Les raisons sont claires : économies (86 %), possibilité de lire davantage (84 %), et geste écologique (80 %).

« Notre ambition est claire : faire passer les ventes de livres d’occasion de 30 millions € aujourd’hui à 60 millions € à horizon 2029 », assure la direction du groupe Gibert, qui souligne que « l’activité de l’entreprise se poursuit ». Selon nos informations, une réunion doit avoir lieu ce jour entre la direction et les représentants du personnel.

Dans un communiqué, la direction précise que la procédure de redressement judiciaire ne concerne pas la branche e-commerce Gibert Joseph Interactive, ni Gibert Joseph Montpellier et Gibert La Rochelle.

Une période mouvementée

Les écueils se succèdent, ces derniers mois, pour le groupe Gibert. La fermeture d'une librairie de l'enseigne située au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, sera concrète d'ici quelques semaines.

Début avril, une autre boutique parisienne, dans le 5e arrondissement, a connu une grève du personnel après des réaménagements du service parisien d'achat des livres d'occasion.

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Le plan stratégique 2024-2028 de l'enseigne, présenté en début d'année 2025, évoquait déjà un renforcement de l'offre d'occasion, grâce à l’application « Gibert Je Vends » et à une « complémentarité entre neuf et seconde main pour générer du trafic en magasin comme en ligne ».

Le groupe Gibert compte aujourd'hui 26 magasins, dont un certain nombre, selon nos informations, présentaient des résultats déficitaires en 2025. Les deux boutiques lyonnaises affichent ainsi un déficit de 166.000 € en 2025, après 158.000 € l'année précédente. À Poitiers, les pertes ont atteint, en 2025, 230.000 €, malgré un chiffre d'affaires de 2,72 millions €.

Photographie : Magasin Gibert Joseph à Paris, boulevard Saint-Michel (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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