Au Diable Vauvert : mauvais genre, mauvaise adresse

Vauvert, Gard. 11 500 habitants. Nicolas Meizonnet, député RN, élu au premier tour avec 57,5 % des voix. La commune rejoignait ce soir-là les vingt-quatre villes de France qui ont basculé.

Trois semaines plus tard, le maire annule par un post sur Facebook l’exposition d’un photographe local, Sylvain Brino, 83 ans. Raison officielle : « raisons de sécurité ». Autre argument, formulé publiquement : l’artiste serait « mélenchoniste ». Le festival Jazz à Vauvert suit. Trop « confidentiel ». L'édile lui préfère « les grands spectacles populaires ».

L’avertissement direct avait surgi dans La Gazette de Nîmes : il n'empêchera pas les événements d’exister. Mais ne se sent « pas obligé d’accorder les mêmes faveurs que son prédécesseur ». La maison Au diable vauvert est locataire de la commune. Le message passe.

Ce qui se publie publie

Marion Mazauric a fondée les éditions Au diable vauvert voilà vingt-six ans dans une ancienne école désaffectée, au milieu des vignes, des chevaux – et de la Camargue. SF sociale, dystopie, fantastique, horreur corporelle. Des genres longtemps jugés mineurs, traités ici avec la même exigence qu’on réserve habituellement à la littérature sérieuse.

Le catalogue est significatif. Surveillance algorithmique du bonheur. Transparence totale imposée par une mégacorporation. Eugénisme d’État. Corps hybrides entre chair et machine. Apocalypse écologique. Ce sont des livres où le pouvoir est rendu visible, et donc contestable.

Les auteurs : Octavia E. Butler, Paolo Bacigalupi, Jeff VanderMeer, Irvine Welsh. Côté francophone : Thomas Gunzig, humour noir et gravité sociale. Et Virginie Despentes, qui est venue finir Vernon Subutex en résidence ici même, dans le bâtiment que la mairie loue à la maison.

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La maison organise aussi des ateliers au pied des logements sociaux, des rencontres avec des rappeurs au collège, des lectures à l’Ehpad. Elle tisse des liens entre les livres et les gens qui ne lisent pas encore. Elle ne coche pas les bonnes cases. Identitaires.

Pourquoi ça dérange l’extrême droite.

Ce que publie l'éditrice fait exactement ce que l’extrême droite cherche à empêcher. La littérature fabrique de l’empathie pour les autres. Travailleurs pauvres, orphelins, survivants, créatures hybrides : on vit leur point de vue. C’est le mouvement inverse du repli identitaire.

Elle rend les systèmes visibles. La dystopie transforme le capitalisme de surveillance, la biopolitique, la destruction écologique en récits vécus. Ce qu’on habite, on peut le refuser. Un catalogue qui associe une autrice africaine-américaine, un Belge, un Américain d’avant-garde et une féministe française ne construit pas une identité fermée.

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L’extrême droite veut une culture sans aspérité : populaire, fédératrice, sans frictions. La littérature de genre est inconfortable par nature.

Ce n’est pas une coïncidence si les premières cibles des mairies RN sont les expositions, les festivals de jazz et les maisons d’édition indépendantes. Avant le budget, avant les associations, c’est le symbolique qu’on attaque.

La pétition « Stop à la censure culturelle par le RN à Vauvert » dépasse 3200 signatures. Parmi elles : Lydie Salvayre, Paul B. Preciado, Virginie Despentes, Hervé Le Corre, Anne Plantagenet.

Bolloré-Grasset, version territoire.

Paris a eu l’affaire Bolloré-Grasset : l’éviction d’un directeur éditorial, la pression actionnariale directe sur un catalogue. Vauvert, c’est presque pareil. Un maire fraîchement élu qui dit ce qu’il pense. Une maison d’édition avec un bail communal de vingt-six ans n’a qu’à bien se tenir.

Marion Mazauric assure ne pas dépendre des subventions municipales. La maison est soutenue par le groupe Libella. Mais la menace n’est pas seulement financière. Elle est symbolique : être désignée comme étrangère à la ville qu’on habite depuis vingt-six ans.

Marion Mazauric reste. La question posée n’est pas locale. Dans une France où les mairies d’extrême droite se multiplient, que devient une culture qui refuse d’être « fédératrice » ?

Crédits photo : Au diable vauvert

Par Bernard Strainchamps

Contact : bs@bibliosurf.com