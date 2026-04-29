Une légende du tennis reprend la compétition pour contrer une nouvelle star montante

Carrie Soto a construit sa carrière sur une exigence absolue et une volonté de gagner qui lui ont permis de devenir l’une des plus grandes joueuses de tennis de l’histoire, au prix d’une image parfois controversée. Après avoir dominé son sport et accumulé les titres, elle met fin à sa carrière au sommet. Mais plusieurs années plus tard, l’ascension d’une jeune joueuse venue bousculer ses records la pousse à reconsidérer sa retraite.

À un âge où peu envisagent un retour au plus haut niveau, Carrie décide de reprendre l’entraînement et de se confronter à nouveau à la compétition. Entre limites physiques, pression médiatique et détermination intacte, ce retour devient un défi autant sportif que personnel.

Les éditions Charleston vous proposent les premières pages en avant-première :

Avant de se consacrer à l’écriture, Taylor Jenkins Reid a travaillé dans l’industrie du cinéma. Elle s’est ensuite imposée comme une romancière reconnue, avec plusieurs ouvrages rencontrant un large public aux États-Unis comme à l’international. Ses livres sont aujourd’hui traduits dans de nombreux pays, contribuant à installer sa place dans le paysage de la fiction contemporaine.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com