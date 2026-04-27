Vivaldi et moi, une libre adaptation du roman Stabat Mater de Tizano Scarpa

Paru en français en 2011 dans une traduction de Dominique Vittoz aux éditions Christian Bourgois, le texte de Tizano Scarpa a servi de base au scénario signé par la réalisatrice et scénariste Ludovica Rampoldi (Il Maestro, À corps perdu...).

Toutefois, la scénariste et le réalisateur ont convenu d'ajouter bien des éléments au récit, l'éloignant ainsi de la trame originelle du roman, avec de nouveaux personnages, une intrigue inédite ainsi que de nouveaux éléments concernant les décors et le fonctionnement des orphelinats du XVIIIe siècle.

Tecla Insolia, déjà vue dans la mini-série L'Art de la joie, d'après le roman homonyme de Goliarda Sapienza, mène le casting, accompagnée par Michele Riondino, Fabrizia Sacchi, Andrea Pennacchi ou encore Valentina Bellè.

Par Antoine Oury

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