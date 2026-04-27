Drac Nouvelle-Aquitaine : qui succédera à Maylis Descazeaux-Roques ?

À compter du 1er juillet 2026, le poste de directrice de la Drac Nouvelle-Aquitaine est susceptible d'être vacant, annonce le ministère de la Culture dans un avis publié au Journal officiel du 26 avril dernier.

En poste depuis 2021, elle succédait alors à Arnaud Littardi, nommé en 2013. Elle fut auparavant directrice régionale adjointe des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à partir de 2016, et avait aussi occupé les fonctions de directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en Normandie de 2014 à 2016. Elle fut reconduite à la tête de la Drac en 2025.

Service déconcentré du ministère de la Culture, la Direction régionale des Affaires culturelles (Drac) met en œuvre la politique culturelle de l’État en Nouvelle-Aquitaine. Elle veille à l’application de la réglementation et applique le contrôle scientifique et technique, comme le conseil et l’évaluation dans ses divers champs de compétence.

La Drac exerce également une fonction importante de conseil et d'expertise auprès des collectivités locales, des acteurs institutionnels et des structures culturelles. Par là, elle est l'interlocutrice privilégiée des élus, artistes, professionnels, associations ainsi que tous les citoyens qui souhaitent développer le secteur culturel.

Le ou la titulaire du poste « devra avoir une très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques culturelles. Il ou elle devra faire preuve d'une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de travailler dans les meilleures conditions avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs culturels », précise le ministère dans son avis de vacance.

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La durée d'occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de six ans.

Photographie : Limoges, où se trouve le pôle Démocratisation culturelle et action territoriale de la DRAC Nouvelle-Aquitaine (illustration, Nicolas Vigier, domaine public)

Par Antoine Oury

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