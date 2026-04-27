Olivia Laing, Hélène Gestern et Jean-Philippe Cazier sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 28 avril : Poésie, avec Johan Faerber et Thomas Stélandre

Combat toujours perdant de Michel Houellebecq (Flammarion)

Vita Nova de Louise Glück (trad. Marie Olivier, Gallimard)

Jeudi 30 avril : Bandes dessinées, avec Lucie Servin et Antoine Guillot

Feeding Ghosts de Tessa Hulls (trad. Ludivine Bouton-Kelly, Sarbacane)

Nocturnos de Laura Pérez (Morgen)

Les Grandes personnes — Récits du naufrage de la Belle Héloïse de Tehem (Dargaud)

13h La Rencontre

Mercredi 29 avril : Littérature

Avec Guillaume Erner, pour son récit Schmattès (Fringues, en yiddish) (Flammarion)

Vendredi 1er mai : Musique et Littérature

Avec Patti Smith, musicienne et écrivaine, pour son récit Le Pain des anges (trad. Claire Desserrey, Flammarion)

Le Book Club, de Zoé Sfez

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 27 avril : Se perdre à New York, se retrouver dans l’art : rencontre avec Olivia Laing

Avec : Olivia Laing pour Lonely city (trad. Stéphane Roques, Gallimard)



Mardi 28 avril : Mort à l’usine : le mystère de l’Atelier 4, avec Hélène Gestern

Avec : Hélène Gestern pour Atelier 4 (Grasset)



Mercredi 29 avril : Série « réviser le bac de Français » : On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset

Avec les enseignants Delphine Fradet et Sylvain Ledda



Jeudi 30 avril : Les mots face aux brûlures de l’histoire

Avec : Mascare pour Belgazou (Corti) et Jean-Philippe Cazier pour Le noir de l'image est plus vaste que l’image (Lanskine)



Vendredi 1er mai : Dans la bibliothèque d’Annette Messager/Marie Richeux

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Le trésor de Rackham le rouge : Les aventures de Tintin Par Hergé

Adapté par Katell Guillou

Réalisation : Benjamin Abitan et Louise Loubrieu

Avec Thierry Hancisse (le capitaine Haddock), Alain Lenglet (le vieux Marin), Denis Podalydès (le professeur Tournesol), Eric Génovèse (le directeur de la Dépêche), Serge Bagdassarian (Dupont), Christian Hecq (Dupond)

Cette aventure est marquée par l’apparition du Professeur Tournesol, personnage d’inventeur extravagant dont la surdité partielle est l’un des ressorts comiques du récit. Son sous-marin en forme de requin, d’abord rejeté par Tintin et Haddock, se révélera en effet crucial dans les recherches autour de l’épave de la Licorne. Après moult espoirs et désillusions, l’énigme formulée par les trois parchemins dissimulés dans les répliques miniatures du navire trouvera finalement sa solution dans le sous-sol du château de Moulinsart, racheté par le capitaine Haddock grâce à un heureux concours de circonstances.

Vendredi 1er mai :

Les enfants du docteur Mistletoe de Stéphane Michaka (rediffusion)

Réalisation : Laure Egoroff et Jacques Taroni

Avec : Anne Cosmao (Narratrice), Remy Goutalier (Tom), Marie Mosser (Sybil), Alexandre Aubry (Footnote), Maud Baecker (Zoé)

Dans un manoir en Écosse, sept enfants se réveillent et découvrent que le docteur Mistletoe, qui les avait kidnappés, vient d’être transformé en apéricube. Désormais, ils sont libres. Mais les voici en possession d’un legs étrange : des dons qui les embarrassent. Les enfants sauront-ils tourner ces dons à leur avantage ?

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Lundi 27 avril :

Rim Battal partage le poème Parler étrangement, de la poétesse franco-libanaise Ritta Baddoura.

Mardi 28 avril :

Abd Al Malik partage un poème soufi venu de Mésopotamie : La Halte de la mort, datant du Xe siècle, du poète soufi Al Niffari

Mercredi 29 avril :

Catherine Ringer partage un poème turc : Le chant des hommes du grand poète turc Nazim Hikmet.

Jeudi 30 avril :

Wajdi Mouawad partage un poème palestinien : Quand Minuit vient, du poète palestinien Karim Kattan.

Vendredi 1er mai :

Clara Ysé partage un poème iranien : Rubâ’iyât du poète iranien du 11e siècle Omar Khayyâm

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

La merveilleuse histoire de Peter Schlémihl de Adelbert von Chamisso

Réalisation : Christophe Hocké

Auriez-vous accepté de vendre votre ombre pour une forte somme d’argent ? Paru en 1814, La merveilleuse histoire de Peter Schlemihl d’Adelbert von Chamisso met en scène un jeune homme démuni et confronté à cette question singulière : troquer une part de lui-même contre une richesse sans limite. Ce récit fantastique met en scène une ascension rapide suivie d’une exclusion progressive, et interroge ce que signifie « appartenir » au monde.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Concert-Fiction — Le Petit Chaperon rouge

Réalisation Laurence Courtois

Texte original Pierre Senges d’après le conte de Charles Perrault

Musique originale Marie-Jeanne Serero

Avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Lucie Leguay

Avec notamment : Lyn Thibault (Olga, dit le Petit Chaperon rouge), Maxence Tual (Le Loup), Elizabeth Mazev (Camisole, la Grand-mère), Alexandre Steiger (Louis-Philippe), Auguste de la Pointe du Pâturage (le Chasseur)

« Une galette, un petit pot de beurre, une chevillette, une bobinette, un chaperon rouge : tous ces noms nous sont familiers depuis l’enfance, c’est-à-dire depuis toujours. Et malgré tout, ils n’ont rien perdu de leur charme, ni d’ailleurs de leur mystère. Ils nous accompagnent, mais continuent de nous émerveiller, comme la formule “tire sur la chevillette, la bobinette cherra”, une phrase banale sans doute au temps de Charles Perrault, devenue pour nous aussi énigmatique que le mot abracadabra. »

Par Dépêche

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