Olivia Laing, Hélène Gestern et Jean-Philippe Cazier sur France Culture

Pour la semaine du lundi 27 avril au 3 mai 2026, la station France Culture fait un crochet par la poésie et la bande dessinée, fait un bœuf avec Patti Smith pour mieux se perdre à New York avec Olivia Laing. Le voyage se poursuit par une immersion, à la recherche du fameux trésor de Rackham le rouge, avant un retour en enfance, aux côtés du Petit chaperon rouge...
Le 27/04/2026 à 09:30 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
27/04/2026 à 09:30
0
Commentaires
0
Partages
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
12h La Critique
Mardi 28 avril : Poésie, avec Johan Faerber et Thomas Stélandre
Combat toujours perdant de Michel Houellebecq (Flammarion)
Vita Nova de Louise Glück (trad. Marie Olivier, Gallimard)
Jeudi 30 avril : Bandes dessinées, avec Lucie Servin et Antoine Guillot
Feeding Ghosts de Tessa Hulls (trad. Ludivine Bouton-Kelly, Sarbacane)
Nocturnos de Laura Pérez (Morgen)
Les Grandes personnes — Récits du naufrage de la Belle Héloïse de Tehem (Dargaud)
13h La Rencontre
Mercredi 29 avril : Littérature
Avec Guillaume Erner, pour son récit Schmattès (Fringues, en yiddish) (Flammarion)
Vendredi 1er mai : Musique et Littérature
Avec Patti Smith, musicienne et écrivaine, pour son récit Le Pain des anges (trad. Claire Desserrey, Flammarion)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 27 avril : Se perdre à New York, se retrouver dans l’art : rencontre avec Olivia Laing
Avec : Olivia Laing pour Lonely city (trad. Stéphane Roques, Gallimard)
Mardi 28 avril : Mort à l’usine : le mystère de l’Atelier 4, avec Hélène Gestern
Avec : Hélène Gestern pour Atelier 4 (Grasset)
Mercredi 29 avril : Série « réviser le bac de Français » : On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset
Avec les enseignants Delphine Fradet et Sylvain Ledda
Jeudi 30 avril : Les mots face aux brûlures de l’histoire
Avec : Mascare pour Belgazou (Corti) et Jean-Philippe Cazier pour Le noir de l'image est plus vaste que l’image (Lanskine)
Vendredi 1er mai : Dans la bibliothèque d’Annette Messager/Marie Richeux
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Le trésor de Rackham le rouge : Les aventures de Tintin Par Hergé
Adapté par Katell Guillou
Réalisation : Benjamin Abitan et Louise Loubrieu
Avec Thierry Hancisse (le capitaine Haddock), Alain Lenglet (le vieux Marin), Denis Podalydès (le professeur Tournesol), Eric Génovèse (le directeur de la Dépêche), Serge Bagdassarian (Dupont), Christian Hecq (Dupond)
Cette aventure est marquée par l’apparition du Professeur Tournesol, personnage d’inventeur extravagant dont la surdité partielle est l’un des ressorts comiques du récit. Son sous-marin en forme de requin, d’abord rejeté par Tintin et Haddock, se révélera en effet crucial dans les recherches autour de l’épave de la Licorne. Après moult espoirs et désillusions, l’énigme formulée par les trois parchemins dissimulés dans les répliques miniatures du navire trouvera finalement sa solution dans le sous-sol du château de Moulinsart, racheté par le capitaine Haddock grâce à un heureux concours de circonstances.
Vendredi 1er mai :
Les enfants du docteur Mistletoe de Stéphane Michaka (rediffusion)
Réalisation : Laure Egoroff et Jacques Taroni
Avec : Anne Cosmao (Narratrice), Remy Goutalier (Tom), Marie Mosser (Sybil), Alexandre Aubry (Footnote), Maud Baecker (Zoé)
Dans un manoir en Écosse, sept enfants se réveillent et découvrent que le docteur Mistletoe, qui les avait kidnappés, vient d’être transformé en apéricube. Désormais, ils sont libres. Mais les voici en possession d’un legs étrange : des dons qui les embarrassent. Les enfants sauront-ils tourner ces dons à leur avantage ?
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
Lundi 27 avril :
Rim Battal partage le poème Parler étrangement, de la poétesse franco-libanaise Ritta Baddoura.
Mardi 28 avril :
Abd Al Malik partage un poème soufi venu de Mésopotamie : La Halte de la mort, datant du Xe siècle, du poète soufi Al Niffari
Mercredi 29 avril :
Catherine Ringer partage un poème turc : Le chant des hommes du grand poète turc Nazim Hikmet.
Jeudi 30 avril :
Wajdi Mouawad partage un poème palestinien : Quand Minuit vient, du poète palestinien Karim Kattan.
Vendredi 1er mai :
Clara Ysé partage un poème iranien : Rubâ’iyât du poète iranien du 11e siècle Omar Khayyâm
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
La merveilleuse histoire de Peter Schlémihl de Adelbert von Chamisso
Réalisation : Christophe Hocké
Auriez-vous accepté de vendre votre ombre pour une forte somme d’argent ? Paru en 1814, La merveilleuse histoire de Peter Schlemihl d’Adelbert von Chamisso met en scène un jeune homme démuni et confronté à cette question singulière : troquer une part de lui-même contre une richesse sans limite. Ce récit fantastique met en scène une ascension rapide suivie d’une exclusion progressive, et interroge ce que signifie « appartenir » au monde.
Le dimanche de 20h à 22h
Concert-Fiction — Le Petit Chaperon rouge
Réalisation Laurence Courtois
Texte original Pierre Senges d’après le conte de Charles Perrault
Musique originale Marie-Jeanne Serero
Avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Lucie Leguay
Avec notamment : Lyn Thibault (Olga, dit le Petit Chaperon rouge), Maxence Tual (Le Loup), Elizabeth Mazev (Camisole, la Grand-mère), Alexandre Steiger (Louis-Philippe), Auguste de la Pointe du Pâturage (le Chasseur)
« Une galette, un petit pot de beurre, une chevillette, une bobinette, un chaperon rouge : tous ces noms nous sont familiers depuis l’enfance, c’est-à-dire depuis toujours. Et malgré tout, ils n’ont rien perdu de leur charme, ni d’ailleurs de leur mystère. Ils nous accompagnent, mais continuent de nous émerveiller, comme la formule “tire sur la chevillette, la bobinette cherra”, une phrase banale sans doute au temps de Charles Perrault, devenue pour nous aussi énigmatique que le mot abracadabra. »
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 16/04/2026
304 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 30/04/2026
320 pages
Editions Gallimard
23,50 €
Paru le 18/03/2026
360 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
Paru le 12/03/2026
48 pages
José Corti Editions
12,00 €
Commenter cet article