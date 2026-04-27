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Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
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Olivia Laing, Hélène Gestern et Jean-Philippe Cazier sur France Culture

Pour la semaine du lundi 27 avril au 3 mai 2026, la station France Culture fait un crochet par la poésie et la bande dessinée, fait un bœuf avec Patti Smith pour mieux se perdre à New York avec Olivia Laing. Le voyage se poursuit par une immersion, à la recherche du fameux trésor de Rackham le rouge, avant un retour en enfance, aux côtés du Petit chaperon rouge...

Le 27/04/2026 à 09:30 par Dépêche

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Publié le :

27/04/2026 à 09:30

Dépêche

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Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 28 avril : Poésie, avec Johan Faerber et Thomas Stélandre

Combat toujours perdant de Michel Houellebecq (Flammarion)
Vita Nova de Louise Glück (trad. Marie Olivier, Gallimard)

Jeudi 30 avril : Bandes dessinées, avec Lucie Servin et Antoine Guillot

Feeding Ghosts de Tessa Hulls (trad. Ludivine Bouton-Kelly, Sarbacane)
Nocturnos de Laura Pérez (Morgen)
Les Grandes personnes — Récits du naufrage de la Belle Héloïse de Tehem (Dargaud)

13h La Rencontre

Mercredi 29 avril : Littérature
Avec Guillaume Erner, pour son récit Schmattès (Fringues, en yiddish) (Flammarion) 

Vendredi 1er mai : Musique et Littérature
Avec Patti Smith, musicienne et écrivaine, pour son récit Le Pain des anges (trad. Claire Desserrey, Flammarion)

Le Book Club, de Zoé Sfez

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 27 avril : Se perdre à New York, se retrouver dans l’art : rencontre avec Olivia Laing    
Avec : Olivia Laing pour Lonely city (trad. Stéphane Roques, Gallimard)  
  
Mardi 28 avril : Mort à l’usine : le mystère de l’Atelier 4, avec Hélène Gestern  
Avec : Hélène Gestern pour Atelier 4 (Grasset)   
 
Mercredi 29 avril : Série « réviser le bac de Français » : On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset  
Avec les enseignants Delphine Fradet et Sylvain Ledda   
  
Jeudi 30 avril : Les mots face aux brûlures de l’histoire  
Avec : Mascare pour Belgazou (Corti) et Jean-Philippe Cazier pour Le noir de l'image est plus vaste que l’image (Lanskine)  
  
Vendredi 1er mai : Dans la bibliothèque d’Annette Messager/Marie Richeux

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Le trésor de Rackham le rouge : Les aventures de Tintin Par Hergé 

Adapté par Katell Guillou
Réalisation : Benjamin Abitan et Louise Loubrieu

Avec Thierry Hancisse (le capitaine Haddock), Alain Lenglet (le vieux Marin), Denis Podalydès (le professeur Tournesol), Eric Génovèse (le directeur de la Dépêche), Serge Bagdassarian (Dupont), Christian Hecq (Dupond)

Cette aventure est marquée par l’apparition du Professeur Tournesol, personnage d’inventeur extravagant dont la surdité partielle est l’un des ressorts comiques du récit. Son sous-marin en forme de requin, d’abord rejeté par Tintin et Haddock, se révélera en effet crucial dans les recherches autour de l’épave de la Licorne. Après moult espoirs et désillusions, l’énigme formulée par les trois parchemins dissimulés dans les répliques miniatures du navire trouvera finalement sa solution dans le sous-sol du château de Moulinsart, racheté par le capitaine Haddock grâce à un heureux concours de circonstances.

Vendredi 1er mai :

Les enfants du docteur Mistletoe de Stéphane Michaka (rediffusion)

Réalisation : Laure Egoroff et Jacques Taroni 
Avec : Anne Cosmao (Narratrice), Remy Goutalier (Tom), Marie Mosser (Sybil), Alexandre Aubry (Footnote), Maud Baecker (Zoé)

Dans un manoir en Écosse, sept enfants se réveillent et découvrent que le docteur Mistletoe, qui les avait kidnappés, vient d’être transformé en apéricube. Désormais, ils sont libres. Mais les voici en possession d’un legs étrange : des dons qui les embarrassent. Les enfants sauront-ils tourner ces dons à leur avantage ?

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Lundi 27 avril :
Rim Battal partage le poème Parler étrangement, de la poétesse franco-libanaise Ritta Baddoura. 

Mardi 28 avril :
Abd Al Malik partage un poème soufi venu de Mésopotamie : La Halte de la mort, datant du Xe siècle, du poète soufi Al Niffari

Mercredi 29 avril :
Catherine Ringer partage un poème turc : Le chant des hommes du grand poète turc Nazim Hikmet. 

Jeudi 30 avril :
Wajdi Mouawad partage un poème palestinien : Quand Minuit vient, du poète palestinien Karim Kattan.

Vendredi 1er mai :
Clara Ysé partage un poème iranien : Rubâ’iyât du poète iranien du 11e siècle Omar Khayyâm

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

La merveilleuse histoire de Peter Schlémihl de Adelbert von Chamisso 
Réalisation : Christophe Hocké

Auriez-vous accepté de vendre votre ombre pour une forte somme d’argent ? Paru en 1814, La merveilleuse histoire de Peter Schlemihl d’Adelbert von Chamisso met en scène un jeune homme démuni et confronté à cette question singulière : troquer une part de lui-même contre une richesse sans limite. Ce récit fantastique met en scène une ascension rapide suivie d’une exclusion progressive, et interroge ce que signifie « appartenir » au monde.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Concert-Fiction — Le Petit Chaperon rouge

Réalisation Laurence Courtois

Texte original Pierre Senges d’après le conte de Charles Perrault 
Musique originale Marie-Jeanne Serero
Avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Lucie Leguay

Avec notamment : Lyn Thibault (Olga, dit le Petit Chaperon rouge), Maxence Tual (Le Loup), Elizabeth Mazev (Camisole, la Grand-mère), Alexandre Steiger (Louis-Philippe), Auguste de la Pointe du Pâturage (le Chasseur)

« Une galette, un petit pot de beurre, une chevillette, une bobinette, un chaperon rouge : tous ces noms nous sont familiers depuis l’enfance, c’est-à-dire depuis toujours. Et malgré tout, ils n’ont rien perdu de leur charme, ni d’ailleurs de leur mystère. Ils nous accompagnent, mais continuent de nous émerveiller, comme la formule “tire sur la chevillette, la bobinette cherra”, une phrase banale sans doute au temps de Charles Perrault, devenue pour nous aussi énigmatique que le mot abracadabra. »

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Le pain des anges

Patti Smith trad. Claire Desserrey

Paru le 16/04/2026

304 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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Lonely City

Olivia Laing trad. Stéphane Roques

Paru le 30/04/2026

320 pages

Editions Gallimard

23,50 €

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Atelier 4

Hélène Gestern

Paru le 18/03/2026

360 pages

Grasset & Fasquelle

21,50 €

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Belgazou

Mascare

Paru le 12/03/2026

48 pages

José Corti Editions

12,00 €

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16/04/2026, 15:13

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Le temps d'un épisode, Secrets d'Histoire se consacre à Germaine de Staël

Secrets d'histoire, présenté par l'incontournable Stéphane Bern, s'intéressera, début mai, à une figure majeure des lettres françaises et de la scène intellectuelle du XIXe siècle, Germaine de Staël. À travers ses salons, elle promut la liberté de pensée et l'art de la critique des puissants... 

15/04/2026, 10:39

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Les archives photo de l’AFP publiées en livres par Cercle d’Art

Les éditions Cercle d’Art et l’Agence France-Presse (AFP) s’associent pour publier une collection de livres construite à partir de leurs archives photographiques. Les premiers volumes, consacrés aux années 1980 et 1990, sont attendus en octobre, avant une extension aux deux décennies précédentes prévue pour le printemps 2027. Le projet prévoit de rendre accessibles des images issues d’un fonds de plusieurs millions de clichés, dont certaines encore inédites.

14/04/2026, 16:55

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Que fait le numérique à nos vies ? Réponses dans La Grande librairie

Cette semaine, dans La Grande Librairie, penseurs et romanciers questionnent ce qu’on est, sans doute malgré nous, en train de devenir. Rendez-vous sur France 5 ce 15 avril, à 21h05 pour écouter les invités réunis sur le plateau par Augustin Trapenard.

13/04/2026, 14:39

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Doki Doki Literature Club! : Google retire un jeu littéraire qui vire à l’horreur

Entre club de poésie, romance scolaire et bascule horrifique, Doki Doki Literature Club! occupe une place singulière dans les fictions interactives. Son retrait du Google Play Store, qui invoque des « thèmes sensibles », soulève une question précise : comment les grandes plateformes évaluent-elles une œuvre qui affiche ses avertissements, assume sa noirceur et revendique une écriture littéraire ?

11/04/2026, 10:50

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Christophe Boltanski et Vincent Jaury dans Au bonheur des livres, avec Claire Chazal

Dans Au bonheur des livres, Claire Chazal accueille deux auteurs également issus du journalisme, Christophe Boltanski et Vincent Jaury. Tous deux publient des ouvrages consacrés à la mémoire familiale, chacun explorant à sa manière les traces laissées par les générations précédentes. « Enquêtes familiales, en quête d'identité », ce sera ce vendredi 10 avril à 23h, sur Public Sénat. 

08/04/2026, 16:49

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One Piece : une nouvelle main à la barre de la série Netflix

Le développement de Monstress (d'après l'œuvre de Marjorie Liu et Sana Takeda, trad. Sophie Watine-Viévard, Delcourt) pour Prime Video rebat les cartes du côté de One Piece. Steven Maeda s’éloigne de la direction de la série Netflix, quelques mois après le retrait de Matt Owens pour raisons de santé. Un changement d’équipe déjà amorcé en interne, alors que la diffusion de la série se poursuit.

08/04/2026, 12:56

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La rumeur, d'après la BD Crayon noir : un téléfilm sur Samuel Paty en tournage

Le groupe France Télévisions annonce le début de tournage de La rumeur, un téléfilm de Rodolphe Tissot consacré au professeur Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Il s'inspire librement de l'enquête dessinée Crayon Noir : Samuel Paty, histoire d’un prof, de Valérie Igounet et Guy Le Besnerais (StudioFact Editions).

08/04/2026, 12:32

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Sur Gulli, un documentaire se penche sur les BD cultes

Le lundi 20 avril, à partir de 21h05, la chaîne Gulli (groupe M6) diffusera La success story des BD cultes, un documentaire en deux parties réalisé par Mailys Rigal. Il explorera plusieurs sagas du 9e art, en interrogeant des célébrités et des spécialistes, pour comprendre l'engouement autour de cette forme d'expression artistique.

08/04/2026, 10:38

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Spider-Man et Daredevil : pourquoi Marvel joue avec nos nerfs ?

Un simple clin d’œil dans Daredevil: Born Again a rallumé la mèche : voir Spider-Man et Matt Murdock combattre enfin côte à côte. Cette perspective ne repose pas sur la seule ferveur des fans. Elle s’appuie sur une longue histoire éditoriale, sur une même géographie new-yorkaise, sur un premier contact déjà acté dans No Way Home et sur des enjeux industriels qui continuent, pour l’instant, d’en retarder l’issue.

07/04/2026, 09:20

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Tsugai confirme 24 épisodes : l’après Fullmetal Alchemist se précise

Le nouvel anime tiré de Tsugai : Daemons of the Shadow Realm entre dans une phase plus lisible : son format vient d’être précisé, avec 24 épisodes répartis sur deux cours consécutifs. Pour Hiromu Arakawa, cette adaptation marque un retour scruté de près, tant le souvenir de Fullmetal Alchemist demeure puissant. Reste à voir comment cette autre œuvre, plus récente, trouvera sa place entre fidélité éditoriale, diffusion mondiale et identité propre.

06/04/2026, 09:54

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C'est vieux, c'était moche : ça fera un excellent reboot pour Disney

Publiée entre 1996 et 2001, la série de science-fiction jeunesse Animorphs, signée Katherine Applegate, suit cinq adolescents dotés d’une technologie extraterrestre, la morphose, qui leur permet de se transformer en animaux. Leur mission : résister à l’invasion des Yirks, parasites capables de prendre le contrôle des corps humains et de réduire l’humanité en esclavage.

04/04/2026, 10:44

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Les Carnets de l’apothicaire dévoile un nouveau visuel avant la saison 3

Nouveau visuel, événement d’été, saison 3 calée pour octobre 2026, film annoncé pour décembre : Les Carnets de l’apothicaire poursuit une montée en puissance qui dépasse le simple calendrier de diffusion. Derrière l’illustration estivale révélée fin mars, l’anime confirme une stratégie d’occupation continue de l’espace médiatique, appuyée sur une franchise éditoriale de 45 millions d’exemplaires, entre romans, mangas, scène et adaptation audiovisuelle. 

02/04/2026, 13:31

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Au bonheur des livres se consacre à un invité unique, Jean Rouaud

Sur la chaine Public Sénat, Claire Chazal reçoit, ce vendredi 3 avril, un invité unique, et non des moindres puisqu'il s'agit du lauréat du Prix Goncourt 1990, Jean Rouaud. Il publie en effet aux éditions Gallimard un imposant livre, La maison imaginaire.

02/04/2026, 12:32

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Le manga Jaadugar : la Légende de Fatima adapté en série animée

Manga du dessinateur et auteur japonais Tomato Soup, Jaadugar : la Légende de Fatima est publié depuis septembre 2024 par Glénat en France, dans une traduction de Mathilde Vaillant. Ce seinen à succès a été adapté en anime par le studio Science SARU.

02/04/2026, 11:54

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Début de tournage pour Ne pas hurler, adaptation du livre de Gringe

France Télévisions annonce le début de tournage du téléfilm Ne pas hurler, réalisé par Shirley Monsarrat. Il s'inspire du récit autobiographique du rappeur Gringe, Ensemble, on aboie en silence (coédité par Wagram Livres et Harper Collins en 2020), adapté en scénario par Maxime Cormier et Guillaume Scaillet.

02/04/2026, 09:27

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Passe-muraille : la nouvelle de Marcel Aymé adaptée en série

La nouvelle Le Passe-muraille de Marcel Aymé, parue à l'origine dans la revue Lecture 40 en 1941, deviendra, pour France Télévisions, une série en 6 épisodes de 52 minutes chacun. Créée par le scénariste Mathieu Missoffe (Zone blanche, Syndrome E...), elle sera tournée entre Nancy et Metz au cours des prochaines semaines.

01/04/2026, 11:35

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Un nouveau plan social chez Prisma Media, qui cède des titres à Vivendi

Par un communiqué, le groupe Louis Hachette Group a confirmé la cession du pôle luxe de Prisma Media (les revues Harper’s Bazaar France, Milk, Ideat, Côté Maison ou encore The Good Life) à Vivendi. Le 

30 mars, Prisma annonçait pour sa part les suppressions de 261 postes, soit 40 % de ses effectifs.

01/04/2026, 11:07

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Sur France 5, une Grande Dictée animée par Augustin Trapenard et Selene Godoy

Le Palais de la découverte sera le théâtre d'une nouvelle Grande Dictée, organisée à l'occasion du Festival du Livre de Paris. Animée par Augustin Trapenard et Selene Godoy, l'épreuve sera surtout l'occasion d'apprendre en s'amusant, le mercredi 22 avril sur France 5, à 21h05, ainsi que sur france.tv.

31/03/2026, 16:44

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La Grande Librairie explore l’humour sous toutes ses formes

Cette semaine, La Grande Librairie consacre son émission à une question aussi essentielle qu’insaisissable : pourquoi a-t-on besoin de rire ? Entre ironie, autodérision et détours par l’imaginaire, les invités interrogent le rôle de l’humour dans nos vies, à une époque où il apparaît plus nécessaire que jamais.

31/03/2026, 12:54

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L’INC liquidé, 60 Millions de consommateurs en quête de repreneur

Le couperet est tombé. Par un décret publié au Journal officiel, le gouvernement acte la liquidation de l’Institut national de la consommation (INC), ouvrant une nouvelle phase d’incertitude pour son principal titre, 60 Millions de consommateurs, désormais à la recherche d’un repreneur.

30/03/2026, 18:17

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Panini récupère Le Journal de Mickey : une grosse prise pour l'Italien

Le passage de relais est désormais acté. The Walt Disney Company a confirmé que le groupe italien Panini reprendra, à partir du 1er avril 2027, l’édition des magazines jeunesse Disney en France, mettant fin à la licence détenue depuis 2019 par Unique Heritage Media (UHM).

27/03/2026, 13:55

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Le Rouge et le Noir, M d'Antonio Scurati et Dickens sur France Télévisions

Le Festival Séries Mania, à Lille, bat encore son plein, et le groupe France Télévisions en profite pour annoncer quelques-uns de ses prochains programmes diffusés. Parmi eux, deux adaptations très attendues : celle du Rouge et le Noir de Stendhal et du Conte de deux villes de Dickens (trad. Laure Terilli, Archipoche).

27/03/2026, 10:42

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Début de tournage imminent pour Le Réseau Corneille, d'après Ken Follett

La société de production Empreinte Digitale porte la mini-série Le Réseau Corneille, adaptée de l'ouvrage homonyme de Ken Follett (trad. Jean Rosenthal, Le Livre de Poche), pour TF1. Le tournage doit démarrer dans quelques semaines, pour une diffusion attendue sur la première chaine en 2027.

27/03/2026, 09:55

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Pour France TV, Jean-François Colosimo signe Les empires contre-attaquent

L'éditeur, historien et théologien Jean-François Colosimo se fait documentariste avec Les empires contre-attaquent, réalisé par Nicolas Glimois et présenté dans l'émission « Le monde en face », sur France 5. Il y développe une étude et une réflexion sur le retour des logiques impérialistes, aussi bien du côté des États-Unis que de la Russie, de la Chine, de l’Inde, de l’Iran ou de la Turquie.

26/03/2026, 09:43

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Au bonheur des livres : Claire Chazal reçoit Alain Finkielkraut et Tania de Montaigne

Face au vacarme et aux crispations du débat public, Au bonheur des livres invite à retrouver le temps de la réflexion à travers un dialogue entre deux auteurs qui interrogent, chacun à leur manière, notre époque.

 

25/03/2026, 16:21

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Un documentaire sur Claude McKay bientôt diffusé par France 5

Un documentaire inédit consacré à Claude McKay sera diffusé le 12 avril prochain, à 22h40, sur France 5 dans « La case du siècle », et disponible sur france.tv. Réalisé par Matthieu Verdeil, il revient sur le parcours et l’héritage de cet écrivain jamaïcain, figure majeure des mouvements intellectuels noirs du XXe siècle comme la « Négritude », courant littéraire et politique, créé durant l'entre-deux-guerres, rassemblant des écrivains francophones noirs.

25/03/2026, 11:39

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Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte

Huit ans après ses débuts, Chainsaw Man ferme donc un chapitre, mais pas exactement de la manière dont les emballements anglophones l’ont raconté. Le 11 mars, la plateforme Shōnen Jump+ annonçait que le chapitre 232, mis en ligne le 25 mars au Japon, serait le dernier de la deuxième partie du manga de Tatsuki Fujimoto. Les médias japonais ont repris cette formulation précise : fin de la partie 2, pas annonce d’une troisième. Or, à ce jour, aucune suite n’a été officialisée. 

24/03/2026, 16:50

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Houellebecq, Frédéric Lo, André Velter : La Grande librairie renoue avec la poésie

Cette semaine, La Grande Librairie construit une émission à la croisée des disciplines, réunissant littérature, musique, sciences et poésie. Autour d’un plateau particulièrement dense, l’émission orchestrée par Augustin Trapenard accueille plusieurs figures majeures, dont le retour très attendu de Michel Houellebecq.

23/03/2026, 20:45

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La série Anatomía de un instante, d'après le récit de Javier Cercas, bientôt sur Arte

À l'occasion de Séries Mania 2026, la chaine Arte révèle quelques-unes de ses programmes à venir. Parmi ceux-ci, Anatomía de un instante, une mini-série espagnole tirée du livre homonyme de Javier Cercas, paru en France chez Actes Sud dans une traduction d'Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujicic.

23/03/2026, 15:17

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