Portugal, Chine, Périclès : Books éclaire l’époque

Cette livraison de Books choisit le détour des livres pour saisir des tensions très actuelles : la mémoire impériale, l’autoritarisme numérique, le pouvoir personnel, la violence politique et les mythes identitaires.
Le 26/04/2026 à 11:01 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
26/04/2026 à 11:01
0
Commentaires
0
Partages
D’un essai portugais à un roman basque, d’un récit sur l’internet chinois à une enquête sur l’extrême droite américaine, elle montre comment la lecture replace l’époque dans une histoire longue, où les imaginaires collectifs façonnent autant les nations que leurs crises. Chaque notice résume un enjeu, un livre et une façon de lire le monde.
Diálogos Lusitanos (« Dialogues lusitaniens »), d’Onésimo Teotónio Almeida, Quetzal Editores, 2024.
Réduit à un petit rectangle excentré de la péninsule Ibérique, le Portugal appartient à ces nations qui interrogent leur identité après la perte de leur empire. Onésimo Teotónio Almeida revient sur la place centrale de la saudade, sur les effets de la révolution des œillets et sur les représentations que les Portugais se font d’eux-mêmes.
Son livre prolonge une réflexion ouverte dans A obsessão da Portugalidade, où l’auteur observait l’abondance de travaux consacrés à la culture, à la littérature et à l’avenir du pays après le 25 avril 1974. Il rapprochait cette floraison de la génération espagnole de 1898, elle aussi travaillée par la fin d’un monde colonial. Lire l’article
The Wall Dancers: Searching for Freedom and Connection on the Chinese Internet (« Danser contre le mur. En quête de liberté et de connexion sur l’internet chinois »), de Yi-Ling Liu, Knopf, 2026.
Les internautes chinois vivent derrière une frontière numérique qui exclut les sites étrangers les plus connus, de Wikipédia à YouTube, et filtre les sujets jugés sensibles par le pouvoir. Le livre de Yi-Ling Liu explore cette « grande muraille » contemporaine à travers des entretiens avec des voix marginalisées, dont un ancien censeur.
Dans le Times Literary Supplement, Nick Holdstock rappelle que Winnie l’ourson fut interdit en raison de comparaisons avec Xi Jinping. Le récit donne à lire une Chine où la consommation et le contrôle politique se renforcent mutuellement. Lire l’article
Hubris: Pericles, the Parthenon, and the Invention of Athens (« Hubris. Périclès, le Parthénon et l’invention d’Athènes »), de David Stuttard, The Belknap Press of Harvard University Press, 2026.
David Stuttard relit Périclès à travers une figure de chef bâtisseur, stratège, populiste et soucieux de puissance nationale. Le parallèle avec Donald Trump n’est pas formulé comme une thèse centrale, mais il s’impose au lecteur contemporain par un faisceau de ressemblances politiques et symboliques.
L’ouvrage restitue la vie politique athénienne au Ve siècle avant notre ère, avec une narration soutenue par l’expérience théâtrale de son auteur. Il donne au pouvoir antique un relief immédiatement lisible pour le présent. Lire l’article
Maite, de Fernando Aramburu, Tusquets, 2026.
Fernando Aramburu poursuit sa fresque consacrée aux Basques avec un roman situé à Saint-Sébastien, au moment de l’enlèvement puis de l’assassinat du conseiller municipal Miguel Ángel Blanco, en juillet 1997. L’ETA exigeait alors le transfert de ses prisonniers vers des établissements du Pays basque.
Ce cinquième volet des Gentes vascas prolonge le travail d’Aramburu sur les effets intimes et collectifs de la violence politique. L’événement historique, qui accéléra le rejet massif de l’ETA, devient la toile de fond d’une fiction attentive aux vies ordinaires. Lire l’article
The White Pedestal: How White Nationalists Use Ancient Greece and Rome to Justify Hate (« Le piédestal blanc. Comment les nationalistes blancs exploitent la Grèce et la Rome antiques pour justifier la haine »), de Curtis Dozier, Yale University Press, 2026.
Curtis Dozier analyse la passion des nationalistes blancs américains pour l’Antiquité gréco-romaine. Depuis 2017, son site Pharos documente les usages politiques de Sparte, des Thermopyles ou des symboles classiques dans des discours racistes et masculinistes.
Le livre suscite des lectures contrastées. Pour ses défenseurs, il met au jour une instrumentalisation historique persistante. Pour ses critiques conservateurs, il illustre une relecture idéologique du passé. L’enjeu dépasse la seule exactitude savante : il touche à la responsabilité morale des chercheurs face aux usages contemporains de l’histoire. Lire l’article
Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.
Crédits photo : Fernando Pessoa - Esraíta Araújo, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Il y a dans Voyage à Alamût quelque chose d’inactuel, au sens le plus fort du terme. Non pas un texte daté, mais un texte déplacé, revenu tard, recomposé, chargé d’un temps qui ne lui appartient plus tout à fait.
24/04/2026, 18:44
Pour combattre une injustice, il faut compter sur le temps et la détermination, mais aussi avec une forme de solidarité des victimes pour que les générations à venir puissent enfin s’en émanciper. Irlande, années 80, le patriarcat coule de beaux jours, sûr de sa légitimité et de sa force. Les silencieuses d'Anna McPartlin traduit par Valérie Le Plouhinec (Éditions Le Cherche Midi).
24/04/2026, 16:41
Comment l’enquête menée sur un père — né à Berlin, rebaptisé en Israël, passé par les services de renseignement — se transforme en roman familial ? Entre langue, filiation, mémoire juive et Nakba, Dory Manor montre comment les conflits du présent traversent les corps, les noms et les silences. Avec une rare intensité.
23/04/2026, 10:19
Charles XII était un roi toujours en guerre, mais il a vécu un an de plus que Mozart. L’historien Éric Schnakenbourg donne au lecteur français ce qui manquait depuis une éternité : une véritable biographie de ce souverain entré si vite dans la légende d’un autre guerrier, Voltaire, qui le tenait pour « l’homme le plus extraordinaire peut-être qui ait jamais été sur la terre ».
22/04/2026, 18:44
Laurence Nobécourt, dans ce dernier livre, se penche sur son ascendance et tente d’éluder avec force et détails les éléments qui expliquent la violence que trois sœurs - les deux sœurs aînées de l’auteur et l’auteur elle-même - ont vécue. Au cœur du livre, l’histoire d’une succession houleuse et tragique après la mort des parents et trois sœurs blessées qui doivent s’accorder sur un partage : Stella, l’aînée "préférée du père", Petra, et celle qui se nomme elle-même La Petite sauvage. Les deux aînées rejettent la petite dernière.
22/04/2026, 09:00
À l’occasion de l’exposition Michel-Ange – Rodin. Corps vivants, présentée au musée du Louvre jusqu’au 20 juillet, plusieurs ouvrages paraissent et offrent autant de portes d’entrée dans ce dialogue entre les deux maîtres. Essai, catalogue, bande dessinée ou réédition : chacun éclaire à sa manière ce face-à-face à quatre siècles de distance. Tour d’horizon.
21/04/2026, 17:55
Anglestume. Arcadia Meade, connue sous le nom de Cady, 78 ans, est à la retraite. Avant, elle voguait sur la Nysis, qu’il pleuve ou qu’il vente. Appelée par les rivages au loin, elle n’a jamais pu résister à l’appel de la mer et à cet air chargé de sel et de danger… Pourtant, il a fallu se faire une raison. L’âge, vous savez. Alors elle passe ses journée à boire, à fumer des roulées et à récupérer de quoi manger à droite, à gauche.
21/04/2026, 12:08
C’est un livre brûlant et passionnant qui raconte un réalisme âpre et totalement méconnu, et dit à voix haute ce que tout le monde pense tout bas mais n’ose écrire, détailler. C’est un livre bienvenu de la part de Maître Dosé, avocate pénaliste parisienne connue et reconnue. Une voix forte et nécessaire : La violence faite aux autres (Sonneur).
21/04/2026, 12:00
Il y a les romans noirs. Il y a les romans gris. La Tentation des combles (éditions Fables fertiles, avril 2026), de Dominique Boudou, en est un, comme le disent les yeux de Catherine vus par ceux du narrateur, qui s’y perd. Défaite, changeante, opaque, sa teinte est indécise, en quête d’une vérité finale qui se dérobe.
21/04/2026, 10:40
Loin du simple récit de super-héros, Supergirl: Woman of Tomorrow (trad. Jérôme Wicky) transforme Kara Zor-El en figure traversée par le deuil, la violence et l’altérité. Tom King confie la narration à Ruthye, jeune fille en quête de vengeance, tandis que Bilquis Evely et Matheus Lopes bâtissent un cosmos somptueux, instable, où couleur et silence guident le sens.
20/04/2026, 15:21
L’actualité à la lumière des livres. Des milliards de galaxies qui s’éloignent, un vieux débat américain ravivé par le Proche-Orient, une invasion britannique oubliée, le journal intime d’un grand diariste anglais et les mystères du microchimérisme : la sélection de la semaine traverse cosmologie, géopolitique, roman historique, édition et biologie.
18/04/2026, 10:13
Paru le 16 avril 2026, Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre (éd. L’Harmattan) s’inscrit dans la continuité du travail solide et exigeant que Patrick-Albert Pognant consacre à Artaud depuis plusieurs années. J’avais découvert cet auteur à travers son précédent ouvrage, Antonin Artaud, la mise en échec de la médecine, qui m’avait profondément marqué à l’époque où je rédigeais mon propre livre, Artaud le Martaud : asiles, drogue, électrochocs. Par Ilios Chailly.
17/04/2026, 16:41
Et si l’histoire italienne se lisait dans une assiette de pâtes ? Federico Tavola mêle souvenirs siciliens, scènes de voyage, histoire du fascisme, folklore régional et mythologies culinaires pour défendre une thèse simple : en Italie, la cuisine tient lieu de langue commune. Un essai-mémoire ample et charnel, où la pasta devient à la fois affaire de goût, de transmission familiale, d’éducation sentimentale et de résistance politique.
16/04/2026, 14:26
Trop souvent, les romans dits sociétaux parlent de la France périphérique, celle des banlieues éloignées où abondent les clichés des « pavillons jardins avec des trampolines ». Mais on parle peu de la France rurale et de ses combats au quotidien pour continuer à compter parmi les autres.
15/04/2026, 09:00
Le bien nommé Breyten Breytenbach a payé le prix de l'insoumission : un opposant à l’apartheid, un homme d’exil, un prisonnier politique, un écrivain interdit de séjour dans son propre pays. Il fut cet Afrikaner qui tourna le dos au confort tribal, fonda un mouvement clandestin, fut arrêté en 1975, condamné à neuf ans de prison, vingt-deux mois à l'isolement.
14/04/2026, 18:22
Pas facile pour Marlon, lycéen en terminale dans un trou paumé du Poitou, de porter le prénom d’un acteur américain, symbole de la virilité, quand on dessine des garçons nus et qu’on est amoureux de Samir, l’énigmatique et désirable pion du lycée.
14/04/2026, 14:35
Rescapé de la rentrée 2025, ce premier roman est un gros coup de cœur et une totale immersion dans la vie pluvieuse des éleveurs de moutons de Cumbrie. Du nature-writing comme on en fait trop rarement, du rural et du social à la Ken Loach.
14/04/2026, 09:00
Des origines familiales au Pendjab aux luttes contre la guerre, Tariq Ali compose un livre de mémoire politique qui traverse 1943-2024 sans se réfugier dans la légende personnelle. Ces pages montrent comment une vie militante, littéraire et intellectuelle épouse les secousses du siècle : espionnage, révolutions, défaites de la gauche, triomphe néolibéral et refus constant des accommodements.
13/04/2026, 15:03
Avec La Sorcière rouge. Tome 1 : La dernière porte, Steve Orlando et Sara Pichelli relancent Wanda Maximoff par un geste fort : faire d’elle non plus une menace à contenir, mais un recours pour les êtres sans issue. Ce premier arc, nourri d’action, de magie et d’intime, replace la quasi-omnipotente Sorcière rouge (Scarlet Witch en VO) au centre d’un récit où la puissance féminine s’écrit du côté de la compassion et de la réparation.
13/04/2026, 11:21
Ce onzième livre de Marie-Hélène Lafon est exceptionnel (et nous l'avions déjà dit, mais cédons au plaisir de le répéter) : il est expérimental à l’image de son titre elliptique. Le livre, construit par ellipses, laisse la possibilité au lecteur de s’y mirer totalement, de se faire ses propres fictions. De laisser son imaginaire vagabonder sans jamais s’épuiser.
13/04/2026, 07:00
Entre sciences, histoire, société et fiction, la Booksletter de la semaine compose un panorama intellectuel dense, où chaque ouvrage éclaire une tension contemporaine. Du planétarium d’Eise Eisinga aux bombardements de Tokyo, des couvents baroques aux conflits de garde d’enfants, ces lectures interrogent les structures politiques, culturelles et sociales qui façonnent nos représentations, nos savoirs et nos héritages collectifs.
11/04/2026, 09:56
À Sainte-Cécile-du-Cayrou, Lucette Routaboul n’a presque jamais quitté son territoire. Pourtant, sa vie traverse les guerres, l’exode rural, la modernisation agricole, l’Europe, le numérique et jusqu’à ChatGPT. Jean-Robert Jouanny tire de cette trajectoire une microhistoire ample et précise, où une femme, une ferme et une commune deviennent le miroir inattendu d’un siècle entier.
10/04/2026, 11:12
Le nouveau livre de Fabrice Gaignault est un chef-d’œuvre. Un livre raconte le livre de Roger Vercel Remorques qui a accompagné Primo Levi au camp d’Auschwitz. Chez Gaignault qui a un très bel itinéraire d’écrivian, on sent et on sait un amour intarissable des mots et de la littérature : et c’est ce que Un livre ne cesse de confirmer au travers du prisme des figures de Levi et de Vercel.
10/04/2026, 09:54
« Il y a deux genres de profs, les profs à sacoches à bout de bras et les profs à sacoches sous le bras, ce ne sont pas les mêmes. Et puis : une invasion de profs avec des sacs à dos. » Dominique Fabre brosse le portrait de l’Éducation nationale à travers des histoires de profs, d’élèves, de parents d’élèves, de proviseurs et d’inspecteurs d’académie comme on passerait des diapos au retour de vacances.
09/04/2026, 17:19
Antoine Sénanque raconte l’histoire d’une humanité. En pleine guerre froide, dans un désert de glace, voici la Kolyma, camp de travaux forcés. Pourquoi avoir choisi la Kolyma ? Il fallait tisser une grande histoire d’amour. Tous les protagonistes sont des personnages de combattants, c’est ce qu’il fallait pour retrouver ce souvenir de la Kolyma. C’est ce qu’il fallait pour tisser une grande histoire d’amour.
07/04/2026, 09:55
Du cinéma d’Hitchcock aux échecs stratégiques américains en Afghanistan, des débats sur l’héritage de Lamarck aux mystères persistants de la conscience, la Booksletter traverse disciplines et continents. À travers essais, récits et polars, elle met en lumière des ouvrages qui ne se contentent pas d’expliquer le monde : ils en révèlent les tensions, les angles morts et les récits concurrents.
04/04/2026, 06:00
Pour les amoureux du Petit Prince et des beaux objets : Gallimard publie le fac-similé du manuscrit d’Antoine de Saint-Exupéry, à l’occasion du 80e anniversaire de la parution française de l’ouvrage. Un retour à la source, au tremblé du geste, à l’hésitation créatrice, à l’intelligence en mouvement.
03/04/2026, 18:33
Longtemps dispersée dans les numéros d’une revue devenue culte, l’aventure Java ressurgit en anthologie. Jean-Michel Espitallier, Vannina Maestri, Jacques Sivan et leurs complices y réinstallent une poésie de circulation, de collision et de bricolage. Un livre massif, inégal parfois, mais décisif pour comprendre comment une revue a déplacé durablement les lignes du poème contemporain.
03/04/2026, 07:00
Second épisode des aventures coréennes de l'ex-inspecteur Gangnam au Pays des matins-gueule-de-bois, hérités du système mafieux des dictatures. Au menu touristique : de la violence, pas mal d'humour et une pincée de poésie.
02/04/2026, 15:22
« À quoi sert la vie, sinon d’être soi-même ? » confie Marilyn Monroe à un journaliste qui la questionnait sur son installation à New York. Blonde platine comme Jean Harlow, elle connaitra comme elle la célébrité et une vie sentimentale chaotique, l’une mourra à 26 ans, l’autre à 36 ans après 3 mariages et une trentaine de films.
02/04/2026, 09:00
La poésie s’invite toujours là où ne l’attend pas : dans la grisaille du quotidien, dans la béatitude de l’esthétique ou les méandres de nos doutes. Dans la littérature, elle surgit dans l’interstice de l’absurde, espace lumineux entre la réalité et la projection de celle-ci.
01/04/2026, 09:00
Flammarion remet en circulation Un Américain très discret et Notre homme à La Havane, rien que ça, dans des éditions confiées à Claro en plus : le retour d’un écrivain qui n’a pas seulement raconté le XXe siècle, mais en a saisi la mécanique morale, politique et sentimentale.
31/03/2026, 18:08
2074, Lanvil. Mégalopole caribéenne futuriste, qui ne cesse de grandir, de se développer, de strates en strates – cette créature urbaine et ultra-technologique est promesse d'opportunités et de libertés. Pourtant, au cœur de cette mégalopole utopique, des bombes explosent. La violence, qui jusqu’ici existait uniquement dans l’ombre, éclate en plein jour…
31/03/2026, 17:04
Cette édition de La Divine Comédie de Dante, illustrée par Botticelli, traduite par Jacqueline Risset et publiée aux éditions Diane de Selliers, est, comme toujours avec cette maison d’édition, un petit chef-d’œuvre. Le travail éditorial est remarquable : qualité des reproductions, respect des formats, mise en page pensée pour faire dialoguer texte et image sans jamais sacrifier l’un à l’autre. Tout cela au service d’un texte que Dante lui-même qualifiait de « poème sacré ».
31/03/2026, 11:52
Autres articles de la rubrique Livres
Il y a les Ensablés que nous connaissons bien, cohorte d’auteurs jouets du ressac des modes et de la gloire. Il y a les Oubliés, perdus au fond des mers. Et il y a aussi quelques miraculés sauvés des eaux. Rachilde est de ceux-là. Célèbre et célébrée en son temps, cette grande scandaleuse aurait fini par disparaitre complétement de l’histoire littéraire qui ne retient guère que George Sand comme grande figure féminine pour la littérature au XIXème et Germaine de Staël pour la pensée, si quelques universitaires et éditeurs ne s’étaient acharnés à la faire reconnaître. Par Denis Gombert
26/04/2026, 09:00
L’autrice de polar Angelina Delcroix publie un nouveau roman intitulé La fabrique du mal, après le succès commercial de Mémoires d’un expert psychiatre. Paru initialement en format poche, son précédent roman s’est écoulé à plus de 250.000 exemplaires et s’est imposé comme la meilleure vente d’un polar français en 2025, tous formats confondus.
26/04/2026, 06:30
Au fond du lac, de Jacopo de Michelis, traduit de l’italien par Anatole Pons-Reumaux et publié chez HarperCollins le 20 mai 2026, est un thriller qui explore la mémoire enfouie d’une île italienne où un meurtre ravive des secrets liés à la Seconde Guerre mondiale.
25/04/2026, 08:17
À deux pas du paradis, de James Frey, traduit de l’anglais (États-Unis) par Diniz Galhos, paraît chez Flammarion le 6 mai : dans une petite ville aisée du Connecticut, deux amies en quête de sensations fortes font vaciller l’équilibre d’un entre-soi privilégié, jusqu’à ce qu’une nuit de transgression bascule en drame.
25/04/2026, 07:01
Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.
24/04/2026, 11:54
Marilyn et Ella, d’Eliza Knight et Denny S. Bryce, paraît chez HarperCollins le 13 mai 2026 et revient sur la rencontre et l’amitié inattendue entre deux icônes du XXe siècle, la chanteuse Ella Fitzgerald et l’actrice Marilyn Monroe, dans un récit qui explore leur lutte commune pour s’imposer dans un univers dominé par les hommes. Une traduction de Carole Delporte.
24/04/2026, 08:13
Murielle Szac publie Laokratia aux éditions Collas, en librairie le 7 mai : un roman qui plonge dans les débuts de la guerre civile grecque à travers le destin d’une adolescente emportée dans la violence politique et les idéaux de justice.
24/04/2026, 07:45
Ma sœur chasseresse, de Philippe Arseneault, paraîtra le 5 mai 2026 chez Québec Amérique. Dans ce deuxième roman, l’auteur suit un écrivain québécois revenu temporairement au pays, où la promotion d’un livre qu’il juge lui-même médiocre fait surgir un malaise plus profond autour de l’identité, de la mémoire et du rapport à l’histoire.
23/04/2026, 08:26
Avec D’autres chants, de Jacek Dukaj, traduit du polonais par Charles Zaremba, les Éditions Rivages publient le 6 mai un roman situé à la croisée de la science-fiction, du fantastique et de l’uchronie, dans une autre Europe où la réalité obéit aux conceptions aristotéliciennes de la Forme et de la Matière.
23/04/2026, 06:50
Voici un roman de voix, de réminiscences et de fractures intimes où se mêlent famille, désir, pauvreté et clandestinité politique. La phrase, longue et sinueuse, épouse le désordre des consciences sans jamais perdre sa force. Un livre exigeant, parfois âpre, mais d’une intensité rare, qui transforme la mémoire en expérience de lecture.
22/04/2026, 16:01
C'est moins une rébellion abstraite contre la religion qu’une enfance saisie par l’injonction, la honte et le désir de fuite. Porté par une voix insolente, drôle et blessée, le roman suit Sato dans son refus de devenir l’« enfant pieux » qu’on exige de lui, jusqu’à faire de cette résistance intime une matière romanesque d’une intensité rare.
22/04/2026, 15:51
Pedro Gunnlaugur Garcia peint une fresque géographiquement hors norme qui traverse l’Italie, le Vietnam, l’Amérique et un futur abîmé. D’une génération à l’autre, guerres, exils, croyances et malentendus composent un récit où le grotesque voisine avec le chagrin. Un roman ample, mobile et tendu, qui fait de l’héritage moins un refuge qu’une matière instable, parfois toxique.
22/04/2026, 15:37
Le codicille des ombres, d’Olivier Sebban, paraît aux éditions Rivages et propose un récit ancré dans la peste de Marseille de 1720, où deux trajectoires humaines, marquées par la fuite, l’exil et la perte, interrogent la possibilité de survivre et de trouver une forme de lumière au cœur du désastre.
22/04/2026, 08:53
C’est au cœur de l’été. Le fils devenu Kathy vient d’être incinéré. La mère, le père et le fils cadet - le petit frère âgé de trente ans - se retrouvent dans la maison familiale qu’ils n’habitent plus depuis plusieurs années. Kathy est avec eux. Aucun ne perçoit sa présence. La mère, la dernière qui l’a vue vivante, semble la ressentir.
22/04/2026, 07:00
Hauterives, petit village de la Drôme, à l’aube du XXème siècle. Ferdinand Cheval (1836-1924), ancien facteur que l’on traite de vieux fou au village, façonne son propre tombeau dans le cimetière de son village, à moins d’un kilomètre de son Palais idéal. Peu à peu, au milieu des pierres tombales, s’élève une sculpture délirante.
21/04/2026, 08:00
Une fresque métaphysique monumentale où la philosophie d'Aristote devient la loi physique d'un univers en perpétuelle mutation. À travers l'errance de Hieronim Berbelek, stratège déchu cherchant à retrouver sa dignité dans un monde sculpté par la volonté de puissants démiurges, l'auteur polonais signe une œuvre d'une densité rare, mêlant habilement récit d'aventure, enjeux ontologiques et immersion sensorielle totale.
21/04/2026, 07:30
Voyages extraordinaires au Muséum, de Jacques Cuisin et Nicolas Gilsoul (Robert Laffont), en librairie le 13 mai, propose une immersion dans les collections méconnues du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, à travers le récit d’une exploration hors du commun qui met en scène la richesse du vivant et les coulisses invisibles de l’institution.
21/04/2026, 07:00
Sébastien Juillard signe le premier volet magistral de la saga de Sigdís Hröriksdóttir. Loin des sentiers battus, l'auteur nous entraîne dans une Scandinavie du VIIe siècle où l'acier des épées le dispute au givre des cœurs. Entre fresque historique et drame intime, ce roman impose une voix singulière, portée par une plume d'une précision chirurgicale et un sens du tragique hérité des anciens scaldes.
20/04/2026, 16:44
La Confusion, deuxième roman de Louisiane C. Dor, paraît le 6 mai : l’autrice y suit Coline Mayard, vingt ans, aspirant à l’amour et à un ailleurs, dont la rencontre avec un écrivain plus âgé bouleverse les repères et l’entraîne au cœur d’une relation et d’un foyer où les frontières se brouillent.
20/04/2026, 07:35
Terre et ciel, de Jean-Luc Raharimanana, paraît aux Éditions Rivages le 6 mai 2026 et propose une réécriture contemporaine du mythe malgache d’Ibonia, en suivant le parcours d’un héros promis à une princesse qu’il devra reconquérir au terme d’un long voyage initiatique.
18/04/2026, 08:23
L'or de la vie - Dépasser mes peurs et mes limites, signé par Manon Apithy et publié chez Robert Laffont, paraît le 13 mai : la championne olympique de sabre y retrace son parcours et livre une réflexion personnelle sur la réussite, entre exigences sportives, fragilités et quête d’équilibre.
18/04/2026, 07:17
Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).
17/04/2026, 11:48
Dans l’Utah, l’apparition d’arbres rouges luminescents fait vaciller l’ordre du monde. Marie-Lorna Vaconsin transforme ce surgissement végétal en roman d’anticipation politique, où se croisent traumatisme, emprise sectaire, enfance défigurée et espoir d’une riposte du vivant. Une fiction dense et âpre, qui fait de la forêt un révélateur de toutes les violences humaines.
17/04/2026, 11:43
Un livre qui offre une autre vision de l’École, débarrassée de ses fins utilitaristes et mise au service de la compréhension du monde. Un manuel qui offre des pistes aux enseignant·es pour maintenir une pratique d'exigence intellectuelle avec les élèves. Pour redonner du sens à l’École et au métier d'enseignant.
17/04/2026, 08:00
Avec Ravagés de splendeur, Guillaume Lebrun ne ressuscite pas seulement Héliogabale : il fait de son règne une scène de confrontation entre les corps, les croyances et le pouvoir. Porté par trois voix qui s’entrecroisent, le roman transforme la Rome antique en territoire de désir, de violence et de bascule politique, avec une langue qui éblouit autant qu’elle déborde.
16/04/2026, 12:56
L’eau n’est plus, dans cet essai, une simple question d’environnement. Simon Porcher en fait le point de rencontre des crises contemporaines : climat, agriculture, santé, énergie, inégalités, démocratie. En retraçant la longue histoire de sa maîtrise et de ses conflits, il montre comment une ressource tenue pour acquise devient le révélateur brutal de nos impasses collectives.
16/04/2026, 12:55
Avec Les Plus Jeunes Années du monde, roman de Marie-Lorna Vaconsin à paraître chez Actes Sud le 13 mai, l’autrice imagine un monde troublé par un phénomène inexplicable où des chênes se mettent à émettre une lumière rouge, tandis que deux trajectoires solitaires cherchent à renouer avec les autres.
16/04/2026, 09:29
Avec Fantômes et giboulées, Catherine Dufour signe un nouveau roman publié chez Robert Laffont, à paraître le 7 mai, où une femme transforme un refuge pour victimes de violences en lieu d’accueil pour les morts, mêlant humour, littérature et surnaturel autour d’une question simple : peut-on vraiment cohabiter avec les fantômes sans en payer le prix ?
16/04/2026, 08:04
Lily est rédactrice de notices. Elle aime les modes d’emploi clairs, que les choses soient à leur place et les procédures efficaces. Un jour, elle découvre le développement personnel et un mantra : « Libérez-vous en éliminant les problèmes un à un ».
16/04/2026, 07:00
Commenter cet article