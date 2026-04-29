Plus jamais seule(s)

« j’ai été violée et c’est banal comme un pou dans une cour de récréation »

À mi-chemin entre l’autobiographie et le recueil de poésie, l'autrice fait claquer les mots pour raconter ce qu’elle a vécu. Correction : ce qu’on lui a fait vivre. Ce qu’un homme a causé comme douleur – physique, psychologique, émotionnelle. Dans une langue puissante, farouche, vivante, elle parle à coeur ouvert du viol.

Si Jaane Peirtenom a écrit ce recueil, ce n’est pas par envie – vraiment, qui aurait envie d’attirer l’attention sur soi pour affirmer « Quelqu’un que j’aimais m’a brisée » ? Elle l’a fait par besoin. Par soif de se libérer, autant que faire se peut, de ce qu’elle a vécu. D’exorciser. Plus encore : elle l’a fait par nécessité. Pas seulement pour elle, mais pour toutes les personnes – et non pas seulement les femmes cisgenres, même si c’est le terme utilisé tout au long de ces pages – qui ont un jour subi cette violence.

« un danger en quatre lettres porté par des caleçons troués odeur béton mouillé de pisse de bière quatre lettres qui peuvent arriver à toutes les petites culottes qui traînent dehors mais qu’il est inimaginable de se figurer »

Ce texte est une lutte, un cri de rage. C’est dénoncer la violence de l’acte en lui-même, l’horreur qu’il représente, mais aussi tout ce qui suit, ce qui en découle bien malgré nous. Le doute, la culpabilité qui ronge, l’impression qu’en fait, finalement, on l’a mérité.

L’impatience des autres, de ceux (surtout ceux) qui ne comprennent pas, qui minimisent, qui rechignent à changer d’avis, à voir la vérité en face. Les remarques, les injonctions perpétuelles. Le système judiciaire, aussi, toujours, qui n’est pas à la hauteur. Qui ne condamne pas, presque jamais, ou alors pas assez pour punir à part égale.

« je pense moi aussi ma vie gâchée cinq ans de traitement trois ans de dépression et ce trou béant toujours prêt à recevoir le désespoir »

Jaane Peirtenom évoque avec brio l’impression de ne pas être une victime parfaite, la « violée idéale ». Celle qui pleure assez, celle qui a été brisée par un fou furieux derrière un arbre, celle qui a des preuves, celle qui est irréprochable. De la même manière, elle s’attaque à cette image du « bon gars », de ce mec bien rangé, qui a fait des études, apprécié des gens qui le connaissent.

Finalement, un mec qu’on croira lorsqu’il dira « Je n’ai rien fait, elle dit n’importe quoi » en réponse à des accusations. Celui dont on gâcherait la vie si on disait qu’il avait commis l’irréparable… Quoique, lui gâche-t-on vraiment la vie ? Finira-t-il en prison, lui ? En fait, n’a-t-elle pas de la chance d’avoir été violée par un mec bien, un mec comme lui ? De quoi se plaint-elle ? Et puis, si c’était si terrible, qu’est-ce qui l’empêchait de partir ?

« heureusement je prenais la pilule la dépersonnalisation m’empêche de savoir si tu as mis des capotes »

Depuis que j’écris des chroniques, j’utilise ce « on » neutre pour proposer un point de vue lissé, éditorialement correct. Sauf qu’avec le texte de Jaane Peirtenom, je n’en suis pas capable. Aujourd’hui, j’ai décidé d’écrire en tant que jeune femme face à des mots qui cognent, qui blessent, qui révèlent, qui expose une carcasse qui pourrit au coeur de nos sociétés depuis trop longtemps… Cette chronique n’est pas neutre, car le sujet abordé dans seule(s) mérite plus que ça. Il mérite que nous soyons toutes et tous, collectivement, d’une même et unique voix, en colère. Profondément et indéniablement en colère.

Ne vous avisez pas de me dire « Tous les hommes ne font pas ça, tous les hommes ne sont pas des monstres, tous les hommes ne sont pas des violeurs » ; je ne suis pas en mesure de l’entendre. Ce n’est pas la question, tout comme cet argument n’en est pas un. En lisant les mots de Jaane Peirtenom, l’évidence est là. Plutôt que de chercher à prouver qu’il y a des mecs bien, des vrais, prenez le temps de vous taire et d’écouter une autre voix. La voix de celles et ceux qui ont vécu l’indicible. Un tabou omniprésent. Un tabou chiffré. Un tabou que vous n’avez surtout pas envie de regarder en face… Je vous en prie : écoutez.

« lorsque le viol ne sera plus tabou le patriarcat n’aura plus rien pour lui lorsque le viol ne sera plus tabou les femmes n’auront plus peur elles sauront à quoi s’attendre et apprendront à se battre »

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com