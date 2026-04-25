En Allemagne, des retraités piégés par une fausse vente de livres

Un couple de retraités de Francfort-sur-l’Oder voulait vendre sa collection de livres, mais l’opération s’est transformée en escroquerie. Selon un communiqué de la police du Brandebourg, les deux victimes ont signalé l’affaire le 8 avril, après avoir compris qu’elles avaient été trompées par des inconnus.

Quand la collection devient appât

Selon les documents policiers, les retraités cherchaient à céder un ensemble d’ouvrages lorsqu’une prétendue société de médiation, présentée comme installée à Düsseldorf, s’est manifestée. Ses interlocuteurs affirmaient avoir trouvé un acheteur. Avant la vente, ils exigeaient toutefois la numérisation de la collection, opération dont le couple devait avancer les frais, avec la promesse d’un remboursement immédiat après la transaction.

Les victimes ont payé. Le communiqué ne précise pas le montant exact, mais évoque une somme importante. La société n’a ensuite plus répondu. Des enquêteurs de l’inspection Oder-Spree/Francfort-sur-l’Oder travaillent désormais sur ce dossier. À ce stade, l’autorité policière ne livre ni identité de suspects, ni qualification judiciaire détaillée au-delà du signalement pour fraude.

L’affaire s’inscrit dans une série plus large. La même direction explique être confrontée depuis un certain temps à des manœuvres fondées sur l’achat supposé de collections présentées comme précieuses. Les auteurs prennent souvent contact directement avec les propriétaires. Les enquêteurs estiment qu’ils peuvent disposer de données personnelles liées à d’anciens achats de volumes, ou repérer des vendeurs ayant eux-mêmes proposé leurs livres en ligne.

Faux acheteurs, vrais frais

Le mécanisme décrit repose sur un renversement simple : le vendeur, attiré par un prix espéré, devient payeur. Les sommes réclamées changent selon les cas : inscription dans un registre, caution, frais de notaire, numérisation, achat de volumes complémentaires censés augmenter la valeur de l’ensemble.

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La police de Saxe décrit une variante proche, dans laquelle de faux professionnels ciblent notamment des possesseurs de collections Brockhaus ou Bertelsmann, puis prétendent augmenter le produit de la vente par l’achat de compléments coûteux.

Le phénomène ne se limite pas au Brandebourg. Le programme allemand de prévention policière Polizei Beratung rattache ces pratiques aux fraudes autour de fac-similés et de répliques, vendus à des personnes âgées comme des placements à forte valeur. L’organisme précise que les victimes peuvent être poussées à souscrire des crédits, alors que les livres remis ne correspondent pas à la valeur annoncée.

Dans le ressort de la police du Brandebourg, trois autres dossiers illustrent l’ampleur possible du préjudice. À Schwedt, une femme de 85 ans a échappé à un virement à quatre chiffres grâce à l’intervention rapide de proches. Dans un autre cas ouvert le 20 mars, une femme de 61 ans a contracté un crédit avant de transférer une somme à cinq chiffres. En septembre 2025, un homme de 75 ans a évité une perte similaire après l’alerte de sa banque.

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La police recommande de se défier des gains ou produits de vente très élevés, de vérifier la réalité d’un intermédiaire, de consulter des proches et de solliciter des offres alternatives auprès d’antiquariats locaux. Elle conseille aussi d’interroger la logique et le montant des frais réclamés, puis de ne pas transférer d’argent important à des personnes inconnues.

Crédits photo : Mimi Rochelle CC BY NC ND 4.0

Par Cécile Mazin

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