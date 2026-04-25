En Allemagne, des retraités piégés par une fausse vente de livres

En Allemagne, la police du Brandebourg alerte sur une escroquerie visant des particuliers qui cherchent à vendre leurs collections de livres. Sous couvert de trouver un acheteur, de faux intermédiaires réclament des frais de numérisation, d’enregistrement ou de notaire. Une fraude de proximité où la valeur supposée du livre sert d’appât.
Le 25/04/2026 à 11:40 par Cécile Mazin
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25/04/2026 à 11:40
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Un couple de retraités de Francfort-sur-l’Oder voulait vendre sa collection de livres, mais l’opération s’est transformée en escroquerie. Selon un communiqué de la police du Brandebourg, les deux victimes ont signalé l’affaire le 8 avril, après avoir compris qu’elles avaient été trompées par des inconnus.
Selon les documents policiers, les retraités cherchaient à céder un ensemble d’ouvrages lorsqu’une prétendue société de médiation, présentée comme installée à Düsseldorf, s’est manifestée. Ses interlocuteurs affirmaient avoir trouvé un acheteur. Avant la vente, ils exigeaient toutefois la numérisation de la collection, opération dont le couple devait avancer les frais, avec la promesse d’un remboursement immédiat après la transaction.
Les victimes ont payé. Le communiqué ne précise pas le montant exact, mais évoque une somme importante. La société n’a ensuite plus répondu. Des enquêteurs de l’inspection Oder-Spree/Francfort-sur-l’Oder travaillent désormais sur ce dossier. À ce stade, l’autorité policière ne livre ni identité de suspects, ni qualification judiciaire détaillée au-delà du signalement pour fraude.
L’affaire s’inscrit dans une série plus large. La même direction explique être confrontée depuis un certain temps à des manœuvres fondées sur l’achat supposé de collections présentées comme précieuses. Les auteurs prennent souvent contact directement avec les propriétaires. Les enquêteurs estiment qu’ils peuvent disposer de données personnelles liées à d’anciens achats de volumes, ou repérer des vendeurs ayant eux-mêmes proposé leurs livres en ligne.
Le mécanisme décrit repose sur un renversement simple : le vendeur, attiré par un prix espéré, devient payeur. Les sommes réclamées changent selon les cas : inscription dans un registre, caution, frais de notaire, numérisation, achat de volumes complémentaires censés augmenter la valeur de l’ensemble.
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La police de Saxe décrit une variante proche, dans laquelle de faux professionnels ciblent notamment des possesseurs de collections Brockhaus ou Bertelsmann, puis prétendent augmenter le produit de la vente par l’achat de compléments coûteux.
Le phénomène ne se limite pas au Brandebourg. Le programme allemand de prévention policière Polizei Beratung rattache ces pratiques aux fraudes autour de fac-similés et de répliques, vendus à des personnes âgées comme des placements à forte valeur. L’organisme précise que les victimes peuvent être poussées à souscrire des crédits, alors que les livres remis ne correspondent pas à la valeur annoncée.
Dans le ressort de la police du Brandebourg, trois autres dossiers illustrent l’ampleur possible du préjudice. À Schwedt, une femme de 85 ans a échappé à un virement à quatre chiffres grâce à l’intervention rapide de proches. Dans un autre cas ouvert le 20 mars, une femme de 61 ans a contracté un crédit avant de transférer une somme à cinq chiffres. En septembre 2025, un homme de 75 ans a évité une perte similaire après l’alerte de sa banque.
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La police recommande de se défier des gains ou produits de vente très élevés, de vérifier la réalité d’un intermédiaire, de consulter des proches et de solliciter des offres alternatives auprès d’antiquariats locaux. Elle conseille aussi d’interroger la logique et le montant des frais réclamés, puis de ne pas transférer d’argent important à des personnes inconnues.
Crédits photo : Mimi Rochelle CC BY NC ND 4.0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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La plus importante maison d’édition de Russie, Eksmo, est visée par une nouvelle opération des forces de l’ordre. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs de ses locaux dans le cadre d’une enquête liée à la diffusion de contenus qualifiés de « propagande LGBT », selon des informations rapportées par l’agence officielle TASS, reprise par l'AFP.
21/04/2026, 17:31
L'édition hausse le ton face à Amazon. S'exprimant sur la « prolifération de faux livres, notamment en jeunesse », le président du Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne (Média-Participations), a accusé la multinationale Amazon de « parasitisme ». Il estime que la vente de ces contenus sur la plateforme constitue une « tromperie aggravée du consommateur ».
21/04/2026, 15:46
La romancière Camille Laurens a été nommée présidente de la Maison Roger Martin du Gard, à Sérigny (Orne), explique Ouest-France. Membre du jury du prix Goncourt, elle succède à la tête de ce lieu consacré à l’écrivain, prix Nobel de littérature en 1937, dont elle devra accompagner les activités et la gestion.
21/04/2026, 14:54
À Milan, l’assemblée des actionnaires de Mondadori a validé les comptes 2025 et Marina Berlusconi salue un groupe « fort et robuste ». Une sacrée posture au moment même où le marché italien du livre recule. Derrière ce contraste, un fait central : le premier éditeur du pays transforme sa puissance financière en promesse de nouvelles opérations.
21/04/2026, 14:53
Sur TV5 Monde, Boualem Sansal banalisait son départ de Gallimard et son arrivée chez Grasset. L’entretien produit l’effet inverse. Entre limogeage d’Olivier Nora, inquiétudes sur la liberté éditoriale et questions sur son positionnement politique dans l’orbite médiatique de Vincent Bolloré, le transfert de l’écrivain prend la forme d’un concentré des tensions qui traversent aujourd’hui l’édition française.
21/04/2026, 12:44
En Russie, la progression des livres patriotiques dépasse désormais la seule logique de vente. Soutenue par des recommandations officielles, par la modernisation annoncée des bibliothèques scolaires et par des listes de lecture destinées aux régions, cette production entre dans une politique culturelle structurée. Les éditeurs répondent ainsi à une demande de marché désormais relayée, organisée et amplifiée par l’État.
21/04/2026, 12:34
La société EMCG, pour « Éditions en Mouvement et de Créations Graphiques », a été placée en liquidation judiciaire en mars dernier, a appris ActuaLitté. Reprise par les associés Frédéric Presles et Stéphane Salord à l'entrée de la décennie 2020, la structure créée par Marc Crès en 2000 s'est retrouvée dans « une impasse » en raison, notamment, du contexte économique.
21/04/2026, 11:26
Un manuscrit de Gacela de la raíz amarga, acquis en Allemagne par Miguel Poveda, a révélé au verso un court texte inédit attribué à Federico García Lorca. La philologue Pepa Merlo en défend l’authenticité en croisant analyse de la graphie, étude du contenu et comparaison avec d’autres pièces conservées dans les archives de l’auteur.
21/04/2026, 11:10
Vincent Bolloré n’a pas été le seul à se défendre en attaquant, dans les colonnes de son JDD, à la suite du limogeage d'Olivier Nora. Pascal Meynadier, secrétaire général du journal et de JDNews, et ancien rédacteur en chef de la revue d’extrême droite Éléments, a lui aussi pris la plume pour brocarder les « pleureuses bienpensantes », tout en dressant un portrait de l’éditeur jugé pour le moins discutable par nombre d’observateurs. Denis Olivennes a répondu à ce papier du 19 avril, qui « fleure bon (ou plutôt mauvais) les années 30 »...
20/04/2026, 18:18
Le zoologiste britannique Desmond Morris, figure majeure de la vulgarisation scientifique et auteur du best-seller Le Singe nu, est mort le 19 avril à l’âge de 98 ans. Son fils, Jason Morris, a salué « une vie entière de découvertes, de curiosité et de créativité », rappelant que son père « a continué à écrire et à peindre jusqu’à sa mort », relaie l'AFP.
20/04/2026, 17:33
L’American Library Association (ALA) publie son rapport annuel sur l’état des bibliothèques américaines en 2025, révélant une hostilité sans précédent envers la diversité éditoriale. Avec 4 235 titres uniques visés, la censure atteint des sommets historiques sous l’impulsion de groupes de pression organisés. Ce bilan, marqué par une politisation croissante des collections publiques, redéfinit les enjeux de la liberté d’expression pour l’industrie du livre mondiale.
20/04/2026, 17:13
Ian Watson, écrivain britannique de science-fiction parmi les plus singuliers de sa génération, est mort à Gijón, en Espagne, à l’âge de 82 ans. Né à St Albans, en Angleterre, il laisse derrière lui une œuvre abondante et exigeante, qui aura durablement marqué le genre par son ambition intellectuelle et sa liberté formelle.
20/04/2026, 11:58
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