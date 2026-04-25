Des archives inédites exhument les secrets d'Atto Melani, chanteur et espion de Louis XIV

La redécouverte, à Livourne, d’un ensemble d’archives attribué à Atto Melani remet en circulation une figure singulière du XVIIe siècle européen. Comme le relate l'agence ANSA, ce fonds tenu pour disparu depuis 1907 a resurgi dans la Biblioteca Labronica, au sein de l’Autografoteca Bastogi.

Une trouvaille dans 60.000 autographes

L’ensemble a été identifié dans une masse de plus de 60.000 pièces manuscrites et la ville de Livourne confirme l’ampleur de ce patrimoine : 120.000 livres, 1.500 manuscrits et 60.000 autographes, dont le noyau Bastogi, entré dans les collections communales en 1923.

Cette découverte concerne plus de 1.300 lettres confidentielles émanant de souverains, princes, papes, cardinaux, secrétaires d’État, espions et diplomates. Le quotidien ajoute que ces feuillets correspondent aux membres épars des 110 volumes de la correspondance secrète de Melani, recherchés depuis plus d’un siècle.

Pour le public francophone, Atto Melani mérite d’être situé avec précision. Né à Pistoia en 1626 et mort à Paris en 1714, il fut d’abord un chanteur castrat, puis un intermédiaire très recherché dans les affaires de cour.

L’extrait de Roger Freitas publié par Cambridge University Press rappelle qu’il servit très tôt Mattias de’ Medici, gagna la faveur d’Anne d’Autriche et attira l’attention de Mazarin avant de glisser progressivement de la scène vers la négociation.

Un dossier entre musique, cour et conclaves

Cette trajectoire éclaire la nature du dossier retrouvé. Melani était un serviteur des Médicis, de Mazarin et surtout de Louis XIV, utilisé à la cour pontificale et pendant les conclaves. La formule dessine moins un aventurier qu’un passeur de messages, à l’aise dans les circuits du pouvoir européen.

Le lieu du repérage compte tout autant que les documents, car la Biblioteca Labronica conserve aussi des autographes de Giacomo Leopardi et Galileo Galilei, des manuscrits d’Ugo Foscolo et des imprimés anciens du XVIIe siècle. Voir apparaître, dans un tel ensemble, un corpus lié à Melani donne aussitôt à l’annonce une portée documentaire de premier rang.

Le calendrier renforce encore l’intérêt de l’affaire. Ce retour survient pendant les célébrations du quadricentenaire de la naissance de Melani, réunies sous l’intitulé Atto400. D'ailleurs, Pistoia est actuellement titulaire du Graal : capitale italienne du livre 2026.

Ce chevauchement produit un effet concret : des rendez-vous à Livourne et à Pistoia consacrés au fonds réapparu, ville qui déroulera sur 2026 plus de 1.500 initiatives sur l’année. L’archive retrouvée entre ainsi, sans délai, dans un programme public de présentation, de travail scientifique et de transmission.

Musique, maëstro :

Crédits photo : Sailko CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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