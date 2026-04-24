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Sylvie Le Bihan récompensée par le Prix de l’Académie de Bretagne 2026

L’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire a attribué son Prix 2026 à Sylvie Le Bihan pour son ouvrage L’ami Louis, publié aux éditions Denoël. La décision a été prise lors de la séance du mois d’avril. La remise officielle du prix aura lieu le mardi 16 juin à l’Hôtel de ville de Nantes.

Le 24/04/2026 à 18:09 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

24/04/2026 à 18:09

Hocine Bouhadjera

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Dans ce livre, Sylvie Le Bihan propose un portrait de l’écrivain Louis Guilloux, figure majeure de la littérature du XXe siècle, notamment connu pour Le Sang noir. L’autrice retrace une vie partagée entre Saint-Brieuc, Paris et Venise, tout en mettant en lumière les liens de Guilloux avec des personnalités telles que Jean Grenier, André Malraux ou encore Albert Camus, avec lequel il entretenait une amitié étroite.

Le récit adopte une double perspective : à travers la trajectoire de Louis Guilloux se dessine également celle de la narratrice, Élisabeth Daguin, engagée dans une quête de ses origines. Cette approche permet d’articuler biographie littéraire et fiction romanesque, tout en faisant écho aux thématiques sociales chères à Guilloux, notamment celles liées aux « petites gens ».

Le jury a salué la maîtrise narrative de Sylvie Le Bihan, soulignant un équilibre réussi entre documentation et écriture romanesque, ainsi qu’un travail qui invite à redécouvrir l’œuvre de Guilloux.

Présidé par Ghislaine Lejard, le jury du prix réunissait Jean Boislève, Michel Germain, Teodoro Gilabert, Claire Giraud-Labalte, Florence Ladmirault, Ghislaine Lejard, Jean-Louis Liters, Alain Ollivier, Jean-Yves Paumier et Dominique Pierrelée.

Avant de désigner la lauréate, le jury avait retenu une sélection finale composée de trois ouvrages : Nourrices de Séverine Cressan (éditions Dalva), La mauvaise joueuse de Victor Jestin (Flammarion) et L’ami Louis de Sylvie Le Bihan (Denoël).

Avec ce prix, l’Académie distingue une œuvre à la croisée des genres, qui conjugue exigence littéraire, ancrage biographique et regard sensible sur une figure majeure de la littérature française.

Le prix de l’Académie 2025 avait été attribué à Patrice Jean pour son roman La Vie des spectres, publié au Cherche Midi.

L’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, fondée en 1949 par Bernard Roy et François Lacroix, œuvre à la promotion de la langue française et de la francophonie. D’abord appelée Académie Régence, elle prend son nom actuel en 1952. Elle réunit une trentaine de membres issus de divers horizons culturels, qui contribuent à des publications, conférences et événements.

L’institution attribue chaque année plusieurs prix littéraires et publie des Cahiers thématiques. Basée à Nantes, elle est aujourd’hui dirigée par le chancelier Dominique Pierrelée, entouré d’un bureau structuré. Elle développe également des actions autour de la francophonie, des relations éditoriales et de la vie littéraire régionale.

Crédits photo : Sylvie Le Bihan (© Eric Garault, Denoël)

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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L'ami Louis

Sylvie Le Bihan

Paru le 20/08/2025

423 pages

Editions Denoël

22,50 €

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