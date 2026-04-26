Mineurs et narcotrafic : La fabrique du mal, le thriller d'Angelina Delcroix

Avec ce nouvel ouvrage, la romancière rejoint le catalogue des éditions Michel Lafon. Elle s’appuie sur sa double expérience d’écrivaine et de psychocriminologue pour développer une intrigue centrée sur des adolescents impliqués dans des réseaux criminels, notamment comme exécutants pour des organisations de narcotrafic.

L’intrigue se déroule à Marseille, au moment de la rentrée scolaire. Plusieurs signalements d’absences préoccupent les éducateurs de prévention du 13e arrondissement. L’un des cas retient particulièrement l’attention d’Anders, éducateur expérimenté : Oscan, quinze ans, se replie sur lui-même, s’isole dans sa chambre et multiplie les sessions de jeux en ligne. Après avoir accepté un rendez-vous avec un interlocuteur anonyme, l’adolescent disparaît.

Cette disparition ravive le souvenir d’un autre jeune, Djibril, introuvable depuis un an. Dans le même temps, deux corps de mineurs sont découverts pendus et mutilés dans les calanques. L’un des adolescents était suivi par l’association de prévention où travaille Anders. Convaincu de l’existence d’un danger structuré visant les jeunes du quartier, il tente d’alerter son entourage et les autorités.

L’enquête mobilise également Ariane, psychocriminologue appelée en renfort. Chargée d’établir le profil du ou des auteurs, elle se heurte à l’absence de lien évident entre les disparitions et les meurtres. Tandis que de nouveaux corps sont découverts, la pression s’intensifie autour de l’enquête, tant sur le plan professionnel que personnel.

Le récit articule ainsi enquête criminelle et analyse des trajectoires adolescentes, en interrogeant les mécanismes d’emprise, les responsabilités éducatives et les limites de l’action sociale face à des phénomènes de violence organisée.

Les éditions Michel Lafon nous en proposent les premières pages :

Angelina Delcroix est romancière et psychocriminologue en Vendée. Autrice de nombreux thrillers dont Mémoires d’un expert psychiatre, Ne la réveillez pas, Synopsix ou encore Leurs Secrets, elle plonge dans la psyché de ses personnages avec une précision remarquable.

Par Cécile Mazin

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