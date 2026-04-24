Les silencieuses d'Anna McPartlin : des silences beaucoup trop bruyants

Mary Shea est une jeune policière dans le comté de Kerry, elle est cantonnée à des tâches administratives et elle est habituée aux sarcasmes machistes de ses collègues. Elle végète en aspirant des jours meilleurs.

Elle vit seule dans un cottage loué dans une ferme où elle s’est liée d’amitié avec le fils du fermier qui cache son homosexualité, et sait pertinemment que si un jour elle se marie, elle ne pourra plus exercer son métier. Un matin glacial de janvier, elle découvre un nouveau-né poignardé sur la plage.

Dans ce pays ultra conservateur et très pratiquant, cet acte est inimaginable, des policiers de Dublin débarquent en renfort pour enquêter après que le curé ait, bien sûr, baptisé l’innocente victime. Parce qu’elle parait plus intuitive et intelligente que les autres membres de la brigade du comté, l’inspecteur en charge de l’enquête prend Mary Shea comme assistante au grand étonnement de tous : pour eux, une

femme ne peut pas et ne sait pas investiguer.

Les silencieuses d'Anna McPartlin est plus qu’une enquête policière, c’est l’histoire du combat des femmes en Irlande pour être reconnues et considérées, c’est le combat d’une seule Irlandaise dans un milieu masculin hostile, soutenue silencieusement et discrètement par les autres. On l’observe, on ne lui pardonne rien, elle est jugée en permanence, mais elle tient bon parce qu’en elle bouillonne la rage de l’injustice qui condamne les femmes à être de simples mères de famille, de bonnes épouses, ou des béquilles pour des hommes imbus de virilité.

« Le fait divers est souvent un miroir peu flatteur de notre société », tuer un innocent est la pire des cruautés, tous les regards du pays sont tournés vers ce village dans lequel règnent les non-dits et beaucoup d’histoires de familles dont il n’est pas toujours bon d’y mettre son nez. Une société qui vit dans le secret de la confession et qui est corsetée par le machisme ne peut que se fissurer, car le poids du silence peut transformer un innocent en coupable, une victime en bourreau.

Anna McPartlin s’est basée sur une histoire vraie pour écrire ce roman remarquable et terriblement prenant, et qui a laissé de traces en Irlande au début des années 80. Le meurtre d’un enfant dans le comté de Kerry, où elle vivait adolescente, a été l’occasion d’une véritable chasse aux sorcières contre les femmes dites « vieilles filles » montrées du doigt, car à cette époque, une femme non mariée était suspecte, et le terrible sort que subissaient les mères célibataires, enfermées dans des

couvents pour laver l’honneur de la famille.

Ses souvenirs d’enfance sur ce territoire battu par le vent et la pluie, sont magnifiquement restitués, climat et caractères de ses habitants, par une écriture d’une intelligente et sensible précision. Ce roman est « intense » dit-elle, intense par le sordide du fait divers, mais intense aussi par l’enquête menée par cette femme courageuse et entêtée qui doit se battre plus que les autres pour se faire entendre.

C’est un roman qui rappelle combien cette société pouvait être odieuse, arbitraire et tyrannique envers les femmes et qui ne se rendait pas compte du mal que cela pouvait engendrer. Une nation qui ignore et maltraite une partie d’elle-même et de ses minorités est responsable de ses dérives et de ses conséquences.

Et c’est rarement le diable qui commet des crimes, mais le plus souvent, une chaîne sans fin d’asservissements : « ce ne sont que des âmes perdues et désespérées qui commettent les pires horreurs ». Ce roman est salutaire dans cette période où une nostalgie malsaine d’une soi-disant masculinité perdue déferle sur les réseaux, relayée par une génération qui n’a jamais connu la discrimination et ses souffrances.

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Le livre d'Anna McPartlin a écrit plus qu’un policier, un roman qui dénonce une transmission culturelle inique qui perpétuait l’acceptation de la soumission des femmes et qui nous engage aujourd’hui à la vigilance.

Par Christian Dorsan

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