Les cocktails comme vous ne les avez jamais lus

Dans cet essai, Léo Henry s’intéresse à la culture du cocktail en la replaçant dans une perspective large, où se croisent histoire, sociologie et imaginaires contemporains. Loin de se limiter à une approche technique ou gastronomique, il examine les récits et les représentations qui entourent ces boissons, depuis leurs racines marquées par des contextes coloniaux jusqu’à leur transformation en objets de prestige dans des univers liés au luxe.

À travers des exemples tirés de la culture populaire, des références à des recettes emblématiques et des détours narratifs, l’auteur interroge ce que les cocktails disent de notre rapport au goût, à l’alcool, mais aussi aux questions de genre et de pouvoir. L’ensemble compose une réflexion critique sur une pratique largement diffusée, en mettant en lumière ses dimensions symboliques et sociales, sans pour autant perdre en accessibilité.

Les éditions Rivages vous proposent un extrait en avant-première :

Léo Henry est un auteur reconnu pour la singularité de son écriture et la richesse de ses univers. Il a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels Héctor et l’autre côté, Hildegarde ou encore La panse. Son travail a été distingué par plusieurs récompenses, dont le Grand Prix de l’Imaginaire et le prix SGDL des littératures de l’imaginaire pour Les Trois livres qu’Absalon Nathan n’écrira jamais, confirmant sa place dans le paysage littéraire contemporain.

Par Clotilde Martin

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