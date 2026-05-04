Le roman feel-good qui sent la mer

Anna voit son été basculer lorsque ses examens tournent mal et que son compagnon décide de partir seul en voyage. Alors qu’elle se retrouve sans perspective, une opportunité inattendue s’offre à elle : rejoindre sa tante dans une petite librairie nichée en Cornouailles.

Sur place, entre les plages, les soirées estivales et les rayonnages de livres, elle découvre un univers propice aux rencontres et aux remises en question. Peu à peu, la librairie devient un lieu de transformation, où le calme apparent laisse place à une forme de magie discrète qui l’amène à reconsidérer ses choix et ses désirs.

AVANT-CRITIQUE - Comment une librairie bouleverse une vie entière

Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Gracie Page vit à Londres et signe ici son premier roman. Elle nourrit un intérêt marqué pour les librairies et les univers qu’elles abritent, un imaginaire qui irrigue son écriture.

En dehors de la fiction, elle évoque volontiers son goût pour les promenades avec son chien, la musique pop et la pâtisserie, autant d’éléments qui participent à l’atmosphère de ses récits.

Par Clotilde Martin

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