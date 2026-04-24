Derrière le livre d'Éric Ciotti, la plume du rédacteur en chef du JDD ?

Selon des informations révélées par La Lettre, le rédacteur en chef du Journal du dimanche, Raphaël Stainville, aurait participé à la rédaction du livre d’Éric Ciotti, Je ne regrette rien, paru chez Fayard en juin 2025. Déjà sollicité pour d’autres ouvrages, il aurait également été impliqué, toujours comme prête-plume, dans Bannie, le livre de l’ancienne directrice de RT France Xenia Fedorova, publié en mars 2025. Dans les deux cas, il aurait été missionné par la direction de Fayard pour recueillir les propos des auteurs et les mettre en forme.
Le 24/04/2026 à 17:09 par Hocine Bouhadjera
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24/04/2026 à 17:09
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L’ouvrage, publié sous la signature du président de l’Union des droites pour la République, revient sur la rupture d’Éric Ciotti avec Les Républicains et sur son rapprochement avec le Rassemblement national après les législatives de 2024.
Fayard présente le livre comme une justification politique : « Aujourd’hui, comme jamais, je ne regrette rien, et l’heure est venue de dire pourquoi », lit-on dans la présentation de l’éditeur. Depuis, il a été élu maire de Nice, à l’issue des municipales de 2026.
Raphaël Stainville aurait été sollicité directement par Lise Boëll, présidente-directrice générale de Fayard depuis juin 2024, afin de recueillir les confidences d’Éric Ciotti puis de les mettre en forme. L’affaire est sensible pour une raison simple : Raphaël Stainville n’est pas seulement un professionnel de l’édition ou un prête-plume discret. Il est aussi rédacteur en chef du JDD, et intervient régulièrement sur CNews.
Les relations entre Éric Ciotti et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD, n’auraient pas toujours été simples. L’ancien patron de Valeurs actuelles n’avait pas épargné l'homme politique lorsqu’il dirigeait encore LR. Mais les rapports se seraient depuis apaisés, et l’actualité du président de l’UDR est désormais suivie de près par le JDD et JDNews.
Le cas n’est pas sans rappeler celui de Jean-François Achilli. En 2024, l’ex-intervieweur politique de franceinfo avait été suspendu à titre conservatoire après les révélations du Monde sur sa possible participation au livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, finalement publié chez Fayard le 9 novembre 2024.
Radio France l’avait ensuite licencié pour faute grave, évoquant des « manquements répétés aux obligations déontologiques » liées aux collaborations extérieures. Le journaliste avait contesté la présentation des faits, affirmant avoir seulement été sollicité et avoir formulé des retours, sans accord formalisé de coécriture. Il s'est depuis recasé chez Sud Radio, où il conduit l'interview politique matinale.
Au regard des pratiques déjà observées au sein de la sphère médiatique de Vincent Bolloré depuis de nombreuses années à présent — et de leur extension de plus en plus visible au secteur de l’édition, et même de la librairie — il est peu probable que Raphaël Stainville connaisse un sort comparable.
La Lettre affirme en outre que ce ne serait pas un cas isolé. Raphaël Stainville aurait également participé à Bannie, le livre de Xenia Fedorova, ancienne directrice de RT France, paru chez Fayard en mars 2025. Un récit de combat contre ce que l’autrice décrit comme une mise au silence après l’interdiction de RT France dans le contexte de la guerre en Ukraine.
Cette possible récurrence pourrait suggérer, si les informations sont confirmées, l’existence d’un circuit éditorial interne dans lequel certains journalistes de la sphère Bolloré pourraient prêter leur plume à des ouvrages politiques ou idéologiques publiés par une maison du même périmètre.
Une pratique qui n’est pas nécessairement illégale en elle-même, mais qui peut poser problème selon les conditions dans lesquelles elle a été exercée : déclaration à l’employeur, autorisation, rémunération, conflits d’intérêts éventuels et transparence vis-à-vis du public. Elle interroge en tout cas sur la séparation entre information, commentaire politique et accompagnement éditorial.
Le nouveau Fayard a concentré les critiques visant le Hachette sous influence Bolloré, avant que la crise ne gagne, de manière plus spectaculaire encore, la maison Grasset. Depuis l’arrivée de Lise Boëll à sa tête, la maison s’est imposée comme l’un des principaux lieux éditoriaux de la « bollosphère », avec une série de publications très marquées à droite : Jordan Bardella, Philippe de Villiers, Alain de Benoist, le cardinal Robert Sarah, ou encore Éric Zemmour.
Une orientation qui suscita jusque chez certains héritiers du groupe des critiques publiques, Eliane Calmann-Lévy estimant que Fayard, le JDD et Europe 1 devraient être revendus directement à Bolloré afin de rendre à Hachette Livre une « réelle neutralité politique ». Une autre époque, en somme...
À LIRE - Fayard : la maison d’édition au cœur des polémiques
Le Prix des Hussards, présidé par Éric Naulleau - chroniqueur sur CNews et auteur publié chez Fayard - offre aussi un éclairage récent sur les circulations au sein de cet écosystème. Lors de cette édition, un prix spécial a ainsi été attribué à Philippe de Villiers, lui aussi figure régulière de CNews et auteur chez Fayard, pour l’ensemble de son œuvre.
Une distinction inédite, aucune récompense de ce type n’ayant été décernée lors des éditions précédentes. Le prix est doté de 10.000 euros par Vivendi. La devise du prix ? : « Un coup d’épée, une porte qui claque et ne jamais se soumettre. »
Le nom de Raphaël Stainville avait déjà émergé dans une autre polémique médiatico-déontologique : l’affaire Stanislas, du nom de l’établissement privé parisien au cœur de vives critiques début 2024, après des révélations de Mediapart sur son fonctionnement interne et certaines pratiques éducatives.
Dans ce contexte, Arrêt sur images avait pointé un possible conflit d’intérêts. Raphaël Stainville avait co-signé dans le JDD une double page prenant la défense de l’établissement, sans mentionner des liens personnels avec celui-ci. Comme l’a relevé la journaliste Nassira El Moaddem, il est à la fois ancien élève, ancien parent d’élève, et frère d’un membre de la direction de l’établissement.
Toujours selon ces éléments, ces liens n’avaient pas été explicités dans l’article du JDD, ni lors de ses interventions audiovisuelles. Interrogé, Raphaël Stainville avait contesté toute partialité, estimant que ces éléments n’affectaient pas son traitement du sujet.
Cette nouvelle information ouvre un nouveau front dans le débat sur les liens entre presse, édition et pouvoir politique, déjà vif depuis les recompositions successives chez Hachette et dans les titres de Lagardère, dont la stratégie d’alignement éditorial suscite toujours autant de crispations.
À LIRE - Denis Olivennes furieux : le JDD accusé de relents antisémites
Ni Raphaël Stainville, ni Éric Ciotti n’ont répondu aux demandes de La Lettre. Contactée par ActuaLitté au sujet du rôle éventuel de Raphaël Stainville dans la rédaction de plusieurs ouvrages publiés par Fayard, ainsi que des pratiques de recours à des prête-plumes au sein de la maison, Lise Boëll n’a pas répondu à nos sollicitations, à l’heure de la publication.
Crédits photo : Éric Ciotti lors de l’EPP Summit, Bruxelles, 23 mars 2023 (European People's Party, CC BY 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Le règlement conclu entre Anthropic et des titulaires de droits sur des centaines de milliers de livres entre dans sa phase décisive. L’audience d’approbation finale, prévue mi-mai, validera un accord de 1,5 milliard de dollars. L'implication des ayants droit face aux enjeux juridiques place ce dossier au cœur des rapports de force opposant industrie du livre et intelligence artificielle.
21/04/2026, 10:35
Le zoologiste britannique Desmond Morris, figure majeure de la vulgarisation scientifique et auteur du best-seller Le Singe nu, est mort le 19 avril à l’âge de 98 ans. Son fils, Jason Morris, a salué « une vie entière de découvertes, de curiosité et de créativité », rappelant que son père « a continué à écrire et à peindre jusqu’à sa mort », relaie l'AFP.
20/04/2026, 17:33
L’American Library Association (ALA) publie son rapport annuel sur l’état des bibliothèques américaines en 2025, révélant une hostilité sans précédent envers la diversité éditoriale. Avec 4 235 titres uniques visés, la censure atteint des sommets historiques sous l’impulsion de groupes de pression organisés. Ce bilan, marqué par une politisation croissante des collections publiques, redéfinit les enjeux de la liberté d’expression pour l’industrie du livre mondiale.
20/04/2026, 17:13
Le départ d’Olivier Nora de la maison Éditions Grasset, dans le sillage de la prise de contrôle du groupe Hachette Livre par Vincent Bolloré, agit comme un révélateur. Derrière la crise éditoriale, une question émerge : que deviennent les salariés, privés de tout outil juridique face à un basculement idéologique qu’ils ne maîtrisent pas ?
20/04/2026, 16:32
Ian Watson, écrivain britannique de science-fiction parmi les plus singuliers de sa génération, est mort à Gijón, en Espagne, à l’âge de 82 ans. Né à St Albans, en Angleterre, il laisse derrière lui une œuvre abondante et exigeante, qui aura durablement marqué le genre par son ambition intellectuelle et sa liberté formelle.
20/04/2026, 11:58
Près de quatre-vingt-dix ans après leur publication, onze récits liés à la guerre civile espagnole ressurgissent dans le sillage de Manuel Chaves Nogales. Retrouvés dans Madrid, une revue imprimée en France pour les exilés espagnols, ils nourrissent à la fois une controverse d’attribution et une relecture précieuse d’un écrivain majeur du reportage européen, longtemps resté dans l’ombre.
20/04/2026, 10:55
La crise déclenchée par le départ d’Olivier Nora de Grasset s’étend désormais à l’ensemble du groupe Hachette. Dans une tribune, des auteurs publiés chez Stock dénoncent la « destruction » de leur maison sœur et se disent prêts à rompre à leur tour. Au-delà du cas Grasset, c’est l’équilibre entre indépendance éditoriale et contrôle actionnarial qui se retrouve ouvertement contesté.
20/04/2026, 06:30
La Chine renforce son contrôle sur les livres destinés aux enfants imposant une surveillance accrue aux éditeurs , afin de garantir leur conformité aux orientations politiques nationales. Ce durcissement, qui concerne aussi bien la création locale que les traductions, redéfinit les pratiques éditoriales et confirme le rôle stratégique attribué à la littérature jeunesse dans la politique culturelle du pays.
18/04/2026, 11:01
La rue de Valois se moquerait-elle du monde, en général, et des institutions républicaines en particulier ? René Pilato, député de Charente, adresse à ActuaLitté un courrier dénonçant un décalage croissant entre les ambitions du législateur et les arbitrages administratifs, accusés de réintroduire des équilibres contestés.
18/04/2026, 09:48
Les festivals littéraires ne se résument ni à trois jours de rencontres ni à une succession de signatures. L’étude que dévoile le réseau RELIEF mesure, pour la première fois à cette échelle, le travail de fond mené toute l’année : ateliers, résidences, actions scolaires, projets en prison, à l’hôpital ou en Ehpad. Un panorama qui documente enfin la face la moins visible, mais la plus structurante, de ces manifestations.
17/04/2026, 17:00
Le tribunal de Rome a relaxé Roberto Saviano dans la procédure pour diffamation intentée par Matteo Salvini après une formule lancée en 2018. Le jugement, rendu le 17 avril, dépasse le face-à-face entre un écrivain et un responsable politique : il éclaire la frontière entre invective, référence historique et critique légitime dans l’espace public italien, sur fond de pressions anciennes autour de la protection policière de l’auteur.
17/04/2026, 15:32
Grasset a fait sauter un verrou : derrière le départ de plus de 170 auteurs se joue une question centrale, jusqu’ici quelque peu ignorée du droit : un écrivain peut-il reprendre ses œuvres lorsque sa maison change de cap ? Entre vide juridique, déséquilibre contractuel et offensive politique sur le livre, la crise actuelle impose un débat de fond sur une possible clause de conscience des auteurs.
17/04/2026, 15:15
Un déséquilibre durable dans les contrats d’édition ressort d'une enquête menée par l’ADAGP, la SGDL et le Snac auprès de 475 autrices et auteurs. Sur 659 contrats analysés, les cessions de droits dérivés apparaissent très étendues, mais rarement suivies d’une exploitation effective ou d’une rémunération. Lisibilité des clauses, opacité des relevés et faiblesse des engagements promotionnels composent un tableau préoccupant.
17/04/2026, 13:35
Seule ou en binôme avec sa collègue Laure Darcos, la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) est devenue, en quelques années, une figure politique incontournable quant aux questions relatives à la culture et à l'information. Dans le tumulte qui suit la reprise en main de la maison d'édition Grasset par le milliardaire Vincent Bolloré, elle interpelle le gouvernement, pour une véritable réaction à la mainmise de quelques-uns sur l'édition, pour la défense du modèle culturel français.
17/04/2026, 13:14
Top ArticlesLa Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS
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