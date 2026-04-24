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Anglais, IA, inégalités : les défis majeurs qui menacent le français

Publié en mars 2026 par le ministère de la Culture, via la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), le Rapport au Parlement sur la langue française dresse un constat très large : le français reste une grande langue mondiale, mais sa place est fragilisée dans la vie économique, le numérique, la recherche, l’enseignement supérieur et l’espace public. 

Le 24/04/2026 à 18:24 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

24/04/2026 à 18:24

Hocine Bouhadjera

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En réponse, l’État entend renforcer à la fois le « droit au français », l’innovation terminologique, la souveraineté linguistique dans l’intelligence artificielle, la promotion des langues de France et les politiques de maîtrise de la langue.

Le document, qui s’appuie très largement sur les actions menées en 2025, assume une ligne claire : défendre le français aujourd’hui, ce n’est plus seulement protéger une langue, c’est aussi défendre une capacité collective à nommer le monde, à transmettre les savoirs et à garantir l’égalité d’accès à l’information.

Une maîtrise du français fragilisée

Le rapport commence par rappeler le poids international du français. Il recense 396 millions de locuteurs francophones dans le monde, dont 90 millions ont le français pour langue maternelle et 280 millions l’emploient au quotidien. Il évoque aussi 211 millions d’internautes francophones, 170 millions d’élèves et d’étudiants scolarisés en français, ainsi que 7 millions d’enseignants de et en français.

À cela s’ajoutent 102 Instituts français, 22 instituts français de recherche à l’étranger, 5 centres culturels binationaux et 824 Alliances françaises, ce qui montre que le rayonnement du français reste considérable, bien au-delà du seul territoire national.

Mais ce tableau flatteur est immédiatement nuancé par un autre ensemble de chiffres, beaucoup plus préoccupants sur la maîtrise réelle de la langue. Le rapport rappelle que 4 % de la population française de 18 à 64 ans est en situation d’illettrisme, que 18,94 % des jeunes testés lors des Journées défense et citoyenneté rencontrent des difficultés en lecture dans l’Hexagone, et que 13 % des salariés et demandeurs d’emploi testés par le dispositif EVA se trouvent en situation d’illettrisme.

Le cœur politique du rapport reste la loi Toubon, adoptée en 1994, que le document présente comme le socle d’un véritable « droit au français ». Cette loi impose notamment l’usage du français dans les administrations, les services publics, le travail, la publicité ou encore les documents officiels, afin de garantir son usage dans la vie publique. Selon l’enquête Harris Interactive citée, 9 Français sur 10 estiment qu’elle permet d’assurer l’égalité entre les citoyens et de renforcer la cohésion nationale, et 63 % souhaitent même son renforcement.

Le texte rappelle aussi que 80 % des personnes interrogées se disent gênées lorsque les informations d’achat sont uniquement en anglais, que 75 % sont confrontées, au moins occasionnellement, à l’anglais dans leur travail, et que 90 % jugent indispensable que les services publics s’adressent aux usagers en français. Le rapport montre ainsi que la question linguistique n’est pas traitée comme une nostalgie culturelle, mais comme une exigence démocratique de lisibilité et d’égalité.

Des contrôles pour défendre le français

En 2024, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a mené 3910 contrôles relatifs à l’emploi du français, avec 695 avertissements et 90 injonctions ou procès-verbaux ; au 10 septembre 2025, 2147 contrôles avaient déjà été effectués, donnant lieu à 59 injonctions ou procès-verbaux.

Dans la publicité, l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) a rendu en 2024 1791 conseils et 449 avis préalables. L’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), de son côté, avait été saisie à 113 reprises au 31 août 2025 sur des questions liées à la langue française, les deux tiers des signalements portant sur des anglicismes ou un abus de termes étrangers.

Le rapport cite également plusieurs cas de mise en conformité après actions contentieuses ou précontentieuses, comme l’abandon de « French Mobility » au profit de « France mobilités », ou la publication de l’équivalent français « variole b » pour « monkeypox ».

Cette défense du français passe aussi par l’enrichissement terminologique. Le rapport souligne qu’en 2025, 243 termes et 3 recommandations ont été publiés au Journal officiel. Plus de 500 notions ont été examinées en 11 séances de la Commission d’enrichissement de la langue française, dans plus de 30 domaines allant de l’intelligence artificielle à la mode, en passant par la santé, le nucléaire, le droit ou l’urbanisme.

La base FranceTerme a enregistré plus de 350.000 visiteurs en 2025, 29.400 abonnés à son infolettre - soit une hausse de 76 % en un an - et un taux de satisfaction de 95 %. Le dispositif repose sur 19 groupes d’experts dans 13 ministères, plus de 400 spécialistes bénévoles et un réseau de partenaires francophones et techniques. Le rapport revendique ici une politique de langue offensive : produire des mots français pour ne pas laisser les réalités nouvelles être décrites uniquement en anglais.

L’IA au cœur des enjeux

Pour la Conférence des Nations unies sur l’Océan organisée à Nice en juin 2025, la DGLFLF a porté un Vocabulaire des océans de 225 termes dans sept langues latines et leurs variantes. Ces outils doivent servir non seulement à traduire, mais à permettre aux scientifiques, diplomates, négociateurs et citoyens de débattre et d’agir sans être contraints de passer systématiquement par l’anglais. La même logique est revendiquée pour les négociations climatiques, avec des vocabulaires multilingues conçus comme des instruments de production, de formation et de communication.

C’est toutefois dans le numérique et l’intelligence artificielle que le rapport prend une dimension plus stratégique. Il présente l’ALT-EDIC, l’Alliance pour les technologies des langues, installée à Villers-Cotterêts, comme un outil central de souveraineté linguistique européenne. Coordonnée par la France avec 26 États membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, cette structure bénéficie d’un apport de près de 7 millions d’euros de ses membres et coordonne quatre projets européens cofinancés à hauteur totale de 88,3 millions d’euros.

L’enjeu est clair : si les grands modèles de langage sont principalement entraînés sur des corpus anglophones, ils incorporent aussi des références culturelles, des logiques de raisonnement et des priorités qui ne sont pas neutres. Le rapport va jusqu’à souligner que ces technologies pourraient, à terme, générer jusqu’à 360 milliards d’euros de commerce intra-européen supplémentaire si les barrières linguistiques reculent.

Dans le même esprit, le ministère met en avant les travaux de Pleias, une initiative française portée par un collectif d’acteurs publics et privés (chercheurs, ingénieurs et institutions), dédiée au développement de ressources ouvertes pour l’intelligence artificielle, notamment dans le domaine des modèles de langage.

Autour de Common Corpus 2, Pleias vise à proposer des jeux de données massifs, multilingues et accessibles, afin de renforcer la souveraineté technologique et linguistique européenne. Présenté comme le plus vaste ensemble de données d’entraînement entièrement ouvert pour grands modèles de langage, il rassemble plus de 2000 milliards de jetons textuels, couvrant plus de 30 langues, dont 266 milliards pour le français.

Sur cette base, un démonstrateur de découvrabilité multilingue des contenus scientifiques doit être développé sur trois ans pour rendre les publications scientifiques en français plus accessibles et mieux structurées dans les bases internationales. Le rapport y voit une réponse concrète à un problème souvent peu discuté : la marginalisation de la science en français dans les écosystèmes numériques globaux.

Toutes les langues de France

Cette inquiétude explique aussi le partenariat franco-québécois sur la découvrabilité scientifique francophone, concrétisé par l’installation d’un comité de gouvernance le 9 avril 2025 à l’Institut de France. Le rapport défend l’idée qu’une véritable souveraineté scientifique francophone suppose que le français demeure une langue de formation, de diffusion et de vulgarisation scientifiques, et non seulement une langue culturelle ou diplomatique. 

Le rapport ne réduit pourtant pas la question linguistique au seul français standard. Il rappelle que la France compte plus de 76 langues de France. Parmi elles, les langues régionales représentent environ 5 millions de locuteurs. Les six langues dites non territoriales, issues d’histoires migratoires plus anciennes, au moins 5 millions également, et la langue des signes française environ 280.000 pratiquants, dont 100.000 en langue première.

Le document rappelle aussi la diversité ultramarine, avec 29 langues régionales en Nouvelle-Calédonie, 12 à Wallis-et-Futuna, 6 en Polynésie française, 3 aux Antilles, 2 en Guyane, 2 à Mayotte et 1 à La Réunion.

Sur ce terrain, le bilan de la loi Molac, cinq ans après son adoption, est décrit comme contrasté, voire décevant. Adoptée en 2021, cette loi vise à protéger et promouvoir les langues régionales en France, notamment en facilitant leur enseignement (y compris immersif), en reconnaissant leur usage dans la vie publique et en soutenant leur présence dans la signalétique ou les actes d’état civil.

Paul Molac lui-même, interrogé dans le rapport, estime que l’offre d’enseignement des langues régionales reste très loin d’être généralisée. Il souligne que seule la Corse s’est véritablement engagée de manière résolue, le Pays basque bénéficiant d’une situation proche, tandis que, pour beaucoup d’autres langues, moins de 10 % d’une classe d’âge y a accès - et parfois aucune offre n’existe. Le rapport relaie aussi les demandes portant sur la formation des enseignants, les conventions État-régions et, au fond, une révision constitutionnelle jugée nécessaire par certains acteurs.

Dans le prolongement de cette politique territoriale, le Conseil national des langues et cultures régionales, réuni en séance plénière le 5 mai 2025 sous la présidence de Rachida Dati, a mis en avant plusieurs chantiers : un vade-mecum des aides du ministère, une coopération avec la BnF, et surtout le laboratoire mobile Écouter-Parler, lancé fin 2025.

Cette tournée d’une trentaine d’étapes est pensée comme un dispositif mêlant science, culture, technologies du langage et participation citoyenne pour composer un « portrait sonore » de la France. Là encore, la politique linguistique n’est pas présentée comme défensive, mais comme un projet de transmission et de documentation vivante.

La maîtrise du français en question

Le dernier grand chapitre du rapport concerne la maîtrise du français. Pour les adultes, il met en avant le test EVA (Évaluation des compétences des adultes), un dispositif numérique porté par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), qui permet de mesurer les compétences de base - lecture, écriture, compréhension - en situation.

Avec 78.000 passations annuelles et une hausse de 23 % en 2025, 13 % des tests signalent des situations d’illettrisme. Le rapport souligne aussi le durcissement des exigences linguistiques liées au séjour et à la naturalisation depuis le 1er janvier 2026 : niveau A2 pour la carte de séjour pluriannuelle, B1 pour la carte de résident, et B2 pour la nationalité française. Cette évolution s’inscrit dans la logique de la loi du 26 janvier 2024 sur l’immigration et l’intégration, que le rapport présente comme un tournant dans les politiques linguistiques d’intégration.

Pour les jeunes, les chiffres sont tout aussi frappants. Entre janvier et octobre 2025, 18,94 % des jeunes testés dans l’Hexagone lors de la JDC rencontraient des difficultés de lecture. Le détail montre d’importants écarts selon les parcours scolaires : 59 % pour ceux qui n’ont pas dépassé le collège, 34 % pour les élèves de CAP-BEP, contre 5 % pour les lycéens généraux, technologiques et étudiants du supérieur.

Les écarts territoriaux sont aussi marqués, avec des niveaux très élevés outre-mer : 30 % à La Réunion, 31 % en Guadeloupe, 32 % en Martinique, 52 % en Guyane et 58 % à Mayotte. Des chiffres qui montrent à quel point la question linguistique demeure étroitement liée aux inégalités sociales et territoriales.

Enfin, le rapport consacre une place importante aux politiques de sensibilisation. Il cite le programme Prenez la parole !, lancé en 2025 pour favoriser l’expression orale et l’accès aux métiers de la culture de jeunes en insertion. Un des volets a concerné 100 jeunes de 16 à 25 ans autour d’une journée à la basilique Saint-Denis.

Plus largement, la politique territoriale du ministère depuis 2015 représente 7 éditions nationales, 5,5 millions d’euros de subventions, près de 16,5 millions d’euros de budget global avec cofinancements, et plus de 1000 structures socioculturelles soutenues dans l’Hexagone et les outre-mer.

À LIRE - Écriture inclusive et langue française : le Conseil d’État tranche, l’Académie peste

Le rapport met aussi en avant le Trophée d’Impro, l’opération Dis-moi dix mots sur les planches et le Grand prix Raymond Devos de la langue, remis en 2025 à Dany Boon. Derrière ces dispositifs, une idée simple traverse tout le document : la langue se défend aussi en la faisant pratiquer, aimer et partager.

Crédits photo : Villers-Cotterêts (Aisne), Château de François Ier, Cité internationale de la langue française (Patrick, CC BY-SA 2.0)
                  

 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS

Une erreur dans un sujet du concours de l’École normale supérieure interroge : le nom de l’écrivain d’origine libanaise Wajdi Mouawad, mal retranscrit dans l’énoncé, met en cause les conditions de relecture et la rigueur attendue dans un cadre aussi exigeant, tout en soulevant la question des ressorts d’une telle négligence.

21/04/2026, 16:20

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Un éditeur américain mise sur l’IA pour changer ses livres en dessins animés

HarperCollins signe avec Toonstar un accord qui dépasse la simple adaptation audiovisuelle. En partant de Friendship List, l’éditeur américain teste une chaîne complète de valorisation : livres transformés en séries animées courtes, diffusion numérique directe, puis prolongement en roman graphique. L’intelligence artificielle n’y sert pas d’ornement : elle réduit les délais et change la cadence d’exploitation des catalogues.

08/04/2026, 16:16

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Les Petits champions de la lecture passent aux finales régionales

Les finales régionales des Petits champions de la lecture débutent le 8 avril 2026. Pendant plus d’un mois, les lauréats départementaux s’affrontent dans 15 rendez-vous organisés en France et à l’étranger pour décrocher leur place en finale nationale, prévue le 24 juin au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Ce concours de lecture à voix haute, destiné aux élèves de CM1 et CM2, rassemble cette année plus de 205.000 participants.

23/03/2026, 16:57

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Lecture chez les 10-22 ans : qui lit, qui décroche, et pourquoi ?

On croyait la lecture reléguée entre deux notifications, dissoute dans le flux sans fin des écrans. Elle réapparaît pourtant là où on ne l’attend pas, dans les cartables froissés, sur les smartphones saturés, entre un match et une story. En Ibéro-Amérique, lire n’a rien d’un geste sage : c’est un marqueur d’identité, un choix, parfois un acte de résistance face au vacarme numérique.

28/02/2026, 16:31

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En prison, une formation inédite aux métiers de libraire

L’École de la Librairie, référence nationale dans la formation aux métiers du livre, lance un dispositif inédit : une formation qualifiante en librairie destinée aux personnes détenues. Le projet est mené en collaboration avec l’Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle (ATIGIP) du ministère de la Justice, avec le soutien de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris et du ministère de la Culture.

25/02/2026, 18:22

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30 milliards $ d’écrans à l’école : une promesse numérique qui a fragilisé l’apprentissage

Au début des années 2000, l’idée paraît simple : mettre Internet « au bout des doigts » des élèves, et faire entrer l’école dans l’ère numérique. Le laboratoire s’appelle le Maine. Dès 2002, l’État lance un programme d’équipement à grande échelle (MLTI) qui distribue plus de 17.000 appareils dès la première année, avant d’étendre progressivement le dispositif. 

24/02/2026, 17:33

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Ils doutent de l’IA, mais l’utilisent massivement : le paradoxe des étudiants européens

Trois ans après l’arrivée de ChatGPT, l’intelligence artificielle générative s’est installée dans les pratiques universitaires européennes. Une enquête menée auprès de 2294 étudiants révèle une adoption massive - 61 % l’utilisent régulièrement - mais traversée de doutes profonds. 98 % identifient des risques et 79 % redoutent une érosion de leurs compétences académiques. Entre efficacité immédiate et inquiétude durable, l’IA s’impose comme un outil aussi incontournable que contesté...

20/02/2026, 17:51

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Lire avant de savoir lire : comment naît le rapport au livre dès la petite enfance ?

On imagine souvent que l'apprentissage de la lecture commence sur les bancs de l'école, avec l'alphabet et les premières syllabes. Pourtant, l'histoire d'amour entre un enfant et les livres débute bien plus tôt, souvent dès les premiers mois de vie.

02/02/2026, 17:22

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Droits de l'enfant : l'UNICEF souligne les inégalités dans l'apprentissage de la lecture

L'UNICEF, Fonds des Nations unies pour l'enfance, publie ce 29 janvier le premier rapport de l’Observatoire des droits de l’enfant en France, afin de rendre visibles leurs situations, leurs problématiques et surtout leurs droits. « [L]’absence de données complètes, fiables et couvrant l’ensemble du territoire ainsi que de suivi systématique empêche encore de garantir l’effectivité des droits de tous les enfants », déplore l'organisation, notamment dans les domaines culturel et éducatif.

29/01/2026, 13:26

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Vivre entre les langues : Antoine Compagnon interroge notre rapport aux mots

Dans le cadre des conférences publiques organisées par l’Institut de France, Antoine Compagnon proposera, de février à juin 2026, un cycle intitulé Vivre entre les langues. Huit conférences, données à l’auditorium André et Liliane Bettencourt, réuniront plusieurs membres de l’Académie française autour d’une question centrale : notre rapport intime, culturel et intellectuel aux langues.

21/01/2026, 16:24

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Au Texas, des passages de Platon censurés dans un cours universitaire

À l’université Texas A&M, un professeur de philosophie a été contraint de retirer des passages du Banquet de Platon de son enseignement avant le début du semestre de printemps. La décision découle de nouvelles règles internes excluant certains contenus liés aux « questions de genre et de sexualité » dans les cours du tronc commun. 

21/01/2026, 14:19

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Le Collège de France ouvre une chaire d’histoire de la pensée indienne

Le Collège de France annonce la leçon inaugurale d’Isabelle Ratié, philosophe spécialiste de la pensée indienne et titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l’Inde. Cette leçon se tiendra le jeudi 29 janvier 2026 à 18 heures, au Collège de France. Elle portera sur l’histoire et les enjeux de la philosophie indienne, souvent méconnue ou réduite à une lecture religieuse dans les traditions intellectuelles européennes.

19/01/2026, 13:20

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Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives

À l’approche de la Journée mondiale de l’écriture manuscrite, la place accordée à l’écriture à la main revient au cœur du débat public. Loin d’un attachement nostalgique, les Français expriment une conviction largement partagée : le recul de cette pratique ne serait pas sans conséquences sur le niveau scolaire. Le constat est massif, presque unanime.

 

16/01/2026, 16:33

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Les Petits champions de la lecture reçus au château de Versailles pour leurs finales écoles

À l’heure des dernières répétitions, les Petits champions de la lecture s’apprêtent à vivre une étape hors du commun de leur parcours. À l’occasion des Nuits de la lecture, organisées du 21 au 25 janvier, 36 classes de CM1 et CM2 d’Île-de-France auront le privilège de franchir les portes du château de Versailles pour y organiser leurs finales écoles. Une première étape décisive, dans un cadre exceptionnel, avant les finales départementales.

14/01/2026, 16:22

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10 ans d’éloquence : l’héritage et l'avenir de Lysias Paris VIII, association de l’Université Paris 8

L’association Lysias Paris VIII a pour mission de promouvoir l’art oratoire chez les étudiants par le biais de concours d’éloquence et de plaidoirie au sein de la faculté de droit de Paris 8. À l’occasion de son 10eanniversaire, ils mettent en lumière leur parcours et les réalisations auprès du grand public. ActuaLitté leur fournit ici une tribune, pour raconter cette histoire, avec le soin oratoire nécessaire.

15/12/2025, 11:29

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Jeunes et culture : une envie de découverte, mais des limites bien présentes

Une étude indépendante de l'institut Ipsos, dévoilée par le pass Culture et menée auprès de jeunes de 15 à 21 ans, dresse un portrait contrasté de leur rapport à la culture. Si une grande majorité exprime l’envie d’élargir ses connaissances artistiques, de nombreux obstacles persistent, qu’ils soient sociaux, financiers ou liés aux représentations. L’enquête met en lumière des aspirations fortes mais aussi un sentiment d’éloignement vis-à-vis des lieux culturels et des pratiques jugées « légitimes ».

10/12/2025, 12:57

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Kyoto : le site de la bibliothèque universitaire piraté pendant neuf mois

L'Université de Kyoto, et plus précisément sa faculté des lettres, a révélé le 26 novembre 2025 qu’une partie de son site de bibliothèque avait été la cible d’un piratage prolongé. L’établissement explique que des accès non autorisés ont entraîné la modification du contenu du site — par insertion de code malveillant – affectant quelque centaine de pages. 

06/12/2025, 15:07

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Annulation d’un colloque sur la Palestine : 300 universitaires dénoncent une "ère de censure"

Dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif de plus de 300 universitaires dénonce une « atteinte sans précédent à la liberté académique ». 

12/11/2025, 16:33

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Formation FLE en entreprise : un levier pour la diversité de vos équipes

Face à des enjeux croissants de compétitivité, la formation professionnelle s’impose comme un levier essentiel pour les entreprises. C'est aussi le cas pour les salariés qui doivent chercher à multiplier leurs compétences, que ce soit en langue ou en informatique. L'agilité devient une obligation pour tous. 

 

12/11/2025, 09:23

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Colloque sur la Palestine annulé au Collège de France : une atteinte à la liberté académique ?

Prévu les 13 et 14 novembre, le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » n’aura finalement pas lieu au Collège de France. L’établissement a annoncé, dimanche 9 novembre, l’annulation de l’événement « en réaction à la polémique entourant sa tenue », déclenchée après des accusations de « foire antisioniste », formulées notamment par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).

10/11/2025, 13:11

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Mélissa Da Costa devient ambassadrice de l’UNICEF France

L’écrivaine Mélissa Da Costa a été nommée ambassadrice de l’UNICEF France. Cette désignation officialise plusieurs années de collaboration entre l’autrice et l’organisation, autour d’initiatives en faveur des droits de l’enfant, en France et à l’étranger.

06/11/2025, 11:32

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France Culture s’invite sur les campus avec artistes et écrivains

La station publique lance deux nouveaux dispositifs pour renforcer sa présence dans les universités : une série de Masterclasses des étudiants et une nouvelle édition du Prix roman des étudiants France Culture. Ces événements, organisés avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le Centre national du livre, se dérouleront tout au long du mois de novembre dans plusieurs établissements à travers la France.

28/10/2025, 17:03

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Un programme de mentorat tourné vers la diversité

La Charte et Diveka sont heureuses d'annoncer le lancement d’un programme de mentorat pour les auteur·ices issu·es d’un groupe minorisé sous-représenté dans le monde de l’édition et portant le projet de publication d’un premier roman jeunesse. L’objectif est clair : faire émerger de nouvelles voix et contribuer à une littérature plus juste, plus riche et plus représentative.

22/10/2025, 15:10

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En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège

Une professeure de français du collège Alexandre Soljenitsyne d'Aizenay, en Vendée, a été visée par une campagne numérique de l'association d'extrême droite Parents Vigilants, réseau du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Les activistes réactionnaires reprochent à l'enseignante le choix de Lettre à Adama, d'Assa Traoré et Elsa Vigoureux (Seuil), comme lecture pour les élèves de 3e au cours de l'année.

22/10/2025, 12:24

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Le Réseau Canopé recherche sa direction générale

Pensé depuis 2014 pour accompagner les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants, le Réseau Canopé recherche son ou sa nouvelle directrice générale. Marie-Caroline Missir, titulaire du poste, le quitte à la fin du mois d'octobre.

22/10/2025, 09:26

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Langues régionales en danger : le Sénat parle d’une disparition “imminente”

Quatre ans après l’adoption de la loi Molac, le Sénat tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport dense, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport souligne que les langues régionales de France sont aujourd’hui au bord de l’extinction. Sans un sursaut politique et sociétal majeur, elles pourraient disparaître d’ici une ou deux générations...

15/10/2025, 18:24

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Un nouveau directeur à l’UNESCO : une victoire écrasante mais critiquée

Lundi 6 octobre 2025, lors du vote du Conseil exécutif de l’UNESCO, Khaled El-Enany a été élu directeur général de l’organisation par 55 voix contre 2 pour son adversaire congolais, Firmin Edouard Matoko. Il succédera à Audrey Azoulay, pour un mandat de quatre ans. Son élection sera soumise à l’approbation des 193 États membres lors de la Conférence générale de l’UNESCO en novembre à Samarcande.

08/10/2025, 18:12

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Maroc : la rentrée perturbée par une grave pénurie de manuels scolaires

Dans un Maroc traversé par une mobilisation sociale inédite, portée par une jeunesse engagée pour de meilleurs services de santé et d’éducation, la pénurie de manuels scolaires qui frappe écoles dites pionnières, collèges et lycées, devient un nouveau symbole d’un système défaillant. Entre flambée des prix, rupture de stock et confusion dans la distribution, libraires et familles dénoncent une rentrée chaotique et interpellent directement le ministre de l’Éducation nationale.

03/10/2025, 16:59

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L'étude qui change tout sur l’impact du cadre familial sur la lecture

La lecture, cet acte à la fois ordinaire et fondateur, révèle souvent bien plus qu’on ne l’imagine. Derrière les premières syllabes déchiffrées d’un enfant, se cache un réseau invisible, tissé de contexte familial, d’exposition langagière, d’âge d’initiation à la lecture — et, plus fondamental encore, du statut socio-économique (SES). 

17/08/2025, 09:06

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Les prix des fournitures scolaires suivent l'inflation générale

La rentrée 2025 sera un peu plus chère que la précédente, au rayon des fournitures scolaires. La hausse des tarifs est estimée à 2 %, soit l'équivalent de l'inflation générale. Une nouvelle augmentation des prix, qui poursuit la tendance observée depuis quelques années déjà.

04/08/2025, 15:12

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Rédaction d’un mémoire : une pratique qui se métamorphose

Longtemps perçu comme le couronnement d’un cursus universitaire, le mémoire incarne encore aujourd’hui une étape symbolique dans le parcours de l’étudiant. Pourtant, les conditions de sa rédaction, les ressources mobilisées, la temporalité de son élaboration et même sa finalité, connaissent de profonds bouleversements. Le numérique, en particulier, redessine les contours de cet exercice académique exigeant.

07/07/2025, 16:24

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Bac français 2025 : Rabelais, Sarraute et... Françoise Nyssen

Un peu plus de 530.000 élèves des classes de première générale et technologique ont travaillé, ce vendredi 13 juin, sur les sujets du bac de français 2025. Au programme cette année, une multitude de genres littéraires et d'auteurs, de Pierre Corneille à Nathalie Sarraute, en passant par La Bruyère ou... Françoise Nyssen.

13/06/2025, 15:03

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La renaissance de l'immersion linguistique : pourquoi de plus en plus d'étudiants français étudient à l'étranger ?

Les échanges internationaux offrent une immersion totale dans un environnement linguistique authentique, accélérant ainsi l'apprentissage et la maîtrise d'une langue. Ils permettent une interaction constante avec des locuteurs natifs, favorisant une compréhension plus profonde des nuances culturelles et linguistiques. Ces expériences enrichissent le vocabulaire et améliorent la fluidité, tout en développant une confiance accrue dans l'utilisation de la langue au quotidien.

07/06/2025, 14:44

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Écrire, éditer, rêver : immersion dans le master CORREM de la Sorbonne

Au croisement de l’écriture et du métier d’éditeur, le master CORREM de Sorbonne Université cultive les plumes en devenir. Dans cette formation singulière, on apprend à jongler avec les mots autant qu’à les corriger, à les aimer autant qu’à les façonner. Entre travail éditorial et ateliers d’écriture, les étudiant·es tracent leur voie, jusqu’à faire éclore, en fin de parcours, une novella où s’entrelacent technique, imagination et style personnel.

03/06/2025, 12:04

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Avec Pernod Ricard, enivrez-vous... de lecture

Pernod Ricard devient aujourd’hui le dixième signataire de la Charte pour le livre et la lecture en entreprise du Centre national du livre (CNL). Soutenue par le ministère de la Culture, la charte a pour objectif de favoriser la lecture au sein des organisations. Elle valorise les initiatives permettant de renforcer la cohésion d’équipe, de stimuler l’expression individuelle et collective, ainsi que de nourrir les échanges d’idées. 

14/05/2025, 11:49

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En Mayenne, une bibliothèque personnelle pour chaque enfant

« Ma Première Bibliothèque » est un programme porté par Bibliothèques Sans Frontières visant à favoriser l’accès à la lecture pour les élèves issus de territoires défavorisés (réseaux d’éducation prioritaire, zones rurales…). Chaque enfant bénéficie d’une dotation de dix ouvrages issus du fonds de l’association, lui permettant de constituer une première bibliothèque personnelle.

12/05/2025, 12:26

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