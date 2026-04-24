Les éditions Jérôme Millon distinguées par le Prix PhiloMonaco de l’Éditeur 2026

Le Prix PhiloMonaco de l’Éditeur 2026 a été attribué aux éditions Jérôme Millon. La remise du prix se tiendra le 25 juin 2026 à Monaco, dans le cadre de la Semaine PhiloMonaco.
Le 24/04/2026 à 12:41 par Hocine Bouhadjera
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24/04/2026 à 12:41
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Décerné chaque année, ce prix distingue un éditeur de langue française qui s’est particulièrement illustré dans la publication d’ouvrages philosophiques marquants au cours de l’année civile précédente. Il met ainsi en lumière le rôle central des maisons d’édition dans la diffusion et la vitalité de la pensée contemporaine.
Fondées en 1985, les éditions Jérôme Millon se sont imposées comme un acteur reconnu du paysage éditorial en sciences humaines. Leur catalogue couvre notamment la philosophie, mais aussi la religion, l’histoire et la préhistoire.
Indépendante, la maison revendique une ligne éditoriale tournée vers la valorisation des travaux de recherche et la transmission des savoirs. Elle s’appuie sur plusieurs collections structurantes — parmi lesquelles Atopia, Krisis ou Horos — pour publier des textes originaux et des essais qui interrogent les grandes structures de la pensée et les enjeux contemporains.
Dans le prolongement de cette distinction, une sélection d’ouvrages des éditions Jérôme Millon sera offerte à la Médiathèque Caroline. Ces titres seront également accessibles à l’Espace PhiloMonaco, permettant au public de découvrir ou redécouvrir les publications de la maison.
Le Prix PhiloMonaco de l’Éditeur est attribué par un jury réunissant des personnalités du monde intellectuel et philosophique, sous la présidence de Robert Maggiori.
Il est composé d'Isabelle Alfandary, Étienne Bimbenet, Charlotte Casiraghi, Catherine Chalier, Denis Kambouchner, Sandra Laugier, Claire Marin, Géraldine Muhlmann, Corine Pelluchon, Judith Revel, Camille Riquier, Patrick Savidan et Raphael Zagury-Orly.
En 2025, le Prix PhiloMonaco de l’Éditeur avait été attribué à CNRS Éditions, distinguée pour son travail de diffusion des savoirs et la richesse de son catalogue couvrant l’ensemble des disciplines scientifiques et des sciences humaines.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix PhiloMonaco de l’Éditeur
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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