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Auteurs chez Starbuck, footballeurs livre en main : la lecture, partout

Des cafés transformés en lieux d’écriture, des livres audio gratuits sur une plateforme musicale, des clubs de football mobilisés dans les écoles : autour du 23 avril, trois opérations déplacent la promotion de la lecture hors de ses circuits habituels. Starbucks, Spotify et la Premier League s’adressent à des publics déjà réunis par le café, l’écoute ou le ballon rond, avec des dispositifs concrets, accessibles et immédiatement appropriables.

Le 24/04/2026 à 16:11 par Clément Solym

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Publié le :

24/04/2026 à 16:11

Clément Solym

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La promotion de la lecture gagne en force lorsqu’elle sort du cercle des prescripteurs habituels. Ce 23 avril 2026, date de la Sant Jordi à Barcelone et de la World Book Night au Royaume-Uni, marques et organismes se sont mis la rate au court-bouillon pour qu’entrent des livres dans les lieux les plus inattendus.

On se calme toutefois, rien d’extraordinaire : on a déjà vu des footballeurs bouquiner autre chose que la feuille de match. L’enjeu de ces approches tenaient autant à la communication événementielle qu’au recours à des espaces sociaux dont le pouvoir d’attraction n’est plus à démontrer. Initiatives insolites et projets à réfléchir, voilà qui redonne le sourire.

Trois initiatives résument cette stratégie. Starbucks a installé la littérature au cœur de ses cafés barcelonais, Spotify a ouvert gratuitement l’écoute des Quick Reads 2026 pour World Book Night, et la Premier League a distribué plus de 120.000 ouvrages aux enfants d’Angleterre et du pays de Galles. Chacune mobilise son propre territoire — le comptoir, le casque, le stade — pour transformer un geste culturel en expérience familière.

Le livre quitte la table des libraires

À Barcelone, Starbucks a profité de la Sant Jordi pour faire de certaines adresses des lieux de rencontre entre auteurs et lecteurs. L’opération associe la marque à Plataforma Editorial, maison indépendante née dans la capitale catalane. Les cafés cessent de servir de simple décor : ils deviennent des scènes littéraires dans une ville où le 23 avril unit promenade, livres et sociabilité festive.

Le programme détaillé par MeriStation donne une dimension concrète à l’opération. À Rambla 71, Josep Pont, Alma Sampedro, Profe Danny et Paula Leitón étaient annoncés pour des séances successives, tandis que Miguel Ángel Jordan et María Crivillé participaient à la programmation de Plaza Sant Jaume. Le choix de mêler figures installées, auteurs grand public et voix émergentes inscrit la lecture dans une logique de proximité : le lecteur ne se rend pas à un salon, il croise un écrivain dans un lieu de passage.

L’initiative prolonge cette première journée par un dispositif durable. Starbucks annonce des recommandations trimestrielles accessibles par QR code depuis ses établissements et dans Starbucks Rewards, ainsi que des rencontres de lecteurs. La marque noue aussi une collaboration avec Nextory autour de recommandations audio. L’enjeu ne se limite donc pas à une animation de Sant Jordi : il construit une circulation entre le lieu physique, l’application, les communautés de lecteurs et l’écoute.

Oprah Winfrey chez Starbuck - photo d'illustration
Oprah Winfrey chez Starbuck - photo d'illustration

Écrire la ville, puis l’offrir

La partie la plus originale du projet barcelonais tient aux ateliers gratuits d’écriture créative prévus de mai à novembre dans le Starbucks de Rambla 71. Ils porteront sur des histoires nées à Barcelone et associeront des personnalités culturelles catalanes, dont Milena Busquets et le journaliste Toni Ayala, selon MeriStation. Ici, la lecture ne reste pas une consommation : elle débouche sur une production collective, encadrée, située dans une ville.

Les textes issus de ces ateliers feront l’objet d’un recueil physique en tirage limité édité par Plataforma Editorial. Une version numérique gratuite sera aussi proposée via Starbucks Rewards. La marque n’offre pas seulement une visibilité aux livres, elle donne une forme éditoriale aux récits de participants. Le café, espace de pause et de conversation, devient un sas vers l’écriture, puis vers la publication.

Au Royaume-Uni, Spotify adopte une autre logique : réduire la friction d’accès. The Reading Agency a annoncé un partenariat avec la plateforme pour rendre disponibles gratuitement en streaming les Quick Reads 2026 à l’occasion de World Book Night, le 23 avril. La campagne s’inscrit dans la National Year of Reading et repose sur un principe simple : atteindre des personnes qui écoutent déjà, parfois plus volontiers qu’elles ne lisent.

L’audio transforme l’entrée dans le texte

Les Quick Reads occupent une place particulière dans les politiques britanniques d’accès à la lecture. Ce sont des textes courts, pensés pour des adultes éloignés du livre, des lecteurs hésitants ou des publics qui manquent de temps. En février 2026 que l’initiative existe depuis vingt ans et que les titres de cette année incluent notamment des textes de Derek Owusu, Carmel Harrington, Rachel Hore, Louise Jensen, Rosie Goodwin et Leye Adenle.

Le passage par Spotify renforce cette vocation d’accueil. The Reading Agency et Spotify ont uni leurs forces pour proposer ces livres audio gratuitement lors de World Book Night, dans une campagne plus large destinée à élargir l’accès à la lecture par l’audio. Ces Quick Reads 2026 sont achetables en librairie, empruntables en bibliothèque, lisibles en livres numériques et écoutables gratuitement sur Spotify le 23 avril. Le même objet circule ainsi entre commerce, service public, numérique et plateforme.

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La stratégie ne demande pas aux publics de changer brutalement leurs habitudes. Elle place un livre court dans une interface connue, au milieu d’usages d’écoute déjà installés. Dans un secteur souvent tenté par les campagnes de prescription verticale, Spotify et The Reading Agency privilégient une tactique d’infiltration culturelle : le texte arrive par le canal du quotidien.

Le football convertit son audience en lecteurs

Premier League déploie la puissance d’un imaginaire collectif. Pour le World Book Day 2026, la ligue a annoncé la distribution de plus de 120.000 livres gratuits à des enfants en Angleterre et au pays de Galles, via le programme Premier League Primary Stars. L’opération bénéficie du soutien de World Book Day Charity et de la National Year of Reading, dans le cadre du partenariat de la ligue avec le National Literacy Trust.

À LIRE - Pour la fête du livre, Vueling offre L’Alchimiste de Paulo Coelho sur un vol Barcelone-Paris

Les chiffres donnent l’échelle du dispositif. Depuis le lancement de Premier League Primary Stars en 2017, plus de 460.000 livres ont été offerts à de jeunes lecteurs, précise la Premier League. Le programme revendique aussi plus de 75.000 enseignants engagés et plus de 650 ressources téléchargeables gratuites. Pour l’édition jeunesse, l’intérêt tient à cette capacité de diffusion hors librairie, via l’école et les fondations de clubs.

La ligue ajoute un outil d’appropriation : le Great Big World Book Day 2026 Footy & Booky Quiz, conçu avec le National Literacy Trust. Des vidéos de footballeurs et d’auteurs, dont Nadia Shireen et A.M. Dassu, doivent nourrir ce questionnaire en ligne gratuit pour les écoles primaires. Le mécanisme unit compétition, jeu, célébrité sportive et recommandation de lecture. Il parle le langage d’un enfant amateur de football avant de lui tendre un livre.

Ces trois opérations ne confondent pas promotion culturelle et opération d’image. Leur efficacité repose sur une idée commune : la lecture progresse quand elle emprunte des réseaux déjà vivants. Un café crée la rencontre, une application audio ouvre l’accès, une ligue sportive fournit l’élan collectif. Les nouveaux prescripteurs ne remplacent pas libraires, bibliothécaires et éditeurs, mais ils élargissent la scène où un texte trouve son premier lecteur.

Crédits photo : Reading Agency

 
 
 

Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com

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