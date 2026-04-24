Spirou, Astérix, Lucky Luke : des oeuvres emblématiques bientôt aux enchères

L’événement s’articule autour d’une sélection générale, complétée par deux ensembles dédiés à Olivier Schwartz et Matthieu Bonhomme. Une organisation qui permet de naviguer entre les grandes figures historiques et des auteurs contemporains bien installés.

Franquin, Uderzo… des pièces maîtresses très attendues

Difficile de passer à côté d’André Franquin, figure centrale de la bande dessinée franco-belge, dont le trait a marqué durablement Spirou et donné naissance à Gaston Lagaffe (avec Yvan Delporte). Deux œuvres importantes sont proposées.

D’abord une couverture originale de Spirou et Fantasio, réalisée pour L’Héritage (1976), à l’encre de Chine et au crayon bleu sur papier (25,5 x 36,5 cm), estimée entre 70.000 et 80.000 €. Ensuite, une planche de Gaston Lagaffe, correspondant au gag n°562 publié en 1969 dans Spirou, en encre de Chine (30,6 x 45,2 cm), estimée entre 45.000 et 50.000 €.

André Franquin : Spirou et Fantasio L'Héritage Dupuis 1976 / Gaston Lagaffe nous gâte (T.8) Dupuis 1970

Autre pilier du catalogue, Albert Uderzo, co-créateur d’Astérix avec René Goscinny. Une planche originale du Cadeau de César (1974), prépubliée dans Le Monde, est proposée. Réalisée à l’encre de Chine sur papier (38,2 x 47,5 cm), elle affiche une estimation comprise entre 60.000 et 80.000 €.

Albert Uderzo Astérix Le Cadeau de César (T.21) Dargaud 1974

Dans une gamme de prix légèrement inférieure : Juan Gimenez, connu pour La Caste des Méta-Barons, est présent avec une couverture originale en technique mixte (32,4 x 45,8 cm), estimée entre 20.000 et 25.000 €. Yves Chaland, figure du renouveau de la ligne claire dans les années 1980, est représenté par une planche de Bob Fish, publiée dans Métal Hurlant (32 x 43,8 cm), estimée entre 15.000 et 20.000 €.

Juan Gimenez La Caste des Méta-Barons Tête d'Acier l'Aïeul (T.5) Les Humanoïdes Associés 1998 / Yves Chaland Bob Fish Les Humanoïdes Associés 1981

Deux catalogues pour Olivier Schwartz et Matthieu Bonhomme

La vente accorde aussi une place particulière à Olivier Schwartz. Dessinateur français inscrit dans la tradition de la ligne claire, il a signé plusieurs albums de Spirou et Fantasio ces dernières années. Deux œuvres issues de cet univers sont annoncées : une couverture du Journal Spirou n°4537 (2025), réalisée à la gouache (35 x 47 cm), estimée entre 7000 et 8000 €, ainsi qu’une planche originale de La Mémoire du Futur (2024), en encre de Chine (35 x 47,3 cm), estimée entre 3000 et 4000 €.

Olivier Schwartz : Une aventure de Spirou et Fantasio Dupuis / Une aventure de Spirou et Fantasio, La Mémoire du Futur (T.57) Dupuis 2024

Autre regard contemporain, celui de Matthieu Bonhomme. Auteur complet — il écrit et dessine — il s’est notamment illustré avec sa relecture de Lucky Luke. Le catalogue dédié rassemble plusieurs pièces de La Longue Marche de Lucky Luke. On y trouve la couverture originale, réalisée à l’encre de Chine, aquarelle et gouache blanche (70,6 x 49,8 cm), estimée entre 12.000 et 15.000 € (cf : photo principale), ainsi qu’une planche originale (n°65), en encre de Chine (35 x 50,2 cm), estimée entre 6000 et 7000 €.

Matthieu Bonhomme Lucky Luke (vu par...)

La Longue Marche de Lucky Luke Lucky Comics 2026

Un panorama large, de Will à Taniguchi

Le reste de la sélection couvre un spectre étendu, mêlant classiques franco-belges et auteurs internationaux.

Will, compagnon de route de Franquin au sein de l’école de Marcinelle, est présent avec la couverture originale de Tif et Tondu – La Villa du Long-Cri (1966). Réalisée à l’encre de Chine, crayon bleu et gouache blanche (30,5 x 41 cm), elle est estimée entre 30.000 et 35.000 €.

Moebius, pseudonyme de Jean Giraud, figure majeure de la bande dessinée moderne et de l’illustration, apparaît avec une œuvre intitulée Starwatcher au cristal. Cette gouache sur papier (25,2 x 35 cm), conçue comme projet d’affiche, est estimée entre 23.000 et 25.000 €.

Jean-Pierre Gibrat propose une planche de Le Vol du Corbeau (2002), en encres acryliques et aquarelle (30 x 39,8 cm), estimée entre 20.000 et 25.000 €. Dans une veine différente, Marcel Gotlib, connu pour son humour absurde et son travail dans Pilote, est représenté avec la couverture de Rubrique-à-brac (tome 2, 1971), en encre de Chine et gouache blanche (34,5 x 44,5 cm), également estimée entre 20.000 et 25.000 €.

Maurice Tillieux, créateur de Gil Jourdan, est présent avec une planche originale de La Voiture immergée (1960), prépubliée dans Spirou. Réalisée à l’encre de Chine (36 x 49,6 cm), elle est estimée entre 15.000 et 18.000 €.

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Enfin, Jirô Taniguchi, auteur japonais reconnu pour ses récits contemplatifs, complète cet ensemble avec une couverture de L’Homme qui marche, réalisée à l’aquarelle (30 x 42,5 cm). Cette illustration, utilisée pour une édition anniversaire et pour le magazine Bang! en 2003, est estimée entre 10.000 et 12.000 €.

Crédit image : Luckycomics, 2026 / Matthieu Bonhomme Lucky Luke (vu par...) - La Longue Marche de Lucky Luke

Par Clotilde Martin

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