Face aux menaces contre la liberté de création, le plan-plan du ministère de la Culture

« [P]rofessionnelles et professionnels de la culture et du monde artistique s’inquiètent unanimement de la hausse d’entraves à la création et à la diffusion dans notre pays », observait, dans ses premières lignes, le rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE), cosigné par Souâd Belhaddad et Vincent Moisselin, publié en mars dernier.

Présenté à la ministre de la Culture le lundi 20 avril dernier, le document, intitulé Contrer les entraves aux libertés de la création et de la diffusion artistiques, s'arrête sur la multiplication des menaces, intimidations et autres censures à l'encontre des artistes et des diffuseurs.

Parmi les événements récents évoqués par les auteurs, les menaces de mort adressées à Bastien Vivès, dont le Festival de la BD d'Angoulême avait programmé une exposition, les plaintes en diffamation adressées à la journaliste indépendante Inès Léraud, coautrice de la BD Algues vertes. L’histoire interdite (Delcourt) ou encore la perquisition de la librairie parisienne Violette & Co, début 2026, après la mise en vente d'un livre de coloriages ayant pour thème la Palestine.

Le secteur du spectacle vivant apparait très touché par le phénomène. Le rapport du CESE mentionne ainsi le cas du spectacle Carte noire nommée désir, de Rébecca Chaillon, visé par des menaces et des agressions racistes, ou celui de l'installation-performance « Exhibit B », de l’artiste sud-africain Brett Bailey, accusée de racisme par ses détracteurs, mais aussi défendue par des associations anti-racistes.

Le rapport du CESE notait aussi la situation inégalitaire des artistes situés dans les outre-mer, avec des difficultés particulières lorsque les œuvres abordent des sujets décoloniaux. « La nomination de personnels quasi exclusivement venus de l’Hexagone à la tête des directions des affaires culturelles plutôt que celle de professionnels ultramarins contribue à renforcer un sentiment d’inégalité », écrivent les auteurs, notant par ailleurs des obstacles structurels et un déficit de circulation linguistique propres à ces territoires, en partie partagés par la Corse.

Un contexte propice à la censure

Le Conseil économique, social et environnemental mettait l'accent, dans son rapport, sur un environnement de plus en plus contraint, pour les artistes, et particulièrement étriqué pour leur liberté d'expression. Limitation des droits sociaux des artistes-auteurs, crise des financements publics de la culture, ou la concentration économique, notamment dans le secteur du livre, alimentent les mécanismes de contrôle de la parole et de la création.

Les entraves prennent des formes plus variées, allant des perturbations et manifestations au campagne de dénigrement en ligne, en passant par les agressions ou les menaces de mort. Du côté des auteurs, le rapport indique qu'elles sont le fait « de groupes de pression sociétaux formels ou informels, institutionnalisés ou non, identifiés ou non, qu’il s‘agisse de mouvements issus des milieux traditionalistes ou d’extrême droite, ou d’associations ou mouvements antiracistes, ou féministes et/ou LGBTQIA+, de lutte contre les violences sexuelles, encore de certaines organisations de parents d’élèves ou de parents à titre plus individuel ».

Bien entendu, les autorités publiques maitrisent et pratiquent elles aussi ces limitations de la liberté de création, avec toute une diversité d'outils : reprise en main de la programmation artistique, baisse ou retrait de subventions ou menaces plus ou moins concrètes de procédures judiciaires ou d'intimidations policières.

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Ajoutons deux événements que le CESE ne mentionne pas : l'expulsion de l'autrice italienne Elena Mistrello du territoire français, fin 2025, ainsi que le placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) d'un détenu, coauteur d'un livre de recettes, Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement (éditions du bout de la ville).

La fréquence des événements conduit les diffuseurs à pratiquer une forme d'autocensure vis-à-vis de leur liberté de programmation, conduisant ainsi, in fine, à une censure des artistes auteurs eux-mêmes.

Un plan interministériel

Le ministère de la Culture a saisi toute la mesure des entraves à la liberté de création, assure-t-on du côté de la rue de Valois : un plan interministériel, qui associe donc ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice, a été présenté, ce 23 avril.

Pour assurer le suivi des actions de l'État en matière de garantie de la liberté de création, un comité de coordination interministérielle de la liberté de création, piloté par le ministère de la Culture et rassemblant les services du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, est mis en place. Il aura pour rôle « d'établir une coopération interministérielle renforcée en matière de prévention et de gestion des atteintes, notamment par la mise en place de protocoles d'actions unifiés ».

Deux circulaires interministérielles, à destination des préfets et des magistrats du parquet, viendront rappeler les outils à disposition, dont le délit d'entrave à la création artistique institué par la loi du 7 juillet 2016.

Il serait sans doute opportun de redire, par la même occasion, que ces règles s'appliquent aussi à l'État. Outre la perquisition injustifiée de la librairie Violette & Co en début d'année, soulignons ainsi que les services de police avaient été mobilisés, lors d'une visite de Gérald Darmanin à Nice en 2022, afin de masquer la vitrine d'une autre enseigne féministe, Les Parleuses, qui affichait des messages de soutien aux victimes et un ouvrage d'Hélène Devynck... Action pour laquelle l'État a été récemment condamné.

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Le ministère appuiera également la diffusion du référentiel juridique du ministère de la Culture sur la liberté de création, publié en 2025, et renforcera la formation sur le sujet, « dans les écoles et instituts de formation relevant des différents ministères signataires puis au sein des différents ministères à destination des agents publics ».

Le ministère de la Culture met ainsi en œuvre quelques-unes des préconisations listées par le CESE dans son rapport. Rappelons que la rue de Valois avait déjà avancé un plan de lutte contre la censure dans la culture en fin d'année 2024, qui a donné les résultats que l'on peut apprécier aujourd'hui...

Le plan interministériel est à retrouver ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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