Face aux menaces contre la liberté de création, le plan-plan du ministère de la Culture

Dans un contexte de plus en plus oppressant de menaces, d'intimidations ou de pressions contre les artistes auteurs, y compris de la part de l'État et des collectivités territoriales, le ministère de la Culture avance de nouvelles mesures pour défendre la liberté de création. 10 ans après la loi dédiée, la crise du financement de la culture ou la concentration économique mettent à rude épreuve son application. Le ministère de la Culture avance un plan centré sur l'action interministérielle, sans grande ambition.
Le 24/04/2026 à 16:11 par Antoine Oury
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24/04/2026 à 16:11
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« [P]rofessionnelles et professionnels de la culture et du monde artistique s’inquiètent unanimement de la hausse d’entraves à la création et à la diffusion dans notre pays », observait, dans ses premières lignes, le rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE), cosigné par Souâd Belhaddad et Vincent Moisselin, publié en mars dernier.
Présenté à la ministre de la Culture le lundi 20 avril dernier, le document, intitulé Contrer les entraves aux libertés de la création et de la diffusion artistiques, s'arrête sur la multiplication des menaces, intimidations et autres censures à l'encontre des artistes et des diffuseurs.
Parmi les événements récents évoqués par les auteurs, les menaces de mort adressées à Bastien Vivès, dont le Festival de la BD d'Angoulême avait programmé une exposition, les plaintes en diffamation adressées à la journaliste indépendante Inès Léraud, coautrice de la BD Algues vertes. L’histoire interdite (Delcourt) ou encore la perquisition de la librairie parisienne Violette & Co, début 2026, après la mise en vente d'un livre de coloriages ayant pour thème la Palestine.
Le secteur du spectacle vivant apparait très touché par le phénomène. Le rapport du CESE mentionne ainsi le cas du spectacle Carte noire nommée désir, de Rébecca Chaillon, visé par des menaces et des agressions racistes, ou celui de l'installation-performance « Exhibit B », de l’artiste sud-africain Brett Bailey, accusée de racisme par ses détracteurs, mais aussi défendue par des associations anti-racistes.
Le rapport du CESE notait aussi la situation inégalitaire des artistes situés dans les outre-mer, avec des difficultés particulières lorsque les œuvres abordent des sujets décoloniaux. « La nomination de personnels quasi exclusivement venus de l’Hexagone à la tête des directions des affaires culturelles plutôt que celle de professionnels ultramarins contribue à renforcer un sentiment d’inégalité », écrivent les auteurs, notant par ailleurs des obstacles structurels et un déficit de circulation linguistique propres à ces territoires, en partie partagés par la Corse.
Le Conseil économique, social et environnemental mettait l'accent, dans son rapport, sur un environnement de plus en plus contraint, pour les artistes, et particulièrement étriqué pour leur liberté d'expression. Limitation des droits sociaux des artistes-auteurs, crise des financements publics de la culture, ou la concentration économique, notamment dans le secteur du livre, alimentent les mécanismes de contrôle de la parole et de la création.
Les entraves prennent des formes plus variées, allant des perturbations et manifestations au campagne de dénigrement en ligne, en passant par les agressions ou les menaces de mort. Du côté des auteurs, le rapport indique qu'elles sont le fait « de groupes de pression sociétaux formels ou informels, institutionnalisés ou non, identifiés ou non, qu’il s‘agisse de mouvements issus des milieux traditionalistes ou d’extrême droite, ou d’associations ou mouvements antiracistes, ou féministes et/ou LGBTQIA+, de lutte contre les violences sexuelles, encore de certaines organisations de parents d’élèves ou de parents à titre plus individuel ».
Bien entendu, les autorités publiques maitrisent et pratiquent elles aussi ces limitations de la liberté de création, avec toute une diversité d'outils : reprise en main de la programmation artistique, baisse ou retrait de subventions ou menaces plus ou moins concrètes de procédures judiciaires ou d'intimidations policières.
À LIRE - Fille de pute, victime de la censure : un maire peut-il interdire un roman en médiathèque ?
Ajoutons deux événements que le CESE ne mentionne pas : l'expulsion de l'autrice italienne Elena Mistrello du territoire français, fin 2025, ainsi que le placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) d'un détenu, coauteur d'un livre de recettes, Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement (éditions du bout de la ville).
La fréquence des événements conduit les diffuseurs à pratiquer une forme d'autocensure vis-à-vis de leur liberté de programmation, conduisant ainsi, in fine, à une censure des artistes auteurs eux-mêmes.
Le ministère de la Culture a saisi toute la mesure des entraves à la liberté de création, assure-t-on du côté de la rue de Valois : un plan interministériel, qui associe donc ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice, a été présenté, ce 23 avril.
Pour assurer le suivi des actions de l'État en matière de garantie de la liberté de création, un comité de coordination interministérielle de la liberté de création, piloté par le ministère de la Culture et rassemblant les services du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, est mis en place. Il aura pour rôle « d'établir une coopération interministérielle renforcée en matière de prévention et de gestion des atteintes, notamment par la mise en place de protocoles d'actions unifiés ».
Deux circulaires interministérielles, à destination des préfets et des magistrats du parquet, viendront rappeler les outils à disposition, dont le délit d'entrave à la création artistique institué par la loi du 7 juillet 2016.
Il serait sans doute opportun de redire, par la même occasion, que ces règles s'appliquent aussi à l'État. Outre la perquisition injustifiée de la librairie Violette & Co en début d'année, soulignons ainsi que les services de police avaient été mobilisés, lors d'une visite de Gérald Darmanin à Nice en 2022, afin de masquer la vitrine d'une autre enseigne féministe, Les Parleuses, qui affichait des messages de soutien aux victimes et un ouvrage d'Hélène Devynck... Action pour laquelle l'État a été récemment condamné.
À LIRE - Comment garantir la liberté de création, face aux censures ?
Le ministère appuiera également la diffusion du référentiel juridique du ministère de la Culture sur la liberté de création, publié en 2025, et renforcera la formation sur le sujet, « dans les écoles et instituts de formation relevant des différents ministères signataires puis au sein des différents ministères à destination des agents publics ».
Le ministère de la Culture met ainsi en œuvre quelques-unes des préconisations listées par le CESE dans son rapport. Rappelons que la rue de Valois avait déjà avancé un plan de lutte contre la censure dans la culture en fin d'année 2024, qui a donné les résultats que l'on peut apprécier aujourd'hui...
Le plan interministériel est à retrouver ci-dessous.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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En Russie, la progression des livres patriotiques dépasse désormais la seule logique de vente. Soutenue par des recommandations officielles, par la modernisation annoncée des bibliothèques scolaires et par des listes de lecture destinées aux régions, cette production entre dans une politique culturelle structurée. Les éditeurs répondent ainsi à une demande de marché désormais relayée, organisée et amplifiée par l’État.
21/04/2026, 12:34
La société EMCG, pour « Éditions en Mouvement et de Créations Graphiques », a été placée en liquidation judiciaire en mars dernier, a appris ActuaLitté. Reprise par les associés Frédéric Presles et Stéphane Salord à l'entrée de la décennie 2020, la structure créée par Marc Crès en 2000 s'est retrouvée dans « une impasse » en raison, notamment, du contexte économique.
21/04/2026, 11:26
Un manuscrit de Gacela de la raíz amarga, acquis en Allemagne par Miguel Poveda, a révélé au verso un court texte inédit attribué à Federico García Lorca. La philologue Pepa Merlo en défend l’authenticité en croisant analyse de la graphie, étude du contenu et comparaison avec d’autres pièces conservées dans les archives de l’auteur.
21/04/2026, 11:10
Le règlement conclu entre Anthropic et des titulaires de droits sur des centaines de milliers de livres entre dans sa phase décisive. L’audience d’approbation finale, prévue mi-mai, validera un accord de 1,5 milliard de dollars. L'implication des ayants droit face aux enjeux juridiques place ce dossier au cœur des rapports de force opposant industrie du livre et intelligence artificielle.
21/04/2026, 10:35
Vincent Bolloré n’a pas été le seul à se défendre en attaquant, dans les colonnes de son JDD, à la suite du limogeage d'Olivier Nora. Pascal Meynadier, secrétaire général du journal et de JDNews, et ancien rédacteur en chef de la revue d’extrême droite Éléments, a lui aussi pris la plume pour brocarder les « pleureuses bienpensantes », tout en dressant un portrait de l’éditeur jugé pour le moins discutable par nombre d’observateurs. Denis Olivennes a répondu à ce papier du 19 avril, qui « fleure bon (ou plutôt mauvais) les années 30 »...
20/04/2026, 18:18
Le zoologiste britannique Desmond Morris, figure majeure de la vulgarisation scientifique et auteur du best-seller Le Singe nu, est mort le 19 avril à l’âge de 98 ans. Son fils, Jason Morris, a salué « une vie entière de découvertes, de curiosité et de créativité », rappelant que son père « a continué à écrire et à peindre jusqu’à sa mort », relaie l'AFP.
20/04/2026, 17:33
L’American Library Association (ALA) publie son rapport annuel sur l’état des bibliothèques américaines en 2025, révélant une hostilité sans précédent envers la diversité éditoriale. Avec 4 235 titres uniques visés, la censure atteint des sommets historiques sous l’impulsion de groupes de pression organisés. Ce bilan, marqué par une politisation croissante des collections publiques, redéfinit les enjeux de la liberté d’expression pour l’industrie du livre mondiale.
20/04/2026, 17:13
Le départ d’Olivier Nora de la maison Éditions Grasset, dans le sillage de la prise de contrôle du groupe Hachette Livre par Vincent Bolloré, agit comme un révélateur. Derrière la crise éditoriale, une question émerge : que deviennent les salariés, privés de tout outil juridique face à un basculement idéologique qu’ils ne maîtrisent pas ?
20/04/2026, 16:32
Ian Watson, écrivain britannique de science-fiction parmi les plus singuliers de sa génération, est mort à Gijón, en Espagne, à l’âge de 82 ans. Né à St Albans, en Angleterre, il laisse derrière lui une œuvre abondante et exigeante, qui aura durablement marqué le genre par son ambition intellectuelle et sa liberté formelle.
20/04/2026, 11:58
La ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) gagnera bientôt une maison d'édition, mais aussi une librairie et un espace culturel artistique, sous l'impulsion de Lea Alves et Séléna Moulin. Ensemble, elles comptent investir un local sur deux étages pour en faire une vitrine dédiée aux livres jeunesse, et plus particulièrement à l’album « tout en image ».
20/04/2026, 11:33
Près de quatre-vingt-dix ans après leur publication, onze récits liés à la guerre civile espagnole ressurgissent dans le sillage de Manuel Chaves Nogales. Retrouvés dans Madrid, une revue imprimée en France pour les exilés espagnols, ils nourrissent à la fois une controverse d’attribution et une relecture précieuse d’un écrivain majeur du reportage européen, longtemps resté dans l’ombre.
20/04/2026, 10:55
En répondant dans le Journal du Dimanche (média qui lui appartient) aux auteurs qui quittent Grasset après l’éviction d’Olivier Nora, Vincent Bolloré ne se contente pas de défendre une décision interne. Il impose sa lecture du conflit, mêlant calendrier éditorial, résultats économiques et dénonciation d’une élite littéraire. Une prise de parole qui éclaire, et aggrave, la crise ouverte au sein du monde du livre.
20/04/2026, 10:29
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