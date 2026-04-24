Cartographier les interactions : un bel ouvrage, sensible et analytique, pour décrypter les comportements et les relations.

En partant vivre en Chine, Margaux Alamartine s’est confrontée à une autre culture, à un autre rapport au temps, à d’autres façons d’interagir et de communiquer. Cette prise de distance par rapport à ce qu’elle connaissait a poussé Margaux à s’interroger sur le rôle de la culture, de l’environnement, du territoire dans les processus interactions et dans nos comportements. A travers le récit de son expérience et de ses travaux de recherche en géographie sociale, Margaux décrypte la manière dont les éléments d'un écosystème interagissent.
Le 24/04/2026 à 11:52 par Projet Ulule
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24/04/2026 à 11:52
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Récit de vie, enquête terrain, dynamique de recherche, documentaire, cet ouvrage est tout cela à la fois, une quintessence poétique de la complexité qui régit nos vies pour toutes celles et ceux qui s’interrogent et cherchent de nouvelles perspectives.
L’ouvrage est le récit d’une immersion au cœur d’un village chinois. Un village qui allait vivre plusieurs bouleversements majeurs : l’arrivée d’étrangers, la pandémie de Covid-19, un projet de développement touristique, etc.
Les habitants de Heqiao (河桥), village situé dans la province de Zhejiang (浙江) à l’Est de la Chine, allaient voir leurs habitudes et leurs modes de vie bousculés par ces événements que Margaux Alamartine a eu la chance de vivre et de documenter de l’intérieur.
Entre 2015 et 2021, dont une année à vivre sur place (pendant la période du Covid), Margaux a saisi ce projet de développement touristique insufflé par la politique d’état, pour observer et étudier le processus de transformation et l’évolution des différents éléments de l’écosystème. L’ouvrage vise à ouvrir des pistes pour réapprendre à lire les interactions qui façonnent le monde et notre manière de s’y mouvoir, qui plus est dans le contexte international contemporain, marqué par de vives tensions, par les rivalités, la confrontation, le retour du rapport de force dans les relations.
Le livre est destiné à toute personne curieuse de mieux comprendre le fonctionnement des interactions, des processus de transformation, mais aussi à toute personne curieuse de mieux connaître le monde chinois et de changer de perspective.
Grâce à sa connaissance du monde de l’entreprise, Margaux met à profit son travail pour éclairer les acteurs des organisations. Entrepreneurs, dirigeants, managers trouverons des pistes de réflexions sur leurs enjeux tels que la coopération, la résistance au changement, l’innovation, les transformations, etc. Margaux utilise la géographie humaine et la cartographie sensible pour éclairer et guider leurs réflexions.
Croquis et cartes ponctuent l’ouvrage imaginé par Margaux en collaboration avec la maison d’Éditions LIBEL.
Margaux est en effet soutenue dans son travail par des acteurs de qualité : la maison d’Éditions LIBEL pour la réalisation d’un beau livre, et par le Laboratoire Interdisciplinaires des Mutations des Espaces Économiques et Politiques (LIMEEP-PS) pour la rigueur analytique.
Le livre articule méthodologie, récit et sensibilité, pour offrir une exploration claire, pratique et poétique du sujet de la spatialité, transposable à tout un chacun.
La cagnotte ouverte vise à aider au financement de cette première publication et à l’édition de 500 exemplaires de l’ouvrage, qui sera disponible au début de l’été 2026.
Le projet est porté par Margaux Alamartine, consultante et chercheuse indépendante, spécialisée en géographie sociale et notamment sur le rôle de la spatialité et la façon dont celle-ci structure les interactions et les comportements.
Pour soutenir le projet, ça se passe sur la page Ulule dédiée.
Et pour en apprendre encore plus sur le parcours de Margaux et cette expérience Chinoise, rendez-vous à cette adresse.
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Le départ d’Olivier Nora de la maison Éditions Grasset, dans le sillage de la prise de contrôle du groupe Hachette Livre par Vincent Bolloré, agit comme un révélateur. Derrière la crise éditoriale, une question émerge : que deviennent les salariés, privés de tout outil juridique face à un basculement idéologique qu’ils ne maîtrisent pas ?
20/04/2026, 16:32
Ian Watson, écrivain britannique de science-fiction parmi les plus singuliers de sa génération, est mort à Gijón, en Espagne, à l’âge de 82 ans. Né à St Albans, en Angleterre, il laisse derrière lui une œuvre abondante et exigeante, qui aura durablement marqué le genre par son ambition intellectuelle et sa liberté formelle.
20/04/2026, 11:58
La ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) gagnera bientôt une maison d'édition, mais aussi une librairie et un espace culturel artistique, sous l'impulsion de Lea Alves et Séléna Moulin. Ensemble, elles comptent investir un local sur deux étages pour en faire une vitrine dédiée aux livres jeunesse, et plus particulièrement à l’album « tout en image ».
20/04/2026, 11:33
Près de quatre-vingt-dix ans après leur publication, onze récits liés à la guerre civile espagnole ressurgissent dans le sillage de Manuel Chaves Nogales. Retrouvés dans Madrid, une revue imprimée en France pour les exilés espagnols, ils nourrissent à la fois une controverse d’attribution et une relecture précieuse d’un écrivain majeur du reportage européen, longtemps resté dans l’ombre.
20/04/2026, 10:55
En répondant dans le Journal du Dimanche (média qui lui appartient) aux auteurs qui quittent Grasset après l’éviction d’Olivier Nora, Vincent Bolloré ne se contente pas de défendre une décision interne. Il impose sa lecture du conflit, mêlant calendrier éditorial, résultats économiques et dénonciation d’une élite littéraire. Une prise de parole qui éclaire, et aggrave, la crise ouverte au sein du monde du livre.
20/04/2026, 10:29
Dans une tribune, des salariés du groupe Hachette alertent sur une menace directe pesant sur la liberté éditoriale. Après les auteurs, cette prise de parole interne, rare, dénonce une possible instrumentalisation du travail éditorial et appelle les pouvoirs publics à intervenir. Le conflit dépasse désormais une crise de direction pour devenir un enjeu structurel touchant l’ensemble du secteur du livre.
20/04/2026, 07:00
La crise déclenchée par le départ d’Olivier Nora de Grasset s’étend désormais à l’ensemble du groupe Hachette. Dans une tribune, des auteurs publiés chez Stock dénoncent la « destruction » de leur maison sœur et se disent prêts à rompre à leur tour. Au-delà du cas Grasset, c’est l’équilibre entre indépendance éditoriale et contrôle actionnarial qui se retrouve ouvertement contesté.
20/04/2026, 06:30
La Chine renforce son contrôle sur les livres destinés aux enfants imposant une surveillance accrue aux éditeurs , afin de garantir leur conformité aux orientations politiques nationales. Ce durcissement, qui concerne aussi bien la création locale que les traductions, redéfinit les pratiques éditoriales et confirme le rôle stratégique attribué à la littérature jeunesse dans la politique culturelle du pays.
18/04/2026, 11:01
La rue de Valois se moquerait-elle du monde, en général, et des institutions républicaines en particulier ? René Pilato, député de Charente, adresse à ActuaLitté un courrier dénonçant un décalage croissant entre les ambitions du législateur et les arbitrages administratifs, accusés de réintroduire des équilibres contestés.
18/04/2026, 09:48
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