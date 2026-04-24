Cartographier les interactions : un bel ouvrage, sensible et analytique, pour décrypter les comportements et les relations.

Récit de vie, enquête terrain, dynamique de recherche, documentaire, cet ouvrage est tout cela à la fois, une quintessence poétique de la complexité qui régit nos vies pour toutes celles et ceux qui s’interrogent et cherchent de nouvelles perspectives.

L’ouvrage est le récit d’une immersion au cœur d’un village chinois. Un village qui allait vivre plusieurs bouleversements majeurs : l’arrivée d’étrangers, la pandémie de Covid-19, un projet de développement touristique, etc.

Les habitants de Heqiao (河桥), village situé dans la province de Zhejiang (浙江) à l’Est de la Chine, allaient voir leurs habitudes et leurs modes de vie bousculés par ces événements que Margaux Alamartine a eu la chance de vivre et de documenter de l’intérieur.

Entre 2015 et 2021, dont une année à vivre sur place (pendant la période du Covid), Margaux a saisi ce projet de développement touristique insufflé par la politique d’état, pour observer et étudier le processus de transformation et l’évolution des différents éléments de l’écosystème. L’ouvrage vise à ouvrir des pistes pour réapprendre à lire les interactions qui façonnent le monde et notre manière de s’y mouvoir, qui plus est dans le contexte international contemporain, marqué par de vives tensions, par les rivalités, la confrontation, le retour du rapport de force dans les relations.

Le livre est destiné à toute personne curieuse de mieux comprendre le fonctionnement des interactions, des processus de transformation, mais aussi à toute personne curieuse de mieux connaître le monde chinois et de changer de perspective.

Grâce à sa connaissance du monde de l’entreprise, Margaux met à profit son travail pour éclairer les acteurs des organisations. Entrepreneurs, dirigeants, managers trouverons des pistes de réflexions sur leurs enjeux tels que la coopération, la résistance au changement, l’innovation, les transformations, etc. Margaux utilise la géographie humaine et la cartographie sensible pour éclairer et guider leurs réflexions.

Croquis et cartes ponctuent l’ouvrage imaginé par Margaux en collaboration avec la maison d’Éditions LIBEL.

Margaux est en effet soutenue dans son travail par des acteurs de qualité : la maison d’Éditions LIBEL pour la réalisation d’un beau livre, et par le Laboratoire Interdisciplinaires des Mutations des Espaces Économiques et Politiques (LIMEEP-PS) pour la rigueur analytique.

Le livre articule méthodologie, récit et sensibilité, pour offrir une exploration claire, pratique et poétique du sujet de la spatialité, transposable à tout un chacun.

La cagnotte ouverte vise à aider au financement de cette première publication et à l’édition de 500 exemplaires de l’ouvrage, qui sera disponible au début de l’été 2026.

Le projet est porté par Margaux Alamartine, consultante et chercheuse indépendante, spécialisée en géographie sociale et notamment sur le rôle de la spatialité et la façon dont celle-ci structure les interactions et les comportements.

Pour soutenir le projet, ça se passe sur la page Ulule dédiée.

Et pour en apprendre encore plus sur le parcours de Margaux et cette expérience Chinoise, rendez-vous à cette adresse.

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Par Projet Ulule

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