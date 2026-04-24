Dimension 2026 : le salon qui mêle littérature et sciences

Organisé en partenariat avec le magazine La Fringale Culturelle et la librairie La Fontaine aux Livres, le salon entend poursuivre une ambition claire : « Célébrer l'art de raconter d'autres mondes, de décrypter le nôtre et d'imaginer des futurs possibles. »

Un territoire entre héritage littéraire et innovation scientifique

Historiquement, Palaiseau s’inscrit dans un paysage littéraire marqué par des figures telles que George Sand, Alexandre Dumas ou encore Charles Péguy. Aujourd’hui, la commune s’affirme également comme un pôle majeur de recherche et d’innovation, notamment à travers le cluster Paris-Saclay.

Le salon Dimension se positionne précisément à la croisée de ces deux dynamiques, en proposant une programmation qui fait dialoguer littérature et sciences. Une vingtaine d’autrices et d’auteurs sont ainsi invités, issus de champs variés : romans, essais, vulgarisation scientifique, bande dessinée ou encore manga.

Une programmation riche sur plusieurs jours

L’événement sera précédé, le vendredi 22 mai à 19h30 au Cinépal’, d’une projection du film La Planète des singes (Franklin Schaffner, 1968), suivie d’une conférence-débat avec Jean-Baptiste de Panafieu, agrégé de sciences naturelles et docteur en océanologie.

La journée du vendredi proposera également, de 14h à 18h, des rencontres autour des métiers du livre, tandis que des actions de médiation scolaire seront organisées tout au long de la semaine du salon.

Expositions et créations à la médiathèque

Deux expositions accompagneront l’événement à la médiathèque George Sand :

Du 2 au 30 mai 2026 : une exposition consacrée aux planches originales et reproductions de 1984 et Le Journal de 1985 (éditions Sarbacane), par le dessinateur Xavier Coste.

Du 9 au 30 mai : « Romans fictifs », une exposition proposée par 11 étudiants de l’École Estienne (Diplôme supérieur d’arts appliqués en illustration, sciences et médiation).

Une vingtaine d’invités attendus

Aux côtés d’Étienne Klein, parrain de cette édition, le salon réunira une diversité d’auteurs et d’autrices, parmi lesquels :

Aurélie Jean, Jean-Baptiste de Panafieu, Xavier Coste, Nicolas Gaudemet, Lucie Julia, Sylvia Serfaty, Renaud Jesoniek, Vincent Bontemps, Claudine LeTourneur d’Ison, Laurence Honnorat, Laurent Ladouari, Jean Pruvost, Alain Musset, Thomas Rabeyron, Hélène Lespagnard, Cyril Bonin, Éric Servat ou encore Pol Grasland-Montgrain.

Deux éditeurs seront également présents : les Éditions de l’École Polytechnique/Presses de l’Ensta et Sérendip’éditions.

Crédits photo : Dimension

Par Hocine Bouhadjera

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