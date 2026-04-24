Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le commissaire Adamsberg, dans Une unique lueur, confirme sa place de leader avec 37.451 lecteurs supplémentaires, pour un total de 76.033 ventes en deux semaines. Juste derrière, One Piece – tome 112 : Haley d'Eiichirô Oda (trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau) comptabilise 22.201 exemplaires vendus. Deux femmes sur le podium, une nouvelle fois cette semaine, puisque Valérie Perrin y figure avec Tata en format poche, qui atteint 18.463 copies écoulées.

Le Livre de Poche domine par ailleurs le milieu du classement avec, au coude-à-coude, Pierre Lemaitre, dont le roman Un avenir radieux gagne une place et se positionne en 4e avec 12.782 ventes. Il est suivi de Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso et ses 12.287 ouveaux lecteurs conquis, puis, en 6e position, Un animal sauvage de Joël Dicker, avec 12.204 exemplaires écoulés.

Guillaume Musso occupe également la 7e place avec Le Crime du paradis, avec 9318 ventes supplémentaires. Derrière lui, H de Bernard Minier pointe à 8418 ventes.

Pour fermer la marche, qui d’autre que Freida McFadden ? La femme de ménage et La femme de ménage voit tout s’écoulent respectivement à 8337 et 8124 exemplaires. Les deux textes sont traduits par Karine Forestier.

Une inquiétude qui interpelle

Le temps de l’obsolescence humaine, nouvel essai de Bruno Patino, réalise la meilleure performance de la semaine avec 71 places gagnées.

« La révolution numérique atteint son apogée, celle des intelligences artificielles. Nous sommes désormais pris en charge. Les outils et les algorithmes nous interpellent, nous encadrent, nous guident, choisissent à notre place. Répondent aux questions que nous ne nous posions pas. [...] Telle n’était pas la promesse du progrès et nous voici pris de vertige : sommes-nous entrés dans une nouvelle civilisation, à la croisée du sommeil perdu, de l’hypnose et de la soumission ? Ou bien vivons-nous la dernière heure de l’homo sapiens ? » s'inquiète le journaliste et président d'Arte.

L'accueil du livre est à la hauteur des interrogations sur le sujet, alors qu'une récente étude réalisée pour le Centre national du Livre pointe le recul des pratiques de lecture chez les plus jeunes.

Le marché

Le marché du livre repart légèrement à la hausse cette semaine. Les ventes atteignent 4,34 millions d’exemplaires, contre 4,00 millions la semaine précédente. Même dynamique côté chiffre d’affaires, qui progresse de 49,46 millions € à 53,53 millions €.

Dans le détail, les grandes surfaces spécialisées conservent leur nette domination avec 2,17 millions d’exemplaires écoulés. Les librairies suivent avec 1,54 million de ventes, tandis que les grandes surfaces alimentaires totalisent 631 000 exemplaires. La répartition reste inchangée : 50 % pour les grandes surfaces spécialisées, 35 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.

En valeur, la hiérarchie ne bouge pas non plus. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 26,98 millions €, devant les librairies à 20,45 millions €, puis les grandes surfaces alimentaires avec 6,10 millions €. Là encore, l’équilibre se maintient, avec 50 % du chiffre d’affaires pour les grandes surfaces spécialisées, 38 % pour les librairies et 11 % pour les grandes surfaces alimentaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

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Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit photo : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com