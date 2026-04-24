Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.
Le 24/04/2026 à 11:54 par Clotilde Martin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
24/04/2026 à 11:54
0
Commentaires
0
Partages
Le commissaire Adamsberg, dans Une unique lueur, confirme sa place de leader avec 37.451 lecteurs supplémentaires, pour un total de 76.033 ventes en deux semaines. Juste derrière, One Piece – tome 112 : Haley d'Eiichirô Oda (trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau) comptabilise 22.201 exemplaires vendus. Deux femmes sur le podium, une nouvelle fois cette semaine, puisque Valérie Perrin y figure avec Tata en format poche, qui atteint 18.463 copies écoulées.
Le Livre de Poche domine par ailleurs le milieu du classement avec, au coude-à-coude, Pierre Lemaitre, dont le roman Un avenir radieux gagne une place et se positionne en 4e avec 12.782 ventes. Il est suivi de Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso et ses 12.287 ouveaux lecteurs conquis, puis, en 6e position, Un animal sauvage de Joël Dicker, avec 12.204 exemplaires écoulés.
Guillaume Musso occupe également la 7e place avec Le Crime du paradis, avec 9318 ventes supplémentaires. Derrière lui, H de Bernard Minier pointe à 8418 ventes.
Pour fermer la marche, qui d’autre que Freida McFadden ? La femme de ménage et La femme de ménage voit tout s’écoulent respectivement à 8337 et 8124 exemplaires. Les deux textes sont traduits par Karine Forestier.
Le temps de l’obsolescence humaine, nouvel essai de Bruno Patino, réalise la meilleure performance de la semaine avec 71 places gagnées.
« La révolution numérique atteint son apogée, celle des intelligences artificielles. Nous sommes désormais pris en charge. Les outils et les algorithmes nous interpellent, nous encadrent, nous guident, choisissent à notre place. Répondent aux questions que nous ne nous posions pas. [...] Telle n’était pas la promesse du progrès et nous voici pris de vertige : sommes-nous entrés dans une nouvelle civilisation, à la croisée du sommeil perdu, de l’hypnose et de la soumission ? Ou bien vivons-nous la dernière heure de l’homo sapiens ? » s'inquiète le journaliste et président d'Arte.
L'accueil du livre est à la hauteur des interrogations sur le sujet, alors qu'une récente étude réalisée pour le Centre national du Livre pointe le recul des pratiques de lecture chez les plus jeunes.
Le marché du livre repart légèrement à la hausse cette semaine. Les ventes atteignent 4,34 millions d’exemplaires, contre 4,00 millions la semaine précédente. Même dynamique côté chiffre d’affaires, qui progresse de 49,46 millions € à 53,53 millions €.
Dans le détail, les grandes surfaces spécialisées conservent leur nette domination avec 2,17 millions d’exemplaires écoulés. Les librairies suivent avec 1,54 million de ventes, tandis que les grandes surfaces alimentaires totalisent 631 000 exemplaires. La répartition reste inchangée : 50 % pour les grandes surfaces spécialisées, 35 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.
En valeur, la hiérarchie ne bouge pas non plus. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 26,98 millions €, devant les librairies à 20,45 millions €, puis les grandes surfaces alimentaires avec 6,10 millions €. Là encore, l’équilibre se maintient, avec 50 % du chiffre d’affaires pour les grandes surfaces spécialisées, 38 % pour les librairies et 11 % pour les grandes surfaces alimentaires.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
À LIRE - Amazon officialise son entrepôt géant en Alsace, après cinq ans de recours
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit photo : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 08/04/2026
522 pages
Flammarion
23,00 €
Paru le 08/04/2026
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 01/04/2026
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 08/04/2026
720 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 03/03/2026
448 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 26/03/2026
521 pages
Rosie & Wolfe
10,90 €
Paru le 03/03/2026
480 pages
Calmann-Lévy
22,90 €
Paru le 26/03/2026
586 pages
10,30 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/04/2026
192 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 11/02/2026
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 16/04/2026
610 pages
Chatterley
18,95 €
Paru le 16/04/2026
224 pages
Kbooks
14,95 €
Paru le 12/03/2026
388 pages
Eyrolles
20,90 €
Paru le 16/04/2026
432 pages
Presses de la Cité
22,90 €
Paru le 26/03/2026
540 pages
XO Editions
22,90 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 04/03/2026
572 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 11/03/2026
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,80 €
Paru le 16/04/2026
256 pages
Kbooks
19,95 €
Paru le 17/02/2026
313 pages
Flammarion
22,50 €
Paru le 15/04/2026
376 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 01/04/2026
496 pages
Actes Sud Editions
9,90 €
Paru le 08/04/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 10/04/2026
192 pages
Dargaud
7,30 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 05/03/2026
473 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 02/04/2026
192 pages
Editions Gallimard
29,90 €
Paru le 16/04/2026
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 17/04/2026
80 pages
Lucky comics
16,50 €
Paru le 01/04/2026
264 pages
Calmann-Lévy
19,90 €
Paru le 04/03/2026
416 pages
J'ai lu
8,50 €
Paru le 01/04/2026
449 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 18/03/2026
224 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 05/03/2026
24 pages
Les Livres du Dragon d'Or
6,95 €
Paru le 15/04/2026
432 pages
Jean-Claude Lattès
22,90 €
Paru le 27/03/2026
48 pages
Dargaud
13,95 €
Paru le 04/02/2026
509 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 04/03/2026
258 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 02/04/2026
782 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 25/02/2026
360 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 02/01/2026
448 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 08/04/2026
226 pages
Kazé Editions
7,29 €
Paru le 16/04/2026
304 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 15/04/2026
222 pages
Larousse
19,99 €
Paru le 01/04/2026
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 01/04/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 01/04/2026
280 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 09/04/2026
688 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 05/02/2026
665 pages
10,30 €
Paru le 15/04/2026
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 15/04/2026
336 pages
Flammarion
21,50 €
Paru le 19/03/2026
80 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 08/04/2026
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 11/03/2026
432 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 09/04/2026
619 pages
Plon
26,00 €
Paru le 15/04/2026
288 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 03/04/2026
360 pages
Palémon
11,00 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 08/04/2026
192 pages
Nobi Nobi
3,00 €
Paru le 11/03/2026
403 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 25/03/2026
229 pages
Kazé Editions
7,15 €
Paru le 18/03/2026
128 pages
Hachette
15,95 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 15/05/2024
123 pages
Flammarion
4,90 €
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 01/04/2026
211 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 06/01/2026
502 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 08/04/2026
613 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 04/03/2026
400 pages
Hauteville
8,95 €
Paru le 15/04/2026
272 pages
Editions Odile Jacob
23,90 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 04/02/2026
296 pages
Editions Morgen
27,90 €
Paru le 01/04/2026
430 pages
Hugo et Compagnie
7,90 €
Paru le 02/01/2026
233 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 09/04/2026
416 pages
9,30 €
Paru le 08/04/2026
592 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 08/01/2026
240 pages
Julliard
21,00 €
Paru le 03/07/2013
192 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 15/04/2026
594 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 28/01/2026
160 pages
Payot
5,00 €
Paru le 08/04/2026
96 pages
Hachette
10,95 €
Paru le 10/04/2026
352 pages
Editions de l'Observatoire
22,00 €
Paru le 19/02/2009
91 pages
Editions Gallimard
5,00 €
Paru le 28/01/2026
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 02/04/2026
128 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 08/04/2026
192 pages
Nobi Nobi
3,00 €
Paru le 02/04/2026
200 pages
Editions Ki-oon
7,20 €
Paru le 02/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 01/04/2026
526 pages
Editions ESI
17,90 €
Paru le 11/03/2026
240 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 01/02/2023
109 pages
Hachette
3,60 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 02/04/2026
260 pages
8,90 €
Paru le 04/03/2026
445 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 25/03/2026
208 pages
Grasset & Fasquelle
18,00 €
Paru le 07/01/2026
96 pages
Bayard jeunesse
12,20 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 30/04/2025
601 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 01/02/2007
113 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 18/03/2026
320 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 03/07/2013
194 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 15/04/2026
640 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 08/04/2026
192 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 18/02/2026
696 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 02/04/2026
433 pages
Iconoclaste (l')
22,50 €
Paru le 16/04/2026
456 pages
10/18
9,20 €
Paru le 17/05/2018
160 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 19/02/2009
221 pages
7,40 €
Paru le 06/03/2026
256 pages
Points
8,40 €
Paru le 12/02/2026
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 04/03/2026
601 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 15/01/2026
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 05/04/2023
181 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 02/04/2026
368 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 16/04/2026
96 pages
Editions Gallimard
13,90 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 04/03/2026
160 pages
Actes Sud Editions
16,50 €
Paru le 08/04/2026
544 pages
Gallmeister
12,90 €
Paru le 24/09/2025
318 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 02/04/2026
Editions Ki-oon
12,95 €
Paru le 01/04/2026
608 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 02/04/2026
190 pages
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/04/2026
107 pages
Editions Télémaque
15,00 €
Paru le 07/01/2026
312 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 09/04/2026
109 pages
Plon
10,00 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 01/04/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 18/03/2026
198 pages
Calmann-Lévy
18,90 €
Paru le 15/04/2026
616 pages
Adonia
19,90 €
Paru le 02/11/2012
176 pages
Editions Gallimard
6,20 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 13/01/2012
190 pages
6,20 €
Paru le 04/06/2025
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 28/01/2026
490 pages
Albin Michel
24,90 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/01/2026
428 pages
Points
9,90 €
Paru le 08/04/2026
288 pages
Pika Edition
15,90 €
Paru le 09/04/2026
432 pages
Editions Gallimard
23,50 €
Paru le 15/04/2026
Kazé Editions
8,99 €
Paru le 12/03/2026
888 pages
12,10 €
Paru le 19/10/2022
384 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 14/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 03/04/2026
312 pages
Points
9,30 €
Paru le 25/03/2026
640 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 25/02/2026
208 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 18/02/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 03/07/2013
188 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 25/02/2026
320 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 23/02/1999
97 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 01/04/2026
250 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 06/02/2026
336 pages
Points
8,95 €
Paru le 25/03/2026
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 26/03/2026
445 pages
Michel Lafon
20,95 €
Paru le 05/02/2026
672 pages
10/18
11,40 €
Paru le 06/05/2021
416 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 26/09/2007
822 pages
Société Biblique de Genève
2,50 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 07/01/2026
480 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 17/01/2013
249 pages
9,00 €
Paru le 23/04/2025
770 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 01/04/2026
346 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 03/12/2025
96 pages
Hachette
19,95 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 11/03/2026
68 pages
L'Ecole des Loisirs
15,00 €
Paru le 04/12/2014
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 02/04/2026
496 pages
Charleston éditions
20,90 €
Paru le 05/03/2026
240 pages
8,40 €
Paru le 03/04/2025
408 pages
9,30 €
Paru le 04/03/2026
336 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 23/05/2018
77 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Commenter cet article