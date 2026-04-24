Éditions Claire Paulhan : une maison indépendante dédiée aux écrits autobiographiques

La manière dont je conçois le métier d’éditrice – confronter ligne à ligne les textes saisis aux manuscrits autographes, travailler étroitement avec les chercheurs, aller en bibliothèque pour traquer d’ultimes précisions ou lire de nouveaux manuscrits, concevoir et réaliser la mise en page, corriger les épreuves, composer la maquette de couverture, numériser les illustrations et les fac-similés qui souvent enrichissent mes ouvrages, choisir les caractères et les papiers, m’occuper moi-même du service de presse et des commandes des libraires, faire les paquets et les factures – m’a amenée à fonder en 1996 ma propre fabrique de livres.

Je me suis spécialisée – à raison de 3 ou 4 nouveautés par an seulement, reparties dans les collections « Pour mémoire », « Tiré-à-part », « Correspondances de Jean Paulhan » et « Les Entretiens de Port-Cros » –, dans le registre autobiographique, que j’aime lire et qui m’apprend des choses du point de vue de l’histoire littéraire : journaux intimes, correspondances littéraires, textes autobiographiques et mémoires inédits, rédigés par des écrivains du XXe siècle, couvrant la période comprise entre l’Affaire Dreyfus et aujourd’hui...

J’ai eu la chance de pouvoir reprendre à mon catalogue certains des journaux intimes et correspondances que j’avais publiés autrefois chez les éditeurs qui m’apprirent le métier : Ramsay (1985-1991), Seghers (1991-1994) ou Verdier (1995). Et, bon an mal an, je travaille à exhumer de nouveaux écrits autobiographiques, selon mon rythme — qui est lent, ce sont des livres fort complexes à éditer —, selon mon goût — qui est éclectique, pour toutes les formes de cette littérature —, selon ma manière — qui est, je le voudrais, scrupuleuse — et toujours avec le même enthousiasme.

D’ailleurs, la réalisation et la diffusion-distribution, pour la Société des Lecteurs de Jean Paulhan, des annuels cahiers « Jean Paulhan et ses environs », comprenant des dossiers thématiques illustrés, des textes critiques, un abécédaire des recherches et travaux en cours, mènent mon activité du côté des revues également. Enfin, peut-être, un jour, la poésie trouvera une place dans mon catalogue.

Pour mener à bien de tels projets, qui sont parfois très longs et souvent assez risqués, il est évident que j’ai besoin de l’aide de chacun — critique, libraire, prescripteur ou tout simplement amateur d’histoire littéraire ; or, la meilleure manière de m’encourager, c’est certainement le bouche-à-oreille.

Cl. P.

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Par Auteur invité

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